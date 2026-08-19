Atletico in Villarreal upravičena do dela odškodnine od prestopa Rodrija

Svetovni prvak s Španijo Rodri se je po sedmih letih igranja na Otoku pri Manchester Cityju pod taktirko Pepa Guardiole odločil, da zamenja klubske barve in prestopi v Barcelono, čeprav se je najprej namigovalo, da bi lahko 30-letni vezist okrepil vrste največjih rivalov Kataloncev, madridskega Reala, ki je ob vrnitvi na klop Joseja Mourinha v poletnem prestopnem roku dodobra prevetril moštvo.

Rodri je za 76,5 milijonov evrov prestopil v Barcelono. FOTO: AP

Prestop Rodrija v katalonsko prestolnico bo Barcelono stal 76,5 milijona evrov. Od tega je 60 milijonov osnova, ostali znesek pa predstavljajo različni bonusi. Poleg Cityja bosta del pogače od prestopa Rodrija dobila tudi nekdanja kluba najboljšega nogometaša minulega svetovnega prvenstva Atletico Madrid in Villarreal zaradi Fifinega solidarnostnega mehanizma, poroča španski časnik Mundo Deportivo.

Del zneska od prestopa tudi Atleticu Madridu in Villarrealu

Pravilo Mednarodne nogometne zveze narekuje, da se 5 odstotkov vrednosti prestopa nameni nekdanjim klubom igralca, ki so pomagali pri njegovem razvoju med njegovim 12. in 23. letom starosti. Med 12. in 15. letom starosti se odstotek poveča za 0,25 % za vsako leto, od 16. do 23. leta pa se ta odstotek poveča na 0,50 %.

Rodri je pred Manchester Cityem igral za Atletico Madrid. FOTO: AP