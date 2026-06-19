Skesana voditeljica: V šoku sem in sram me je

"Družini Messi se opravičujem za ta grozen trenutek, ki ga, si predstavljam, preživljajo," je 51-letnica zapisala na Instagramu. Televizijska voditeljica Florencia Pena je še povedala, da ji je produkcijska ekipa oddaje sredi prenosa v živo posredovala lažno vest. Po poročanju argentinskih medijev je domačim medijem dodala, da jo je zelo sram in da je v šoku.

Po lažnih novicah o smrti Jorgeja Messija je družina Messi objavila izjavo za javnost, v kateri je zapisala, da ima Jorge Messi zdravstvene težave, okreva in je trenutno pod zdravniško oskrbo. Izpustil je uvodno tekmo Argentine na svetovnem prvenstvu proti Alžiriji, na kateri je njegov sin Lionel Messi dosegel hat-trick in ujel dosedanjega rekorderja Miroslava Kloseja po številu golov na svetovnih prvenstvih (16).