Avstrijci pričakovano do evropske vstopnice, veselje Hrvatov

Kvalifikacije za nogometni Euro 2020 sta v slovenski kvalifikacijski skupini na prvih dveh mestih končali Poljska in Avstrija. Poljaki so že nekaj časa udeleženci EP, Avstrijci so si tekmovanje priigrali danes z zmago proti Severni Makedoniji z 2:1 (1:0). Po današnjih tekmah kvalifikacij so znani še štirje potniki za EP. Danes so si vstopnice priigrale še Avstrija iz slovenske skupine G, Nemčija in Nizozemska iz skupine C ter Hrvaška iz skupine E.

Slovenska skupina G se je danes zvečer končala s pričakovanim koncem zadnjih minimalnih teoretičnih možnosti za Slovenijo. Avstrija bi za potrditev nastopa potrebovala le točko proti Severni Makedoniji, toda David Alaba v osmi in Stefan Lainerv 48. minuti sta poskrbela za zanesljivo zmago na Dunaju in uvrstitev na EP. Gostje so z zadetkom v zadnji minuti kozmetično popravili vtis, niso pa mogli preprečiti slavja tekmecev. Avstrijci so si zagotovili evropsko vstopnico. FOTO: Damjan Žibert Slovenija je pred tem z 1:0 premagala Latvijo, Poljaki, zadnji slovenski tekmeci in že pred današnjim dnem potniki na EP, pa so ugnali še Izrael, v gosteh je bilo 2:1 (Gregorz Krychowiak 4., Krzystof Piatek 54.). Dogajanje v preostalih skupinah Nemci so potrebovali točko, dosegli pa zanesljivo zmago proti Belorusiji. Na koncu je bilo v Mönchengladbachu 4:0, gole so dosegli Matthias Ginter s prvencem za elf, Leon Goretzkater dva Toni Kroos, Manuel Neuer pa je ubranil enajstmetrovko. Tudi Nizozemska se je že uvrstila na Euro, v Belfastu so s Severno Irsko Nizozemci igrali 0:0, točka pa je bila dovolj za potrditev nastopa. Hrvaški bi za EP zadoščal neodločen izid s Slovaško, toda po načrtih je nogometašem na Reki steklo šele po skoraj uri igre. Pred tem je Slovaška vodila, izenačil je Nikola Vlašić (56.), zmago in EP pa sta potem potrdila še Bruno Petković(60.) in Ivan Perišić (74.). Eden Hazard je za Belgijce dosegel dva zadetka, enega njegov brat Thorgan. FOTO: AP V skupini I sta bila potnika na EP določena že prej, danes sta se pomerila v medsebojnem obračunu. Premoč so spet potrdili Belgijci, ki ostajajo neporaženi, tokrat so Rusijo ugnali s 4:1. Dva gola je dosegel Eden Hazard(33., 40.), njegov brat Thorgan Hazardenega v 19., Romelu Lukakupa zadnjega v 72. Na prvi medsebojni tekmi so Belgijci zmagali s 3:1, po devetih tekmah imajo vse točke in razliko v golih 34:2. Izrael - Poljska 1:2 (0:1)

Avstrija - Severna Makedonija 2:1 (1:0)