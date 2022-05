Policija po incidentu: Napad je bil skrbno načrtovan in dogovorjen

Poudarili so, da je šlo za tekmo z visokim tveganjem, policija pa je storila vse, da bi zaščitila življenja ljudi ter vzpostavila javni red in mir. Odzvali so se na namigovanja nekaterih medijev, ki so kot potencialni razlog za napad navedli nezmožnost vstopa navijačev na stadion s transparenti. "Želimo poudariti, da je organizator Hajduk in navijače o pogojih obvestil že pred štirimi dnevi. Odločanje o tem, ali je na tekmo mogoče prinesti transparent ali ne, ni v pristojnosti policije," so dejali.

Policija je v soboto zvečer spremljala navijače Hajduka, ki so se vračali domov z derbija proti Dinamu v Zagrebu. Na avtocesti v bližini počivališča Desinec se je nato skupina navijačev nenadoma ustavila in napadla policiste. Predstavniki policije so o incidentu danes spregovorili na tiskovni konferenci.

Navijači so bili nato sprva mirni, kasneje pa so se odločili, da se bodo vrnili v Split. V koloni je bilo 260 vozil z okoli 1500 navijači, spremljala jih je policija. "Ko je kolona vozil prispela do Desinca, so se ustavili, blokirali promet, stekli ven in napadli policijo. Policistov je bilo 16, navijačev pa več kot sto," so poudarili na tiskovni konferenci. Navijači so bili do policistov zelo agresivni: napadli so jih s steklenicami, kamni, pirotehničnimi sredstvi in palicami. Policisti so jih skušali pomiriti, a ker ni bilo odziva, so uporabili prisilna sredstva.

Kot so še poudarili predstavniki policije, je bilo v napad vpletenih veliko navijačev, policisti, ki so bili v manjšini, pa so z opozorilnimi streli klicali svoje kolege na pomoč. "Trije policisti so streljali. Dva sta streljala v zrak, eden je sprožil štiri strele, drugi osem. Tretji je sprožil osem strelov v zrak, nato pa še 11 v beton. Predvidevamo, da sta bila pri tem poškodovana dva navijača."

V incidentu je bilo poškodovanih skupno 35 oseb, od tega 15 navijačev in 20 policistov. Doslej je policija pridržala 43 huliganov, večinoma gre za osebe, stare med 18 in 21 let. Pridržali so tudi enega mladoletnika. Grozi jim do pet let zapora.

"Jasno je, da je bil njihov napad skrbno načrtovan in dogovorjen, vse kaže na to," je na novinarski konferenci ocenil Damir Barić, namestnik generalnega direktorja policije za splošno varnost.

Sindikat policistov obsodil nemire

Policijski sindikat je v odzivu obsodil sinočnje nemire. Kot so dejali, so bili žrtev napada policisti, ki so varovali življenja ljudi. "Sindikat obsoja sinočnji izgred, v katerem so navijači Hajduka blokirali eno od glavnih hrvaških cest ter ogrozili vse potnike in voznike na tem odseku avtoceste."

Poudarili so, da so navijači ignorirali vsa opozorila in ukaze policistov. "Takšno vedenje nima opravičila in nima nobene zveze s športom. Ves čas opozarjamo na skupine, ki pod krinko navijaštva organizirajo nemire in napade na policiste," so zapisali in se zahvalili vsem policistom, ki so bili na terenu.