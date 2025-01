Policija pred očmi soigralcev aretirala zvezdnika Premier lige

Angleška policija je nogometaša Premier lige odpeljala s treninga na zaslišanje zaradi obtožb, da je snemal spolni odnos z dekletom brez njenega dovoljenja. Britanski časnik The Sun ni imenoval igralca ali njegovega kluba, šlo pa naj bi za mednarodno zvezdo. V klubu dogodka niso želeli komentirati. Po izjavah ene izmed prič so bili soigralci šokirani in "sprva mislili, da gre za potegavščino, ko sta dva uniformirana policista med treningom vstopila na igrišče".

Policista sta igralca odpeljala na zaslišanje, kjer je bil šest ur zadržan, nato pa so ga zaradi pomanjkanja dokazov izpustili. Pri iskanju spornih posnetkov so zasegli dva telefona, vendar niso našli ničesar. Dan kasneje se je igralec vrnil na trening pred tekmo tretjega kroga FA pokala.

The Sun dodaja, da je domneva žrtev nogometaša obtožila, da jo je na skrivaj snemal med spolnim odnosom, čeprav ga je prosila, naj tega ne počne. Svojim bližnjim je povedala, da se je počutila ponižano, potem ko jo je takoj po posteljnih radostih poslal domov, policistom pa je dejala, da je zavrnila snemanje in spolni odnos v troje.