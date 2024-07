Poletno kadrovsko krpanje nogometnih prvoligašev se nadaljuje

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Koper je pred tem pripeljal še Metoda Jurharja , Sandra Jovanovića , Luko Baša , Veljka Mijailovića , Dominika Kovačića , Felipeja Curcia in Nikolo Burića .

Pred njim so ekipo Nafte okrepili še Zoran Lesjak , Haris Kadrić , Luka Božičković , Tom Kljun , Luka Dumančić , Darko Hrka , Rok Pirtovšek , Amadej Marinič , Szabolcs Szalay , Zsombor Senko , Dragan Brkić in Milan Klausz .

Kot so sporočili Lendavčani, je njihov najnovejši član 22-letni napadalno usmerjeni vezist Zsombor Kis-Kalnoki . Ta je nogometno pot začel v Vasasu iz Budimpešte ter nato prestopil v Ujpest. Igral je tudi za Kazincbaricko, od leta 2022 pa bil v študentski ligi ZDA.

Okrepitvi v obrambi pa so objavili Radomljani. Na desnem boku bo deloval 22-letni Matej Mamić. Ta je po mladinski šoli izkušnje v članski kategoriji nabiral v Jarunu in Sesveteju. V zadnjih treh sezonah je v hrvaški drugoligaški druščini zbral 71 nastopov in dosegel dva gola ter sedem asistenc.

Na levi strani obrambe pa bo igral 23-letni Hrvat Nino Vukasović. Slednji je v prejšnji sezoni prav tako nosil dres Sesveteja v drugi hrvaški ligi in na 29 tekmah za ekipo, ki je končala na četrtem mestu, vpisal eno asistenco. Radomlje so pred tem objavile le še en prihod, in sicer Marka Cukona iz Istre 1961.