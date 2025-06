Pokončno slovo z grenkim priokusom

Še ob polčasu zadnje tekme skupinskega dela je bila Slovenija v povsem realnem boju za napredovanje med osem najboljših. Nato pa je utrujenost terjala svoj davek. Čehi so to izkoristili in poskrbeli, da se bo četa Andreja Razdrha domov vrnila brez doseženega zadetka.

Poraza z Nemčijo (0:3) in Slovaško (0:2) ter remi brez zadetkov z Anglijo je izkupiček Slovenije na letošnjem Euru U21, na katerega se je sploh prvič prebila skozi kvalifikacije. Varovanci Andreja Razdrha so s točko proti Angležem izpolnili prvi cilj, saj so bili pred zadnjo tekmo proti Češki še vedno v igri za napredovanje. Na koncu pa je za veliki met – uvrstitev v četrtfinale – vendarle zmanjkalo ogromno. Čehi so bili, predvsem v drugem polčasu, občutno boljši tekmec in so povsem zasluženo slavili. Tudi selektor je priznal, da je bila to najslabša predstava Slovenije na prvenstvu. "Bili smo prekratki v vseh segmentih," je povsem realno ocenil po tekmi v Dunajski Stredi. Čestital je Čehom za povsem zasluženo zmago in izpostavil, da poraz za slovo od Eura ne zmanjšuje uspeha te generacije.

"Ta tekma ne more zamegliti vsega, kar smo naredili na tem evropskem prvenstvu. Prekrasen uspeh, krona te generacije. Za kaj več je bilo preveč odpovedi, a o tem ne bi govoril. Fantje, ki so zaključili pot v selekciji U21, so pustili prekrasen vtis. Zaslužijo si čestitke, osvojili so kvalifikacijsko skupino in tu tekmovali na nivoju."

Kljub zgodovinskemu uspehu je grenak priokus ostal predvsem zaradi dejstva, da Slovenija v 270 minutah igre ni dosegla zadetka, čeprav mu je bila na vseh treh tekmah zelo blizu. Proti Čehom je Lovro Golič stresel okvir vrat. "Tudi tokrat smo imeli žogo na golovi črti. Tudi proti Angležem smo jo. Proti Nemcem smo bili blizu, a nas enostavno ni nagradilo. Škoda, da se je tako končalo," razočaranja zaradi neučinkovitosti ni skrival Razdrh.

Vse tri tekme je za Slovenijo začela ista enajsterica. FOTO: NZS icon-expand

Utrujenost terjala svoj davek

Slovenija se je morala na koncu zadovoljiti z zadnjim mestom v skupini B, čeprav je bila še med polčasom zadnje tekme v realnem boju za napredovanje. V zadnjih 45 minutah pa je sledil izrazit padec v igri. Da je vse tri tekme začela ista enajsterica, je terjalo svoj davek. Ali je Razdrh razmišljal, da bi se pred zadnjo tekmo vendarle odločil za kakšno spremembo? "Vedeti morate, kakšna je širina tega moštva. Če bi naprej porinil mlajše, bi spraševali, ali ne bi bilo boljše, da bi še naprej zaupal izkušenejšim. V prvem polčasu nam je vsaj rezultatsko uspelo zaustaviti nalete Čehov. V drugem pa tudi s strani ostalih ni bilo efekta. Pričakoval sem, da bo ta utrujenost prišla za nami."

'Rezultat bi lahko bil še višji'

Za razliko od tekem z Nemčijo in Anglijo se je Razdrh za prvi spremembi odločil že med polčasom. Vstopila sta Dino Kojić in Jošt Pišek, ki pa večje spremembe resnici na ljubo nista prinesla. Selektor je razkril, da je skušal svoje varovance med polčasom motivirati tudi z rezultatom druge tekme, Nemčija je takrat proti Angliji vodila z 2:0, kar je ustrezalo Slovenji. "Tudi to smo poskušali, ampak ko glava ne more, tudi noge ne morejo. Zelo smo trpeli, rezultat bi bil lahko še višji. 11 nogometašev ne moreš zamenjati, nekateri so izgledali zares izmučeno," je priznal Razdrh.

Po tekmi smo pred mikrofon ujeli tudi direktorja reprezentanc Milenka Ačimovića, ki je bil v kvalifikacijskem obdobju selektor mlade reprezentance. "Zahvalil bi se fantom, da so mlado reprezentanco postavili na zemljevid. Prišli smo na turnir, kjer so same nogometne velesile. Zelo zasluženo smo osvojili točko. Z Nemci smo odigrali zelo dobro, tokrat pa nam je zmanjkalo. Ampak teh fantov ne gre soditi po tej tekmi, ampak po tem, kar so dali Sloveniji v zadnjih treh letih. Zahvalil bi se tudi vsem tistim, ki so nam pomagali priti do Eura, pa jih tokrat ni bilo zraven."

Množica odpovedi naplavila novega poveljnika obrambe

Njegovo četo so v tednih pred začetkom turnirja pretresle številne odsotnosti. Ostal je brez treh napadalcev (Nejca Gradišarja, Davida Flakusa Bosilja in Žana Vipotnika), a še bolj se je poznala odsotnost poveljnika obrambe Marcela Ratnika. V njegove čevlje je več kot dostojno stopil komaj 19-letni Lovro Golič. "Po navadi je tako, da se iz vseh težav izkoplje nekaj dobrega. Ne vem, če bi bil zraven, če bi bili vsi tu. Znašel se je tu, ker je bila za to potreba. V treh tekmah je pokazal, da je iz pravega testa. Mislim, da je bodočnost slovenskega nogometa. Spet smo dobili kvalitetnega osrednjega branilca. Vesel sem, da se je tako izkazal," je člana Rome pohvalil Razdrh. Prepričan je, da je svetla prihodnost tudi pred celotno mlado reprezentanco. 11 nogometašev, ki so bili del moštva na Slovaškem, bo lahko tudi v naslednjem ciklu branilo barve selekcije do 21 let.