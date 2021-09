Pol ducata zadetkov v turški mreži

Poleg Anglije, ki jo v sredo čaka gostovanjem na Poljskem, je edina ekipa s stoodstotnim izkupičkom v evropskih kvalifikacijah še naprej Danska, ki je v skupini F do tega kroga drugouvrščeni Izrael ugnala kar s 5:0. Danska v šestih tekmah še ni prejela zadetka, je pa na drugi strani že 22-krat zatresla mrežo tekmecev. Ferski otoki so v isti skupini dosegli redko zmago proti Moldaviji, Škotska pa je na Dunaju prišla do pomembnih treh točk in drugega mesta na razpredelnici.

Zanesljivi zmagi so dosegli tudi Francozi in Portugalci, ki vodijo v svojih skupinah. Svetovni prvaki so doma z dvema zadetkoma Antoineja Griezmanna premagali Francijo, evropski prvaki iz 2016 pa se brez prvega zvezdnika Cristiana Ronalda iz Azerbajdžana vračajo z zmago 3:0.