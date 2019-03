Poletno 'čiščenje' pri velikanih skrbi nasprotnike: Bavarci spet o Kloppu

Santiaga Solarija je na klopi belega baleta zamenjal Zinedine Zidane , ki je Real Madrid popeljal do treh zaporednih naslovov v Ligi prvakov med letoma 2016 in 2018. Zidane je za poletje obljubil spremembe, Real je na primer že podpisal pogodbo z 21-letnim brazilskim obrambnim nogometašem Ederjem Militaom , ki bo iz portugalskega Porta v špansko prestolnico prišel po koncu te sezone, poroča STA.

V Münchnu se, ne prvič v zadnjih letih, govori o možnosti prihoda Jürgena Kloppa. Trener Liverpoola je bil za Bavarce usoden sredi tedna na povratni tekmi osmine finala (1:3), vodstvu serijskih nemških prvakov pa naj bi bil všeč njegov privlačen in napadalen slog igre. Kot nekdanji trener Mainza in velike nasprotnice Bayerna, Borussie Dortmund, seveda zelo dobro pozna Bundesligo. "To bi bilo nekaj neverjetnega," je po izpadu proti Liverpoolu o možnosti prihoda Kloppa dejal legendarni branilec Bayerna Franz Beckenbauer. "Jürgen je bil tisti, ki je Nemce naučil igrati hitro," je dodal. Prvič naj bi Bayern poskušal Kloppa pripeljati že po upokojitvi Ottmarja Hitzfelda leta 2008, Uli Hoeness je Kloppa poklical in vprašal, če bi bil pripravljen sprejeti ponudbo v primeru, da jo zavrne Jürgen Klinsmann. Kljub temu, da je bil Klopp pripravljen priti v München, so se Bavarci odločili za svojega nekdanjega napadalca, ki pa je z ekipo močno razočaral in moral oditi še pred koncem sezone.

Bo Keylor Navas spet vratar št. 1?

Potem je tu vprašanje vratarja, Zidane je bil močno na strani Keylorja Navasain je bil proti prihodu novega vratarja. Po Zidanovem odhodu je Real za 40 milijonov evrov kupil Thibauta Courtoisa, ki pa nekako ni upravičil nakupa. Solari je dal prednost Courtoisu, Navasa pa je pustil na hladnem. Zidane se bo moral odločiti tudi, ali bo dal prednost Marcelu, ki ga močno ceni zaradi značaja in izkušenj, ali mlademu 22-letnemu Sergiu Reguilonu, ki je upravičil zaupanje Solarija. Tu je tudi še odločitev med mladim MarcosomLlorentejemin Casemirom, ki tako kot Toni Kroosni imel najboljše sezone. Novo priložnost pa utegne dobiti Isco, ki pod Solarijevem vodstvom ni začel niti ene tekme v španskem prvenstvu in je bil praktično na izhodnih vratih.

Na drugem koncu Evrope pa bavarski velikan Bayern sicer ostaja v igri za naslov nemškega prvaka, a se prvič po letu 2011 ni uspel uvrstiti v četrtfinale Lige prvakov. Bayernovi nogometaši so v povprečju stari 30 let, tako da bodo v klubu morali razmisliti o pomladitvi ekipe. Jasno je, da junija pogodba poteče 35-letnima Arjenu Robbnu in Francku Riberyjuter 33-letnemu Rafinhi. Potrjeno je tudi, da se bo klubu poleti iz Stuttgarta pridružil 22-letni francoski bočni branilec Benjamin Pavard.

BAYERN

Rummenigge: Naši navijači imajo še trikrat manj potrpljenja kot mi v klubu

Bayern naj bi Chelseaju poslal že več ponudb za 18-letnega napadalca Calluma Hudsona-Odoija, želji pa ostajata tudi Lucas Hernandeziz Atletico Madrida ter 23-letni Timo Werner, ki se mu pogodba z RB Leipzigom izteče leta 2020 in naj bi zamenjal 30-letnega napadalca Roberta Lewandowskega.