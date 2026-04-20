Poletna čistka v Madridu? Številni branilci na izhodnih vratih

Real Madrid se je še drugo leto zapored od (svoje) Lige prvakov poslovil v četrtfinalu. Lani jih je nadigral Arsenal, letos pa jim je lekcijo odčital Bayern München. Minulo poletje so se klubu pridružili trije branilci – Dean Huijsen, Alvaro Carreras in Trent Alexander-Arnold –, zdi pa se, da bodo galaktiki tudi letos na poletni tržnici najbolj aktivni na branilskih položajih.

Dani Carvajal, Antonio Rüdiger in David Alaba so nogometaši, ki se jim čez dobra dva meseca izteče pogodba. Avstrijski osrednji branilec se bo zagotovo poslovil od kluba, za katerega je letos v vseh tekmovanjih začel zgolj štiri obračune. Leto mlajši Rüdiger je še zmeraj pomemben člen kraljevega kluba in od naštetih najverjetnejši kandidat za novo pogodbo. Te si po poročanjih španskih medijev želi tudi kapetan Carvajal, ni pa še jasno, ali se bo njegova želja uresničila. Pod vprašajem je tudi prihodnost Frana Garcie, ki je v belem dresu že večkrat dokazal, da ni na ravni najboljših levih bočnih branilcev.

Težave v obrambi pa v Madridu niso nič novega. Na račun številnih težkih poškodb so v preteklih sezonah luknje v zadnji vrsti morali polniti vezisti. Federico Valverde pogosto igra na desnem boku, v osrčju obrambe se je lani redno pojavljal Aurelien Tchouameni, na levi strani pa se je večkrat preizkusil Eduardo Camavinga. Slednjega se je že večkrat povezovalo s selitvijo iz španske prestolnice, zdaj pa se o tem govori toliko kot še nikoli. Francoz se je v Madrid pred slabimi petimi leti preselil iz Rennesa. Takrat je bil vreden 55 milijonov, galaktiki pa so zanj odšteli "zgolj" 31 milijonov. Najboljše predstave je kazal v sezoni 2023/24, ob koncu katere je bil vreden natanko 100 milijonov. Sledil je padec forme in nekaj večjih napak, kar je rezultiralo v prepolovitvi njegove tržne vrednosti.

Pod plazom kritikov se je nazadnje znašel ob slovesu Reala od Lige prvakov, ko je na povratni tekmi proti Bayernu v igro vstopil v 62. minuti, še pred koncem rednega dela pa prejel drugi rumeni karton in soigralce pustil na cedilu. V pisarnah belega baleta ga vidijo kot igralca, ki ni ključen za prihodnost in bi klubu lahko prinesel precej denarja. Od madridske garderobe bi se utegnil posloviti še en vezist – Dani Ceballos. Ta je lani presenetil z odločitvijo, da zavrne posojo v Marseille, od takrat pa na zelenici ni uspel pustiti vidnega pečata. Vprašanje je, ali ga bodo Madridčani letos uspeli prodati, v nasprotnem primeru pa se bo poleti vsekakor preselil na posojo in v drugem klubu počakal, da se mu izteče pogodba z Real Madridom.

Prestopne tarče Real Madrida

Zaradi dejstva, da se bo po koncu sezone od Bernabeua poslovilo število igralcev, bomo v novi sezoni v belem dresu vsekakor spremljali nekaj novih obrazov. Lani so se 15-kratni zmagovalci Lige prvakov zanimali za Williama Salibo, ki je podaljšal pogodbo z Arsenalom. Trenutno je najvrednejši branilec na svetu, a bi se v primeru, da topničarji tudi letos sezono končajo brez osvojene trofeje, utegnil posloviti od Otoka. Precej bolj verjetna možnost se skriva v Dortmundu. Nico Schlotterbeck je pred dnevi sicer podaljšal pogodbo z Borussio, španski mediji pa poročajo, da je igralec uspel doseči dogovor, da mu klub v primeru zanimanja Real Madrida omogoči prestop, ki naj bi bil vreden med 50 in 60 milijoni.

Za nogometne velikane utegnejo biti poleti zanimivi tudi nogometaši Tottenhama, predvsem v primeru, da severnolondonski klub izpade iz Premier lige. V njihovi lasti sta trenutno dva izmed najzanimivejših osrednjih branilcev na svetu, 25-letni Micky van de Ven in vsega 18-letni hrvaški biser Luka Vušković, ki je na radarju mnogih klubov. Del pozornosti bodo v Madridu usmerili tudi na veziste, kjer naj bi bil na vrhu seznama želja 20-letni Nizozemec Kees Smit, ki navdušuje v dresu Alkmaarja. Določene luknje bodo vsekakor zapolnili tudi igralci, ki so svoje nogometno znanje pilili v akademiji kraljevega kluba. Pričakuje se, da bo Real aktiviral odkupno klavzulo za Nica Paza, ki v Comu že drugo leto zapored kaže fantastične predstave in močno opozarja nase, od tam pa bi se po odlični sezoni utegnil vrniti tudi mladi osrednji branilec Jacobo Ramon.

