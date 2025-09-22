Poleti zapustili Manchester United, v novih klubih že blestijo

Manchester United je v poletnem prestopnem roku pripeljal nekaj odmevnih okrepitev, klub pa je hkrati zapustilo par zvezdnikov. Med njimi so Marcus Rashford, Rasmus Hojlund in Andre Onana, ki so se hitro privadili na novo okolje in nadaljujejo trend nogometašev, ki po odhodu z Old Trafforda začnejo resno navduševati.

Manchester United je v poletnem prestopnem roku zapravil več kot 250 milijonov evrov, velik del zneska pa so porabili na novih napadalcih. Benjamin Šeško se je pridružil za 76,5 milijona, Bryan Mbeumo za 75 milijonov, Matheus Cunha pa za 74,2 milijona. Posledično so morali nove izzive poiskati določeni ofenzivni nogometaši, na katere glavni trener Ruben Amorim ni več računal. Med njimi sta Marcus Rashford in Rasmus Hojlund, ki sta odšla na enoletno posojo.

Rashford, sicer otrok rdečih vragov, je drugo polovico lanske sezone preživel na posoji pri Aston Villi, pred začetkom aktualne pa odšel k Barceloni. Številni so dvomili, da lahko angleški napadalec igra na tako visokem nivoju, a so se zmotili. 27-letnik je na vseh obračunih, odkar je član blaugrane, dobil priložnost za igro. Na dveh od petih ligaških tekem ga je trener Hansi Flick uvrstil v začetno enajsterico, trikrat pa je na zelenico vstopil s klopi. Tako je bilo tudi v nedeljo, ko je ob polčasu zamenjal Raphinho in v 62. minuti asistiral pri zadnjem golu Barcelone ob zmagi proti Getafeju.

Še veliko bolj pa je navdušil med evropsko elito, ko je s soigralci v prvem krogu Lige prvakov gostoval na Otoku pri Newcastlu. Po polovici tekme je bil na semaforju še zmeraj začetni izid, v drugem delu tekme pa je Rashford stopil na sceno. V 58. minuti je z glavo poskrbel za prvi gol na tekmi, prednost gostov pa je devet minut kasneje povišal po lepem solo prodoru in fantastičnem strelu z roba kazenskega prostora, po katerem je žoga ob pomoči prečke pristala v mreži.

Hojlund je Manchester United zapustil na zadnji dan prestopnega roka, tako da je imel zaenkrat v primerjavi z Rashfordom veliko manj možnosti za dokazovanje. Danski napadalec se je vrnil med italijansko elito, kjer je pred 78-milijonsko selitvijo v Anglijo igral za Atalanto. Zdaj je oblekel dres Napolija in zabil že po 14 minutah debija. Z novimi soigralci je takrat gostoval pri Fiorentini in vknjižil zmago z 1:3. Na svoji drugi tekmi se je vrnil v Manchester, saj je Napoli v Ligi prvakov gostoval pri Cityju. Italijani so po 20 minutah igre ostali z igralcem manj, na koncu pa izgubili z 2:0.

Še en nogometaš, ki je pred začetkom sezone ostal brez mesta v začetni enajsterici rdečih vragov, je Andre Onana. Kamerunski vratar je Manchester zapustil pred vsega 11 dnevi, v dresu turškega Trabzonsporja pa že vknjižil dva nastopa. Debitiral je na izjemno zahtevnem gostovanju pri Fenerbahčeju in s soigralci izgubil z 1:0. Kljub temu je bil med najboljšimi posamezniki na terenu, saj je vknjižil kar osem obramb – pri Unitedu mu je to nazadnje uspelo septembra lani, ko jih je Tottenham ugnal s 3:0, Onana pa je bil glavni razlog za to, da v njegovi mreži ni odjeknila petarda.

Na drugi tekmi za Trabzonspor je imel Onana na papirju precej lažjo nalogo, saj so s soigralci gostili Gaziantep, ki pa je na odmor odšel z minimalno prednostjo. Točko so si domačini zagotovili v 70. minuti, ko je Onana asistiral za zadetek za končnih 1:1.

A to, da se nogometaši hitro zatem, ko zapustijo Manchester United, razcvetijo, ni nič novega. Mason Greenwood je pred začetkom lanske sezone okrepil Marseille in prvo leto v dresu novega kluba sklenil na vrhu lestvice strelcev francoskega prvenstva, kjer je bil z 21 zadetki izenačen z Ousmanom Dembelejem. Istočasno so rdeči vragi prodali tudi Scotta McTominayja, ki je okrepil Napoli. Škotski vezist je v debitantski sezoni z novim klubom osvojil prvenstvo in bil izbran za najkoristnejšega igralca v Serie A, kjer je na 34 tekmah sodeloval pri kar 18 zadetkih.

