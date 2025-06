Polfinalni dan: Nizozemci pripravljeni na močne Angleže

Nizozemska izbrana vrsta do 21 let

Mlada nizozemska reprezentanca je evropsko prvenstvo do 21 let začela katastrofalno in bila pred zadnjo tekmo skupinskega dela z zgolj eno točko v zahtevnem položaju. Na prvi tekmi so remizirali s Finsko, nato izgubili proti Danski, za napredovanje pa potrebovali zmago proti Ukrajini.

To jim je na koncu tudi uspelo. Na obračunu proti Ukrajini je že v prvem polčasu zabil Luciano Valente, zmago pa v 57. minuti potrdil Thom van Bergen. Kljub temu, da so končnico tekme igrali z nogometašem manj, so uspeli ohraniti nedotaknjeno mrežo.

V četrtfinalu so se udarili s Portugalsko, kar je bila za njih prva tekma na prvenstvu, na kateri niso bili v vlogi favorita. Možnosti za napredovanje nasprotne ekipe so se izjemno povečale v 21. minuti, ko je bil izključen nizozemski napadalec Ruben van Bommel. Portugalci so v nadaljevanju tekme zapravili najstrožjo kazen in veliko ostalih nevarnih priložnosti ter bili za to kaznovani v 84. minuti, ko je edini zadetek na tekmi, ki je prinesel napredovanje Nizozemske, zabil Ernest Poku.