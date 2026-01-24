Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Poleg Francije o bojkotu SP razmišlja tudi Nemčija

Berlin, 24. 01. 2026 14.07 pred 34 minutami 2 min branja 5

Avtor:
A.M.
Donald Trump

Francoska ministrica za šport Marina Ferrari je pred dnevi dejala, da bojkot svetovnega prvenstva ni nemogoča odločitev za francosko reprezentanco. Razlog za to so ambicije ameriškega predsednika Donalda Trumpa glede Grenlandije, ki povzročajo napetosti svetovnih razsežnosti. O možnosti bojkota svetovnega prvenstva zdaj govorijo tudi v Nemčiji.

Letošnje svetovno prvenstvo, ki se bo začelo 11. junija, bodo gostile Združene države Amerike, Kanada in Mehika, kar 78 od skupno 104 tekem pa bo odigranih v državi, ki jo vodi Donald Trump. Ta je v začetku meseca zagrozil, da bi Združene države Amerike lahko zavzele Grenlandijo, ki jo nadzira Danska, in s tem razburil številne države stare celine ter njihov politični svet, ki temu problemu trenutno posveča veliko pozornosti.

Predsednik Fife Gianni Infatino je decembra ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu podelil prvo Fifino nagrado za mir in s tem sprožil val ogorčenj.
Predsednik Fife Gianni Infatino je decembra ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu podelil prvo Fifino nagrado za mir in s tem sprožil val ogorčenj.
FOTO: AP

Politične napetosti so pripeljale tudi do pogovorov o prihajajočem mundialu, kot prva pa je v povezavi z bojkotom turnirja zaradi Trumpovih političnih potez spregovorila francoska ministrica za šport Marina Ferrari: "Takšna odločitev ni nemogoča. To bi bil precedens brez primere in novo poglavje v svetovni politiki in športu nasploh. Ves čas spremljamo dogajanje po svetu oziroma v Združenih državah Amerike. Naša odločitev se lahko hitro nagne na eno ali drugo stran."

Preberi še To pa bi bil precedens brez primere: razmišljajo Francozi celo o bojkotu SP?

Francozi se v tem trenutku naj ne bi nagibali k bojkotu, Nogometna zveza Danske pa je sporočila, da se zaveda trenutne napete situacije. Slednji z bojkotom za zdaj ne morejo groziti, saj si še mesta na mundialu niso zagotovili. Play-off jih čaka ob koncu marca, najprej se bodo pomerili s Severno Makedonijo, v primeru uspeha pa se bodo za mesto na 23. nogometnem svetovnem prvenstvu udarili z zmagovalcem para Češka – Irska.

Oke Gottlich ima pomembno funkcijo v Nemški nogometni zvezi, poleg tega pa je predsednik nemškega kluba St. Pauli, ki v tej sezoni igra v Bundesligi.
Oke Gottlich ima pomembno funkcijo v Nemški nogometni zvezi, poleg tega pa je predsednik nemškega kluba St. Pauli, ki v tej sezoni igra v Bundesligi.
FOTO: AP

Kot zadnji so se omenjenega problema dotaknili Nemci, natančneje podpredsednik Nemške nogometne zveze Oke Gottlich v pogovoru za nemški časopis Hamburger Morgenpost. "Sprašujem se, kdaj bo čas, da konkretno razmislimo o bojkotu in se podrobno pogovorimo. Po mojem mnenju je ta čas že prišel," je uvodoma povedal Gottlich, ki se je pri podajanju svojega argumenta navezal na bojkot olimpijskih iger leta 1980, ki so ga vodile Združene države Amerike po invaziji Sovjetske zveze na Afganistan.

"Kakšne so bile utemeljitve za bojkote olimpijskih iger v osemdesetih? Morebitna grožnja je zdaj večja kot takrat. O tem je potrebno razpravljati," je še dejal Gottlich.

nogomet svetovno prvenstvo bojkot nemčija donald trump grenlandija

Infantinova šala razjezila angleške navijače

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
blackwizard
24. 01. 2026 14.40
Nemčija in francija ,dve levičarski propadli državi, dalje sploh ne rabimo komentirat
Odgovori
+2
2 0
huperz
24. 01. 2026 14.35
DT se ima za nepremagljivega ker ima polno r_t vsega in še predsednik je za povrh. Z bojkoti je kr prava smer, da njegovim volilcem vzamemo kar imajo radi in ga posledično zasovr_žijo. Sponzorji ga bojo požrl, če nebi bilo prisotnih nogometnih velesil, krade jim posel, bojkot izdelkov vseh vrst in še in še. Lastni narod bi ga prizemljil, ker si namišljuje vsak dan kaj novega. Boljš da se še naprej vrti vse okol dnarja, kot pa da bi se orožja
Odgovori
0 0
Nenil
24. 01. 2026 14.32
ja Fracija bi lahko igrala v afriškem prvenstvu
Odgovori
+2
2 0
simc167
24. 01. 2026 14.19
Pravilno
Odgovori
+1
3 2
cirenij
24. 01. 2026 14.16
Kdo jih bo pa pogrešal?
Odgovori
-3
3 6
bibaleze
Portal
Unikatno ime, ki ga ima v Sloveniji le šest deklic
Kako Madonna vidi svojo hčerko: zapis, ki je navdušil splet
Kako Madonna vidi svojo hčerko: zapis, ki je navdušil splet
15 minut do milijona besed
15 minut do milijona besed
Zakaj dober spanec pomeni boljši uspeh v šoli
Zakaj dober spanec pomeni boljši uspeh v šoli
zadovoljna
Portal
Zvezdnica pod plazom kritik: 'To ni tvoj otrok'
Dnevni horoskop: Dvojčki skrbijo za zdravje, raki so zaščitniški
Dnevni horoskop: Dvojčki skrbijo za zdravje, raki so zaščitniški
Raziskava razkriva, ali je velikost res pomembna
Raziskava razkriva, ali je velikost res pomembna
To je najbolj priljubljen kos oblačila
To je najbolj priljubljen kos oblačila
vizita
Portal
Lahko vsebujejo na tisoče delcev mikroplastike, opozarja nova raziskava
Zakaj Alzheimerjeva bolezen izbriše spomine na najbližje
Zakaj Alzheimerjeva bolezen izbriše spomine na najbližje
Kako izboljšati prebavo po težki hrani
Kako izboljšati prebavo po težki hrani
Rdeče tetovaže lahko sprožijo hude imunske reakcije: primer Poljaka, ki je prestal večletno zdravljenje
Rdeče tetovaže lahko sprožijo hude imunske reakcije: primer Poljaka, ki je prestal večletno zdravljenje
cekin
Portal
Danski potrošniki množično nameščajo aplikacije za izogibanje ameriškim izdelkom
Kdo so bogati starši Nicole Peltz, soproge Brooklyna Beckhama?
Kdo so bogati starši Nicole Peltz, soproge Brooklyna Beckhama?
Obroki le 1 evro, najemnina 150 evrov
Obroki le 1 evro, najemnina 150 evrov
Komu ni treba plačati prispevka za dolgotrajno oskrbo?
Komu ni treba plačati prispevka za dolgotrajno oskrbo?
moskisvet
Portal
Ločila sta se po 13 letih
To je najdražji Ferrari, ki je bil kadarkoli prodan na dražbi
To je najdražji Ferrari, ki je bil kadarkoli prodan na dražbi
Tega v hotelski sobi ne bi smeli nikoli uporabljati
Tega v hotelski sobi ne bi smeli nikoli uporabljati
Ste lahko pijani brez alkohola?
Ste lahko pijani brez alkohola?
dominvrt
Portal
Lepi, a nevarni: kako prepoznati nevaren porcelan?
Je steklo res bolj trajnostno od plastike?
Je steklo res bolj trajnostno od plastike?
Ko izgubiš žival, izgubiš družinskega člana
Ko izgubiš žival, izgubiš družinskega člana
Vrtnarski eksperiment, ki buri splet: ali semena v ledu res bolje kalijo?
Vrtnarski eksperiment, ki buri splet: ali semena v ledu res bolje kalijo?
okusno
Portal
Najpogostejša napaka pri jajcih, ki jo dela skoraj vsak v kuhinji
Piškoti, ki vedno uspejo in so popolni za sladke trenutke vsak dan
Piškoti, ki vedno uspejo in so popolni za sladke trenutke vsak dan
Hitro pecivo za lenobe
Hitro pecivo za lenobe
Družinsko kosilo, ki ga bodo vsi pohvalili
Družinsko kosilo, ki ga bodo vsi pohvalili
voyo
Portal
Zlati sanjski moški: Avstralija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Sledi v snegu
Sledi v snegu
Skrivnosti
Skrivnosti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469