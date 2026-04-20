Nogomet

Poletna čistka v Madridu? Številni branilci na izhodnih vratih

Madrid, 20. 04. 2026 10.45 pred 1 uro 4 min branja 13

Avtor:
Anže Mlakar
David Alaba, Antonio Rudiger, Dani Carvajal

Potem ko je Real Madrid izpadel iz Lige prvakov in v španskem prvenstvu za vodilno Barcelono zaostaja za devet točk, se vse bolj zdi, da bo kraljevi klub sezono sklenil brez osvojene trofeje. Posledično bo pestro tudi poletje na Bernabeuu, kjer se številnim zvezdnikom iztekajo pogodbe.

Real Madrid se je še drugo leto zapored od (svoje) Lige prvakov poslovil v četrtfinalu. Lani jih je nadigral Arsenal, letos pa jim je lekcijo odčital Bayern München. Minulo poletje so se klubu pridružili trije branilci – Dean Huijsen, Alvaro Carreras in Trent Alexander-Arnold –, zdi pa se, da bodo galaktiki tudi letos na poletni tržnici najbolj aktivni na branilskih položajih.

Alvaro Carreras in Dean Huijsen
FOTO: AP

Dani Carvajal, Antonio Rüdiger in David Alaba so nogometaši, ki se jim čez dobra dva meseca izteče pogodba. Avstrijski osrednji branilec se bo zagotovo poslovil od kluba, za katerega je letos v vseh tekmovanjih začel zgolj štiri obračune. Leto mlajši Rüdiger je še zmeraj pomemben člen kraljevega kluba in od naštetih najverjetnejši kandidat za novo pogodbo. Te si po poročanjih španskih medijev želi tudi kapetan Carvajal, ni pa še jasno, ali se bo njegova želja uresničila. Pod vprašajem je tudi prihodnost Frana Garcie, ki je v belem dresu že večkrat dokazal, da ni na ravni najboljših levih bočnih branilcev.

David Alaba, Antonio Rudiger, Dani Carvajal
FOTO: Profimedia

Težave v obrambi pa v Madridu niso nič novega. Na račun številnih težkih poškodb so v preteklih sezonah luknje v zadnji vrsti morali polniti vezisti. Federico Valverde pogosto igra na desnem boku, v osrčju obrambe se je lani redno pojavljal Aurelien Tchouameni, na levi strani pa se je večkrat preizkusil Eduardo Camavinga. Slednjega se je že večkrat povezovalo s selitvijo iz španske prestolnice, zdaj pa se o tem govori toliko kot še nikoli.

Francoz se je v Madrid pred slabimi petimi leti preselil iz Rennesa. Takrat je bil vreden 55 milijonov, galaktiki pa so zanj odšteli "zgolj" 31 milijonov. Najboljše predstave je kazal v sezoni 2023/24, ob koncu katere je bil vreden natanko 100 milijonov. Sledil je padec forme in nekaj večjih napak, kar je rezultiralo v prepolovitvi njegove tržne vrednosti.

Alvaro Arbeloa in Eduardo Camavinga
FOTO: AP

Pod plazom kritikov se je nazadnje znašel ob slovesu Reala od Lige prvakov, ko je na povratni tekmi proti Bayernu v igro vstopil v 62. minuti, še pred koncem rednega dela pa prejel drugi rumeni karton in soigralce pustil na cedilu. V pisarnah belega baleta ga vidijo kot igralca, ki ni ključen za prihodnost in bi klubu lahko prinesel precej denarja.

Od madridske garderobe bi se utegnil posloviti še en vezist – Dani Ceballos. Ta je lani presenetil z odločitvijo, da zavrne posojo v Marseille, od takrat pa na zelenici ni uspel pustiti vidnega pečata. Vprašanje je, ali ga bodo Madridčani letos uspeli prodati, v nasprotnem primeru pa se bo poleti vsekakor preselil na posojo in v drugem klubu počakal, da se mu izteče pogodba z Real Madridom.

Dani Ceballos
FOTO: AP

Prestopne tarče Real Madrida

Zaradi dejstva, da se bo po koncu sezone od Bernabeua poslovilo število igralcev, bomo v novi sezoni v belem dresu vsekakor spremljali nekaj novih obrazov. Lani so se 15-kratni zmagovalci Lige prvakov zanimali za Williama Salibo, ki je podaljšal pogodbo z Arsenalom. Trenutno je najvrednejši branilec na svetu, a bi se v primeru, da topničarji tudi letos sezono končajo brez osvojene trofeje, utegnil posloviti od Otoka.

Precej bolj verjetna možnost se skriva v Dortmundu. Nico Schlotterbeck je pred dnevi sicer podaljšal pogodbo z Borussio, španski mediji pa poročajo, da je igralec uspel doseči dogovor, da mu klub v primeru zanimanja Real Madrida omogoči prestop, ki naj bi bil vreden med 50 in 60 milijoni.

Nico Schlotterbeck
FOTO: AP

Za nogometne velikane utegnejo biti poleti zanimivi tudi nogometaši Tottenhama, predvsem v primeru, da severnolondonski klub izpade iz Premier lige. V njihovi lasti sta trenutno dva izmed najzanimivejših osrednjih branilcev na svetu, 25-letni Micky van de Ven in vsega 18-letni hrvaški biser Luka Vušković, ki je na radarju mnogih klubov.

Del pozornosti bodo v Madridu usmerili tudi na veziste, kjer naj bi bil na vrhu seznama želja 20-letni Nizozemec Kees Smit, ki navdušuje v dresu Alkmaarja. Določene luknje bodo vsekakor zapolnili tudi igralci, ki so svoje nogometno znanje pilili v akademiji kraljevega kluba. Pričakuje se, da bo Real aktiviral odkupno klavzulo za Nica Paza, ki v Comu že drugo leto zapored kaže fantastične predstave in močno opozarja nase, od tam pa bi se po odlični sezoni utegnil vrniti tudi mladi osrednji branilec Jacobo Ramon.

Nico Paz in Jacobo Ramon
FOTO: Profimedia

Madridčani so poskrbeli, da se lahko dvojec, ki je odigral pomembno vlogo pri tem, da italijanski malček pet krogov pred koncem sezone v domačem prvenstvu zaseda odlično peto mesto, domov vrne za "drobiž". Paza so Comu prodali za šest milijonov, njegova vrednost trenutno znaša 65 milijonov, odkupijo pa ga lahko za približno 10 milijonov. Situacija je podobna v primeru Ramona, ki je v Italijo odšel za dva milijona in pol, vrednost mu je hitro poskočila na 25 milijonov, Real pa ga lahko kupi za osem milijonov.

nogomet real madrid prestopi

KOMENTARJI13

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
fihner
20. 04. 2026 12.09
zmerni pesimist - dvakrat so vas nabili, to ni smo sreča hahahahahaha...
petb
20. 04. 2026 12.05
Preveč denarja za opravljeno delo.
Luigi Taveri II.
20. 04. 2026 11.56
Salibo enako, če ne bo nič osvojil, bo mogoče raje šel k Realu, ki tudi ni nič osvojil
Luigi Taveri II.
20. 04. 2026 11.51
Logična izbira igralcev...Schloterbecku je itak vseeno ali ga Bayern tolče v Dortmundu ali v Realu, samo več bo plačan
suleol
20. 04. 2026 11.42
sodniki sodniki krivi hahaha 💪💪💪😁😀😄🤣🤣
suleol
20. 04. 2026 11.36
papa jokice
suleol
20. 04. 2026 11.42
prvo se naucte spirtnega obnasanja ti je osnova
friki24
20. 04. 2026 11.11
Najbolj vazno je to, da porocajo, da je vinko dosegel podaljsanje pogodbe, veliko vlogo pri tem je imel perez kjer je jasno, da ga sciti kot kocevskega medveda, hvala perez in vinko se na mnoga leta!
zmerni pesimist
20. 04. 2026 11.03
Bayern jim ni nič odčital lekcije z malo sreče je šel naprej
Spletko
20. 04. 2026 11.12
Ja sevede, ne bluzi.
RUBEŽ
20. 04. 2026 11.12
To je bila ucna ura nogometa. Pa še drago je stala b.e.l.cke. Izpad iz CL.
tisina
20. 04. 2026 11.21
Ti si gledal kake ucne urice je mela barcika, al si oblake barval? Ne bluzi nekaj v prazno:)
suleol
20. 04. 2026 11.36
ja ves da
bibaleze
Portal
Darila za krst, obhajilo in birmo: kaj podariti?
Biološke ure ni mogoče ustaviti. Kaj se dogaja s plodnostjo po 35. letu?
Biološke ure ni mogoče ustaviti. Kaj se dogaja s plodnostjo po 35. letu?
Tedenski horoskop za starše (20.–26. april)
Tedenski horoskop za starše (20.–26. april)
Čeglajeva žena rojevala kar 30 ur, na svet sta pozdravila sina
Čeglajeva žena rojevala kar 30 ur, na svet sta pozdravila sina
zadovoljna
Portal
Schumacher se bo poročil s svojim izbrancem
Dnevni horoskop: Ovni so polni zagona, strelci postavljajo nove cilje
Dnevni horoskop: Ovni so polni zagona, strelci postavljajo nove cilje
To je najpogostejša zmota o progesteronu, ki ženske drago stane
To je najpogostejša zmota o progesteronu, ki ženske drago stane
10 paž frizur, ki bodo hit v letu 2026
10 paž frizur, ki bodo hit v letu 2026
vizita
Portal
Pod nedolžno bolečino v prsih odkrili več kot 20 tumorjev
Družina, ki je s svojim mlekom pristala med 'legendarnih 12'
Družina, ki je s svojim mlekom pristala med 'legendarnih 12'
Tiha vnetja: kako jih prepoznati in zakaj so povezana z utrujenostjo, kožo in telesno težo
Tiha vnetja: kako jih prepoznati in zakaj so povezana z utrujenostjo, kožo in telesno težo
Zakaj je hoja vaša rešitev za znižanje stresa
Zakaj je hoja vaša rešitev za znižanje stresa
cekin
Portal
Evropa želi zmanjšati plačilno odvisnost z digitalnim evrom, Werom in Flikom
Te španske destinacije so cenejše, mirnejše – in vse bolj priljubljene
Te španske destinacije so cenejše, mirnejše – in vse bolj priljubljene
Slovenca, ki zaposlujeta invalide in rešujeta vprašanje viška hrane
Slovenca, ki zaposlujeta invalide in rešujeta vprašanje viška hrane
Poglejte, kako deluje prevara s plačilnimi terminali
Poglejte, kako deluje prevara s plačilnimi terminali
moskisvet
Portal
Adijo, ikona devetdesetih: Umrl igralec iz Vesoljskih bojevnikov
Najvišji ljudje na svetu niso Nizozemci: rekord drži Balkan
Najvišji ljudje na svetu niso Nizozemci: rekord drži Balkan
Zvezdnica v črnem usnju: trenutek, ki je dvignil temperaturo
Zvezdnica v črnem usnju: trenutek, ki je dvignil temperaturo
Nenavaden znak, da vam primanjkuje železa
Nenavaden znak, da vam primanjkuje železa
dominvrt
Portal
Znana Slovenka v skrbeh: izgubil se je njihov hišni maček Simba
Največje napake pri urejanju balkona: preverite, ali jih delate tudi vi
Največje napake pri urejanju balkona: preverite, ali jih delate tudi vi
Tako bodo narcise bujno cvetele: ključni korak, ki ga ne smete izpustiti
Tako bodo narcise bujno cvetele: ključni korak, ki ga ne smete izpustiti
Ta podrobnost v aprilu je ključna za hortenzije, a jo večina ignorira
Ta podrobnost v aprilu je ključna za hortenzije, a jo večina ignorira
okusno
Portal
Zdrav puding, ki navdušuje splet
Skuhaj enkrat, jej različno: 3 ideje iz istih sestavin
Skuhaj enkrat, jej različno: 3 ideje iz istih sestavin
Najhitrejša sladica: pripravljena v 5 minutah in brez kompliciranja
Najhitrejša sladica: pripravljena v 5 minutah in brez kompliciranja
Priljubljena jed, ki se ji Nuška Drašček ne more upreti
Priljubljena jed, ki se ji Nuška Drašček ne more upreti
voyo
Portal
Sanje grofov
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
Delovna akcija
