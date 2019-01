Policija dokončno obupala in opustila iskanje letala, na katerem je bil Emiliano Sala

Policija iz Guerneseya je sporočila, da je zaključila iskanje letala Piper PA-46, na katerem sta bila pilot Dave Ibbotson in novopečeni nogometaš Cardiffa Emiliano Sala. Letalo je letelo iz francoskega Nantesa v Cardiff, nad Rokavskim prelivom pa je v večernih urah strmoglavilo v morje.

"Preučili smo vse informacije, ki jih imamo na voljo. Vemo, kakšna reševalna oprema je bila na letalu, tudi zaradi tega smo se s težkim srcem odločili, da iskalno akcijo končamo," so sporočili s policijske uprave britanskega otoka Guernsey v Rokavskem prelivu.

Policija je sporočila, da so iskali več kot 24 zaporednih ur, skupno 80 kombiniranih ur letenja treh letal in petih helikopterjev. Poleg tega so angažirali dve vodni posadki, določen del območja pa so prečesali več kot enkrat, a kakršne koli sledi niso našli. "Možnosti preživetja so v tem trenutku praktično ničelne," so še dodali.

Nogometaš je bil pri francoskem prvoligašu Nantesu soigralec slovenskega reprezentanta Reneja Krhina, v je tej sezoni v francoskem prvenstvu dosegel 13 zadetkov. Njegove predstave so zbudile pozornost vodilnih pri Cardiff Cityju, kamor je Sala prestopil za rekordnih 17 milijonov evrov. Svojemu novemu valižanskemu klubu, ki je ta čas na 18. mestu prvenstvene lestvice v premier league, naj bi Sala pomagal v boju za obstanek med elitno druščino.