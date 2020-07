‘Pokliči agenta, želim si zaigrati za Fulham’

"Ker je bilo do konca prestopnega roka le še nekaj ur, sem postajal vse bolj nestrpen. Na telefonu sem bral stara WhatsApp sporočila, ko sem zagledal kontakt Slaviše Jokanovića (tedanjega trenerja Fulhama, op. a.). Le nekaj dni pred tem me je klical, a sem njegovo ponudbo zavrnil, saj sem že bil dogovorjen z Anderlechtom."

"Vesel sem bil, da se bom vrnil v Belgijo, a je nato prestop tik pred zdajci padel v vodo. Anderlechtu ni uspelo prodati enega od nogometašev v Udinese, zato ni imel dovolj denarja. Nato so me iz Newcastla obvestili, da se zame zanimajo tudi pri Middlesbroughu. Odvrnil sem jim, da mi je vseeno, samo da na koncu pride do prestopa," je za angleško nogometno revijo FourFourTwo zgodbo začel Mitrović.

"Bilo mi je dolgčas, zato sem mu zgolj napisal: 'Oj, kako si?'. V odgovoru me je vprašal, ali je res, da se z Anderlechtom nisem uspel dogovoriti, in dodal, da tudi on potrebuje napadalca. Ko sem prebral to, nisem razmišljal. Odvrnil sem mu: 'Ja, prosim. Želim igrati za Fulham. Pokliči mojega agenta.' Na koncu sem pogodbo podpisal kar v Belgiji," je zanimivo anekdoto razkril najboljši strelec druge angleške lige v tej sezoni.

Mitrović je nato do konca sezone 2017/2018 zabil 12 zadetkov in novemu klubu pomagal do napredovanja v Premier League. Fulham ga je le nekaj dni zatem uradno odkupil za 25 milijonov evrov. V letošnji sezoni pa so ga bralci nogometne revije FourFourTwo razglasili celo za najboljšega nogometaša druge angleške lige (Championship, op. a.).