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Nogomet

Poklon legendi: letalska družba v čast Ronaldu 'upokojila' sedež

Funchal, 07. 11. 2026 15.31 pred 35 minutami 1 min branja 2

Avtor:
Lu.M
Cristiano Ronaldo

Po 23 letih je v četrtek svojo reprezentančno pot sklenil Cristiano Ronaldo. Po naznanilu 41-letnika, da si nikdar več ne bo nadel dresa portugalske izbrane vrste, so na njegov račun začele deževati zahvale in čestitke za njegov doprinos k nogometu v svoji domovini. Letalska družba Transavia pa je s svojo gesto še posebej izstopala, v čast Ronaldu je namreč "upokojila" vse sedeže 7C.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Portugalska letalska družba Transavia se je odločila, da se na prav poseben način pokloni neverjetni reprezentančni karieri velikega Cristiana Ronalda. Na vseh letih v Portugalčevo rojstno mesto – Funchal, ki leži na samem jugu Madeire, so upokojili sedež s številko 7C. Izbor števila in črke je sam po sebi umeven, saj najbolje ponazarja ikonično kratico CR7, ki jo pozna praktično celoten svet.

Na tem sedežu zdaj ne bo mogel sedeti noben potnik, ki se bo odpravljal v rojstno mesto legende. V svoji objavi, ki je obšla svet družbenih omrežij, pa so sedež na enem od svojih letal odeli z dresom portugalske izbrane vrste, na hrbtu pa seveda kultna sedmica in priimek enega najboljših nogometašev vseh časov. Ob sliki so priložili zapis: "Ob reprezentančni upokojitvi Ronalda smo se odločili, da na vseh naših letih v Funchal odstranimo sedeže s številko 7C."

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KOMENTARJI2

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Miran1960
07. 11. 2026 16.02
Bedasta poteza, če na stadionu tako počastijo dobrega igralca je to lepo, tako pa...
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0 0
Dinho8O
07. 11. 2026 15.51
Milo receno otrocja ideja.
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+3
3 0
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