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Nogomet

Skesana voditeljica: V šoku sem in sram me je

Buenos Aires, 19. 06. 2026 09.32 pred 11 minutami 2 min branja 5

Avtor:
A.V. STA
Florencia Pena

Argentinska igralka in televizijska voditeljica Florencia Pena se je po lažni novici o smrti očeta Lionela Messija, Jorgeja Messija, javno opravičila družini nogometnega superzvezdnika. Vsi zaposleni, ki so bili vpleteni v dezinformacije, so izgubili službo, je sporočila Luzu TV. Pena pa je sama prekinila sodelovanje, sta potrdili obe strani.

"Družini Messi se opravičujem za ta grozen trenutek, ki ga, si predstavljam, preživljajo," je 51-letnica zapisala na Instagramu. Televizijska voditeljica Florencia Pena je še povedala, da ji je produkcijska ekipa oddaje sredi prenosa v živo posredovala lažno vest. Po poročanju argentinskih medijev je domačim medijem dodala, da jo je zelo sram in da je v šoku.

Po lažnih novicah o smrti Jorgeja Messija je družina Messi objavila izjavo za javnost, v kateri je zapisala, da ima Jorge Messi zdravstvene težave, okreva in je trenutno pod zdravniško oskrbo. Izpustil je uvodno tekmo Argentine na svetovnem prvenstvu proti Alžiriji, na kateri je njegov sin Lionel Messi dosegel hat-trick in ujel dosedanjega rekorderja Miroslava Kloseja po številu golov na svetovnih prvenstvih (16).

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Njegova družina je izrazila veliko zaskrbljenost zaradi "neodgovornih" govoric o očetu. "Glede na poročila, govorice in ugibanja, ki so krožila v zadnjih urah, želi družina izraziti globok obup nad pomanjkanjem empatije, občutljivosti, spoštovanja in diskretnosti, s katerimi so nekateri obravnavali strogo zasebno družinsko zadevo," je zapisano v izjavi za javnost.

"Družina želi tudi pojasniti, da imajo le njegovi najbližji sorodniki resnične in natančne informacije o Jorgejevem zdravstvenem stanju. Zato nobena različica, izjava ali informacija, ki ne prihaja neposredno od družine in njenih uradnih kanalov, ne sme biti veljavna ali resnična," so še zapisali v izjavi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Messi si je po uvodni tekmi sinjemodrih brisal solzne oči, razlog pa je bil, kot se je izkazalo, povezan z njegovim očetom. "Zakaj sem jokal? To je bilo nekaj, kar ni bilo povezano z nogometom," je takrat dejal prvi zvezdnik nogometa. "Preživel sem nekaj težkih dni, a sem hvaležen celotni ekipi, ker mi je stala ob strani in mi vlivala veliko moči."

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KOMENTARJI5

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čebelinko
19. 06. 2026 10.44
Če je voditeljica, mora povedati tisto, kar ji rečejo iz režije... se pravi, po katerem ključu je tukaj ona kriva? Ona je samo povedala kar so ji rekli oz. kar ji je pisalo na ekranu.
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0 0
St. Gallen
19. 06. 2026 10.34
To kar pise, govori medij- resnica je ravno obratna
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0 0
Amor Fati
19. 06. 2026 09.59
Enkrat bo prišel dan, ko bomo vsi izvedeli, da naši fuzbalerski idoli niso nobeni angeli zunaj nogometnih zelenic. Za Ibro se že ve. Za Ronalda in Neymara tudi. Enkrat bo tudi Messi prišel na tapeto, skupaj s svojimi dolgoletnimi barcelonskimi prijatelji. Grem stavit, da nismo daleč od tega. Nihče ne more večno skrivati svoj pravi obraz. Če ga ne izdajo besede, ga izdajo pa dejanja.
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-7
1 8
Prelepa Soča
19. 06. 2026 10.20
.... in povedati želiš... KAJ?....
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+5
5 0
colski
19. 06. 2026 10.29
Zakaj tlačiš Messija? Imam odgovor, ne bo ti všeč. Tako da tlačiš druge, misliš da povzdiguješ sebe. Pogledal sem tvoje komentarje - drugega kot bruhanje tam ni.
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+2
2 0
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