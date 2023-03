Poker Napolija za potrditev prevlade v italijanskem prvenstvu

Nogometaši Napolija so dodobra napolnili mrežo nasprotnika in se še utrdili na vrhu italijanskega prvenstva. Prvi naslov po letu 1990 se tako zdi več kot realen. V 27. krogu Serie A so bili v gosteh boljši od Torina z rezultatom 0:4. Na vrhu lestvice imajo kar 21 točk prednosti, toda v nedeljo nas čakata še dva zanimiva obračuna. Trenutno se v večnem mestu merita Lazio in Roma, kasneje pa je na sporedu še italijanski derbi med Interjem in Juventusom.

icon-expand Victor Osimhen je najboljši strelec italijanskega prvenstva. FOTO: AP Za šov na nogometnih zelenicah sta znova poskrbela nihče drug kot Victor Osimhen in Khvicha Kvarachelia. Za 23. prvenstveno zmago je najboljši strelec italijanskega prvenstva prispeval dva zadetka (v 9. in 51. minuti), Kvarachelia pa je dosegel zadetek z bele pike v 35. minuti, v statistiko pa je vpisal tudi asistenco. Mrežo je zatresel tudi Ndombele v 68. minuti. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke - nedelja, 19. marec: Sampdoria – Verona 3:1 (2:0) (Martin Turk je za Sampdorio branil celotno tekmo) Fiorentina – Lecce 1:0 (1:0) Torino – Napoli 0:4 (0:2) 18.00 Lazio – Roma 20.45 Inter Milano – Juventus