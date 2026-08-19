Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Atletico in Villarreal upravičena do dela odškodnine od prestopa Rodrija

Barcelona, 19. 08. 2026 11.15 pred 41 minutami 2 min branja 1

Avtor:
R.S.
Rodri je za 76,5 milijonov evrov prestopil v Barcelono.

Prestop nekdanjega dobitnika zlate žoge Rodrija iz Manchester Cityja v Barcelono je bil dokončno potrjen v torek s strani obeh klubov. Katalonci bodo Cityju za španskega vezista nakazali 76,5 milijona evrov skupaj z dodatnimi bonusi. Del pogače prestopa bosta dobila tudi nekdanja kluba Rodrija Atletico Madrid in Villarreal zaradi Fifinega solidarnostnega mehanizma.

Svetovni prvak s Španijo Rodri se je po sedmih letih igranja na Otoku pri Manchester Cityju pod taktirko Pepa Guardiole odločil, da zamenja klubske barve in prestopi v Barcelono, čeprav se je najprej namigovalo, da bi lahko 30-letni vezist okrepil vrste največjih rivalov Kataloncev, madridskega Reala, ki je ob vrnitvi na klop Joseja Mourinha v poletnem prestopnem roku dodobra prevetril moštvo.

Rodri je za 76,5 milijonov evrov prestopil v Barcelono.
Rodri je za 76,5 milijonov evrov prestopil v Barcelono.
FOTO: AP

Prestop Rodrija v katalonsko prestolnico bo Barcelono stal 76,5 milijona evrov. Od tega je 60 milijonov osnova, ostali znesek pa predstavljajo različni bonusi. Poleg Cityja bosta del pogače od prestopa Rodrija dobila tudi nekdanja kluba najboljšega nogometaša minulega svetovnega prvenstva Atletico Madrid in Villarreal zaradi Fifinega solidarnostnega mehanizma, poroča španski časnik Mundo Deportivo.

Del zneska od prestopa tudi Atleticu Madridu in Villarrealu

Pravilo Mednarodne nogometne zveze narekuje, da se 5 odstotkov vrednosti prestopa nameni nekdanjim klubom igralca, ki so pomagali pri njegovem razvoju med njegovim 12. in 23. letom starosti. Med 12. in 15. letom starosti se odstotek poveča za 0,25 % za vsako leto, od 16. do 23. leta pa se ta odstotek poveča na 0,50 %.

Rodri je pred Manchester Cityem igral za Atletico Madrid.
Rodri je pred Manchester Cityem igral za Atletico Madrid.
FOTO: AP

Rodri je svoje prve korake naredil pri Rayu Majadahondi, vendar klub ne bo prejel nobenega denarja, ker je Španec odšel, ko je bil star komaj 11 let. Od osnovne odškodnine bodo Madričani prejeli 1,5 milijona evrov, znesek pa bi lahko narasel vse do dveh milijonov v primeru izpolnitve bonusov. Vodstvo rumene podmornice pa bo na račun od osnovne odškodnine prejelo 1,6 milijona evrov, v primeru izpolnitve bonusov v pogodbi pa si lahko obetajo še dodatnih 200.000 evrov.

rodri barcelona manchester city villareal prestop

V Ligue1 se bo tudi sodilo po novih smernicah: vzorec bo mundial

24ur.com Atletico in Real Madrid do zmage, Villarreal ugnal Barcelono
24ur.com Atletico z izjemnim Oblakom na čelu sredi Barcelone pokoril blaugrano
24ur.com Simeone po remontadi: Barcelona igra najboljši nogomet
24ur.com Barca v 93. minuti do zmage, slavil tudi Atletico
24ur.com Atletico zmagal, Oblak zbral nekaj krasnih obramb in ohranil prazno mrežo
24ur.com Oblak dočakal zvezdniško okrepitev: Depay iz Barcelone v Atletico
24ur.com Oblakov Atletico v rokah novih lastnikov
Priporoča
  • Parkside garden 1
  • Parkside garden 2
  • Parkside garden 3
  • Parkside garden 4
  • Parkside garden 5
  • Parkside garden 6
  • Parkside garden 7
  • Parkside garden 8
  • Parkside garden 9
  • Parkside garden 10
  • Parkside garden 11
  • Parkside garden 12
  • Parkside garden 13
  • Parkside garden 14
  • Parkside garden 15
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zmerni pesimist
19. 08. 2026 11.56
No pa da vidimo če bo dodana vrednost barce ne paše vsak igralec v vsako ekipo
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Konec avgusta starše čaka neprijetno presenečenje: otroški čevlji niso več prav
Noseča Anne Hathaway navdušila na Disneyjevem dogodku: prejela naziv, ki ga dobijo le izbranci
Noseča Anne Hathaway navdušila na Disneyjevem dogodku: prejela naziv, ki ga dobijo le izbranci
Kaj bi porodničarke želele, da bi vedela vsaka nosečnica?
Kaj bi porodničarke želele, da bi vedela vsaka nosečnica?
5 razlogov, zakaj otrok (še) ne obvlada jeze
5 razlogov, zakaj otrok (še) ne obvlada jeze
zadovoljna
Portal
Znani slovenski par pričakuje sina
Pri 26 se je poročila z milijarderjem, 63 let starejšim od sebe, umrla pa je pri komaj 39 letih
Pri 26 se je poročila z milijarderjem, 63 let starejšim od sebe, umrla pa je pri komaj 39 letih
Danes bi praznoval 57 let: njegova smrt je pretresla milijone, zgodba pa še vedno boli
Danes bi praznoval 57 let: njegova smrt je pretresla milijone, zgodba pa še vedno boli
Dnevni horoskop: Ribe so radovedne, kozorogi testirajo meje v ljubezni
Dnevni horoskop: Ribe so radovedne, kozorogi testirajo meje v ljubezni
vizita
Portal
Volumetrična dieta: ko lahko jeste več in shujšate brez občutka lakote
Čiščenje holesterola iz krvi odstranjuje tudi mikroplastiko?
Čiščenje holesterola iz krvi odstranjuje tudi mikroplastiko?
Tri navade v srednjih letih, ki lahko podaljšajo življenje brez demence
Tri navade v srednjih letih, ki lahko podaljšajo življenje brez demence
Lahko sončna očala preprečijo glavobole? Odgovor vas bo morda presenetil
Lahko sončna očala preprečijo glavobole? Odgovor vas bo morda presenetil
cekin
Portal
Starši, preverite: to bodo najbolj zaželeni prosti dnevi v šolskem letu 2026/27
Nova pravila v Italiji razburjajo turiste: otroci po tej uri ne smejo več sami ven
Nova pravila v Italiji razburjajo turiste: otroci po tej uri ne smejo več sami ven
Pri 19 letih je pustil fakulteto zaradi AI. Danes zasluži šestmestne zneske na mesec
Pri 19 letih je pustil fakulteto zaradi AI. Danes zasluži šestmestne zneske na mesec
To poletje bi lahko izbrisalo skoraj vso gospodarsko rast Evrope
To poletje bi lahko izbrisalo skoraj vso gospodarsko rast Evrope
moskisvet
Portal
Golob odprl paket jordanskega kralja: poglejte, kaj je bilo v njem
Večina jih zanemarja: 5 zdravih navad, s katerimi boste izstopili iz povprečja
Večina jih zanemarja: 5 zdravih navad, s katerimi boste izstopili iz povprečja
Poslovil se je legendarni bobnar: Umrl je član skupine ZZ Top
Poslovil se je legendarni bobnar: Umrl je član skupine ZZ Top
Grški raj brez ležalnikov, barov in glasne glasbe
Grški raj brez ležalnikov, barov in glasne glasbe
dominvrt
Portal
Vročina je minila, nevarnost pa ne: zdaj je pravi trenutek za pregled balkonskih rož
'Trik' za sijoče liste, ki je lahko nevaren za vaše rastline
'Trik' za sijoče liste, ki je lahko nevaren za vaše rastline
Te štiri zdravilne rastline nabiramo avgusta: ne zamudite pravega trenutka
Te štiri zdravilne rastline nabiramo avgusta: ne zamudite pravega trenutka
S čistilnim alkoholom previdno: tem površinam se raje izognite
S čistilnim alkoholom previdno: tem površinam se raje izognite
okusno
Portal
Najpreprostejši golaž, kar jih boste pripravili: vse skupaj gre kar v pečico
Odlični recepti za dni, ko imate doma samo jajca, nekaj zelenjave in 'nič pametnega'
Odlični recepti za dni, ko imate doma samo jajca, nekaj zelenjave in 'nič pametnega'
Kaj Mojmirja Šiftarja še vedno preseneti v MasterChefu?
Kaj Mojmirja Šiftarja še vedno preseneti v MasterChefu?
Popoln jedilnik za en poletni dan: enostavne ideje, ki jih boste z veseljem ponovili
Popoln jedilnik za en poletni dan: enostavne ideje, ki jih boste z veseljem ponovili
voyo
Portal
Območje brez signala
Dekliščina
Dekliščina
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Love Island Adria
Love Island Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897