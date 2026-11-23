Pištola je bila skrita v torbici za voznikovim sedežem. Po navedbah Tanjuga je Vladimir Volkov sedel na sovoznikovem, ženska pa na zadnjem sedežu. Za volanom je bil moški, ki ga policija še išče. Policisti so vse tri v nedeljo najprej privedli na policijsko postajo. Dežurni tožilec Dragan Danilović se je nato odločil, da ne bo odredil njihovega pridržanja, vendar je glavni javni tožilec Nenad Stefanović po seznanitvi s to odločitvijo izdal obvezno navodilo za njihovo aretacijo.

Volkov je za beograjski Partizan igral med letoma 2011 in 2015. V sezoni 2014/15 sta se mu pridružila slovenska branilca Branko Ilić in Gregor Balažic, s katerima je osvojil naslov srbskega državnega prvaka. Ilić je v Beograd prišel julija 2014, Balažic pa februarja 2015. Pred prihodom v Partizan je Volkov igral za moldavski Šerif Tiraspol, po odhodu iz Beograda pa je oblekel dres belgijskega Mechelena in poljskega Lecha Poznanja, kamor je bil januarja 2016 posojen.

Volkov je v reprezentančni karieri odigral eno tekmo za Srbijo, nato pa med letoma 2012 in 2015 še 17 tekem za Črno goro. Imel je namreč dvojno državljanstvo, srbsko in črnogorsko, zato je lahko po enem nastopu za Srbijo, ki ga je zabeležil na prijateljski tekmi proti Hondurasu novembra 2011, zamenjal reprezentanco. Za Črno goro je debitiral maja 2012 na prijateljski tekmi proti Belgiji.