Policija potrdila, da je bilo v razbitinah truplo Emiliana Sale

Od 21. januarja je potekalo iskanje letala. Uradno iskanje so končali po treh dneh, pred dnevi pa je družina nogometaša ob številnih donacijah začela iskanje razbitin s pomočjo zasebnikov. Ti so letalo našli, v sredo pa s pomočjo britanskih reševalcev truplo izvlekli iz razbitin in v četrtek opravili identifikacijo.

"Truplo smo uradno identificirali. Gre za profesionalnega nogometaša Emiliana Sala,"je preko družbenega omrežja Twitter sporočila policija in še zapisala:"Družini gospoda Sale in Ibbotsona smo obvestili. Naše misli so z njimi."

Sala je bil pri francoskem prvoligašu Nantes soigralec slovenskega reprezentanta Reneja Krhina, v tej sezoni je v francoskem prvenstvu dosegel 13 zadetkov. Njegove predstave so zbudile pozornost vodilnih pri Cardiff Cityju, kamor je Sala prestopil za rekordnih 17 milijonov evrov.

Tragičen dogodek je združil nogometni svet, številni nogometaši so donirali denar za zasebno iskanje Sale in pilota. Mnogi zvezdniki so se ob uradni objavi oglasili na družbenih omrežjih in njegovi družini in bližnjim izrekli sožalje.