Aretiran kar med tekmo: nogometaša odpeljali pred očmi soigralcev in gledalcev

Na nogometnem igrišču v baranjski občini Jagodnjak se je odvil nenavaden dogodek. Hrvaška policija je med tekmo aretirala 37-letnega srbskega nogometaša B. J. iz Somborja, ki nastopa za nižjeligaški klub Jovan Lazić iz Bolmana.

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Po navedbah Dokumentacijsko-informacijskega centra Veritas, piše pa tudi svelej dobro obvešleni net.hr je bil povod za ukrep objava na Facebooku z 4. septembra. Nogometaš je v zgodbi (storyju) delil fotografijo Ratka Mladića, ki je bil pravnomočno obsojen za vojne zločine. Čeprav fotografiji ni dodal besedila in je bila vidna le 24 ur, je sprožila odziv hrvaških oblasti.

Igralec nima hrvaškega državljanstva, v zadnjih letih pa je redno prihajal iz Srbije na treninge in tekme. Prve težave je imel že 13. septembra, ko je ob poskusu prehoda meje prejel enodnevno prepoved vstopa v državo in opozorilo policije glede objav na družbenih omrežjih.