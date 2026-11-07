Poklon legendi: letalska družba v čast Ronaldu 'upokojila' sedež

Portugalska letalska družba Transavia se je odločila, da se na prav poseben način pokloni neverjetni reprezentančni karieri velikega Cristiana Ronalda. Na vseh letih v Portugalčevo rojstno mesto – Funchal, ki leži na samem jugu Madeire, so upokojili sedež s številko 7C. Izbor števila in črke je sam po sebi umeven, saj najbolje ponazarja ikonično kratico CR7, ki jo pozna praktično celoten svet.

Na tem sedežu zdaj ne bo mogel sedeti noben potnik, ki se bo odpravljal v rojstno mesto legende. V svoji objavi, ki je obšla svet družbenih omrežij, pa so sedež na enem od svojih letal odeli z dresom portugalske izbrane vrste, na hrbtu pa seveda kultna sedmica in priimek enega najboljših nogometašev vseh časov. Ob sliki so priložili zapis: "Ob reprezentančni upokojitvi Ronalda smo se odločili, da na vseh naših letih v Funchal odstranimo sedeže s številko 7C."