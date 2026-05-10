Nogomet

Policija po incidentu na derbiju strogo nad kršitelje in klub

Maribor, 10. 05. 2026 10.51 pred 1 uro 2 min branja 25

Avtor:
STA
Maribor - Olimpija

Policisti Policijske uprave Maribor so po odpovedanem večnem derbiju med Mariborom in ljubljansko Olimpijo zaradi navijaških izgredov zoper štiri osebe izdali obdolžilni predlog, kršitelje pa so tudi oglobili. Ne kaže, da bi policija aretirala katerega od udeležencev v izgredih, bo pa proti klubu uvedla prekrškovni postopek.

FOTO: Damjan Žibert

Nogometaši Maribora so v 34. krogu Prve lige Telemach gostili Olimpijo. Slednja je na tekmi vodila z 1:0 po golu Antonia Marina iz 12. minute, a po drugi daljši prekinitvi zaradi prižiganja in metanja pirotehnike mariborskih navijačev so sodniki tekmo dokončno prekinili v 52. minuti.

Prva prekinitev je sledila v 36. minuti, ko je glavni sodnik Aleksandar Matković zaradi metanja in prižiganja pirotehnike mariborskih navijačev tekmo za približno 20 minut zaustavil ter ekipi poslal v slačilnico.

FOTO: Damjan Žibert

V 52. minuti je v neposredni bližini vratarja Matevža Vidovška eksplodiralo pirotehnično sredstvo, košček je zadel vratarja v glavo, zaradi česar je sodnik še drugič zaustavil tekmo. Ker se metanje in prižiganje pirotehnike tudi po tej prekinitvi ni umirilo, je sledila dokončna prekinitev obračuna.

Primer bo zdaj obravnaval disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije.

FOTO: Damjan Žibert

Na tekmi na stadionu Ljudski vrt v Mariboru, ki si jo je ogledalo približno 7000 gledalcev, od tega 450 navijačev domače navijaške skupine Viole in 200 navijačev Green Dragons z okoli 100 "supporterji", je posredovala policija.

Kot so sporočili iz Policijske uprave Maribor, so še pred tekmo navijačem zasegli več pirotehničnih izdelkov. Dve obravnavani osebi sta bili mladoletni, eni mladoletni osebi pa so izrekli tudi prepoved udeležbe na športnih prireditvah. Zoper vse štiri osebe bodo podali obdolžilni predlog, so zapisali v izjavi za javnost.

FOTO: Damjan Žibert

Med nogometno tekmo so navijači večkrat prižigali pirotehnična sredstva. Zaradi uporabe večjega števila pirotehničnih sredstev so tekmo okrog 21. ure prekinili, nekaj minut kasneje se je tekma nadaljevala. Kljub temu so navijači nadaljevali s kršitvami in rabo pirotehničnih sredstev, so ugotovili na policiji.

"Okrog 20.45 smo obravnavali moškega iz Maribora, ki je metal pirotehnična sredstva na igrišče proti igralcem, izdan mu je bil plačilni nalog, izrečena pa mu je bila tudi prepoved udeležbe na športnih prireditvah. Plačilni nalog bodo izdali še enemu moškemu, ki je med tekmo prižgal baklo," so zapisali pri mariborski policiji.

FOTO: Damjan Žibert

V nadaljevanju so tekmo zaradi množične rabe pirotehničnih sredstev znova prekinili in tudi dokončno odpovedali. Policija bo zaradi večkratne uporabe pirotehničnih sredstev pred in na nogometni tekmi zoper organizatorja uvedla hitri postopek z izdajo odločbe o prekršku zaradi kršitev 38. člena Zakona o javnih zbiranjih.

Eni osebi so po nogometni tekmi ob nogometnem stadionu izdali plačilni nalog zaradi nedostojnega vedenja do policistov, so še zapisali pri PU Maribor.

MARIBOR OLIMPIJA VEČNI DERBI

KOMENTARJI25

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NDM
10. 05. 2026 11.56
imam občutek da tukej vsi skupej sodelujejo.. pole na koncu jih pa policija gladi po rami namesto da bi jim izprasila ledvica in hrbet .. to je za enostavno preublat ku če bit in za vekomaj ne spustite na tekmo ....
R-J
10. 05. 2026 11.56
Čudim se sponzorjem, da vztrajajo, ker je to samo negativna reklama...
windskiper
10. 05. 2026 11.53
varnostni službi vzet licenco...lastniku in z njim povezanim osebam pa onemogočit pridobitev nove...in bo konec s pirotehniko
Voly
10. 05. 2026 11.58
Z izgredi ne bo konec, dokler ne bodo uvedli ukrepe, kot so jih v Angliji. Bi bilo res tako drago, če bi imeli kamero, ki bi izgrednike posnela do prepoznavnosti? Potem pa prepoved obiska vseh športnih prireditev v državi in bi bil hitro mir.
toncek baloncek
10. 05. 2026 11.51
Hahahah 4 obdolzilne roedloge iz cesa ni nic vse vemo kako delujejo sodicsca, pridrzala ni nikogar vsaj da bi MOGOCE malo razmislil, globe pa so max 500 eur ce t eze dobijo to vsak da 5 eur na kup in je , gremo naprej razbijat na naslednjo tekmo, kot bi rekli aubiks
Krošnja
10. 05. 2026 11.49
Dokljer bosta tako LJ kot MB podpirala huligane, tako dolgo se bo prekinjalo tekme in pirotehniko metalo na igrisce. 2 uri pred tekmo je uradna stran MB na instagramu objavila posnetke zamaskirancev kako korakajo po mestu, 2 uri kasneje pa so ti isti huligani prekinjali tekmo in ogrozali igralce. Bolano
boslo
10. 05. 2026 11.52
Ne pretiravaj, nihče ni bil ogrožen
Voly
10. 05. 2026 12.00
Da ni bil nihče ogrožen? Pri takem divjanju so lahko potencialno ogroženi vsi!
chubba
10. 05. 2026 11.49
Jaz sem hodil včasih gledat nogomet. Danes pa je ves fokus uprt v krdelo brezdelnezev na tribunah.
Veščec
10. 05. 2026 11.34
v stari jugi,biu na takrat zadnji tekmi Olimpija:C.Zvezda.pa da vidiš,prpelal so se z maricami,pa sam notr metal.ne pa danes.sam postavjo se,pa gledajo,pa to
Fossil
10. 05. 2026 11.50
A lohk nehaš že s to staro Yugo!!!
tincoop
10. 05. 2026 11.33
Ni prav razgrajanje, narobe pa je tudi da bogataši iz Turčije mislijo da lahko z mestnim klubom delajo kot svinja z mehom.
jakobjan
10. 05. 2026 11.54
To ni mestni klub. Bil je naprodaj. Zakaj pa ga ni občina al pa Marprom kupla? Če lahko sedežnico na Pohorje.....
SAKOSAKO
10. 05. 2026 11.31
Tu bi morali kaznovati tudi varnostno službo!!! Razumem, da kdo uspe prinesti notri kakšno bakljo, raketo… ampak cel arzenal , to je pa že preveč!!! In kdo bo zdaj povrnil karte miroljubnim gledalcem???
Nidani
10. 05. 2026 11.31
Sicer pa, navijači so ogledalo kluba in obratno!
robica03
10. 05. 2026 11.28
Da ni nobene ograje
robica03
10. 05. 2026 11.28
kakšni navijači-huligani. Narediti kot v Angliji,celi štadion pod kamere. Tudi tam so imeli s tem probleme. Če danes gledaš prenos tekme vidiš da nobene ograje.
Anion6anion
10. 05. 2026 11.23
V časih "gnile" države so prišli miličniki jih strpali v Marice jih peljali na " prevzgojo" in je bil naprej red. Kaj pa danes? Policisti bežijo pred izgrednki
JApajaDAja
10. 05. 2026 11.30
milica je v marici uredila vse...v pridržanju pa so učinkovale vreče s peskom.....
Svetec 2021
10. 05. 2026 11.30
Ja takrat je vodstvo policije stalo za policisti in takrat ni vsak snemal in iskal človekovih pravic. Danes pa policisti raje gledajo, ker vodstvo tak ne upa dat povelja. Konec koncev plača je ista če nič ne naredijo ali pa da jih .....
toncek baloncek
10. 05. 2026 11.52
Ja policisti se nebo izpostavljal da zgubi sluzbo, raje nic ne naredi pa so vsi zadovoljni in placa je,
Anion6anion
10. 05. 2026 11.21
Zelo učinkovito. Našli so vsega 4 kršitelje.
FORTUDO1
10. 05. 2026 11.19
Še ena dodatna katastrofa za potapljajoči slovenski nogomet. Izgleda, da je vstop v Ljudski vrt bil zelo "kontroliran" s strani varnostnih organov, če so navijači lahko spravli celoten arzenal na tribune, ali pa obstaja morda druga opcija, da je na tribune navijačem municijo dostavil kar NK Maribor? Po takem cirkusu normalen navijač itak več ne gre na tekmo in potem se vsi sprašujejo, zakaj tekme gleda vedno manj gledalcev. Odgovor je najbrž jasen! Viole so pa itak eno kardelo razbojnikov, ampak kakršen klub, takšni navijači!
bandit1
10. 05. 2026 11.13
Kakšen plačilni nalog? klobase po hrbtu in riti, da ne bo mogel 14 dni sedet ne ležat. Plačilni nalog ni nič.
