Policija po incidentu na derbiju strogo nad kršitelje in klub

Maribor - Olimpija FOTO: Damjan Žibert

Nogometaši Maribora so v 34. krogu Prve lige Telemach gostili Olimpijo. Slednja je na tekmi vodila z 1:0 po golu Antonia Marina iz 12. minute, a po drugi daljši prekinitvi zaradi prižiganja in metanja pirotehnike mariborskih navijačev so sodniki tekmo dokončno prekinili v 52. minuti. Prva prekinitev je sledila v 36. minuti, ko je glavni sodnik Aleksandar Matković zaradi metanja in prižiganja pirotehnike mariborskih navijačev tekmo za približno 20 minut zaustavil ter ekipi poslal v slačilnico.

V 52. minuti je v neposredni bližini vratarja Matevža Vidovška eksplodiralo pirotehnično sredstvo, košček je zadel vratarja v glavo, zaradi česar je sodnik še drugič zaustavil tekmo. Ker se metanje in prižiganje pirotehnike tudi po tej prekinitvi ni umirilo, je sledila dokončna prekinitev obračuna. Primer bo zdaj obravnaval disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije.

Na tekmi na stadionu Ljudski vrt v Mariboru, ki si jo je ogledalo približno 7000 gledalcev, od tega 450 navijačev domače navijaške skupine Viole in 200 navijačev Green Dragons z okoli 100 "supporterji", je posredovala policija. Kot so sporočili iz Policijske uprave Maribor, so še pred tekmo navijačem zasegli več pirotehničnih izdelkov. Dve obravnavani osebi sta bili mladoletni, eni mladoletni osebi pa so izrekli tudi prepoved udeležbe na športnih prireditvah. Zoper vse štiri osebe bodo podali obdolžilni predlog, so zapisali v izjavi za javnost.

Med nogometno tekmo so navijači večkrat prižigali pirotehnična sredstva. Zaradi uporabe večjega števila pirotehničnih sredstev so tekmo okrog 21. ure prekinili, nekaj minut kasneje se je tekma nadaljevala. Kljub temu so navijači nadaljevali s kršitvami in rabo pirotehničnih sredstev, so ugotovili na policiji. "Okrog 20.45 smo obravnavali moškega iz Maribora, ki je metal pirotehnična sredstva na igrišče proti igralcem, izdan mu je bil plačilni nalog, izrečena pa mu je bila tudi prepoved udeležbe na športnih prireditvah. Plačilni nalog bodo izdali še enemu moškemu, ki je med tekmo prižgal baklo," so zapisali pri mariborski policiji.

