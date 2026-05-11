Policija v Zagrebu preprečila spopad navijačev Dinama in Hajduka

Zagrebška policijska uprava se je očitno dobro pripravila na zagrebško-splitski derbi državnega nogometnega prvenstva, tega so na stadionu Maksimir z 2:0 dobili člani Dinama. Derbi je bil ocenjen s stopnjo visokega tveganja. Za varnostne ukrepe na tekmi je skrbela zagrebška policija, pri varnostnih ukrepih pa so sodelovale tudi druge policijske uprave z večjim številom policistov in policijske opreme. Policija je pred tekmo, med njo in po njej našla skupno 215 kosov pirotehnike. Med protieksplozivnim pregledom stadiona pred začetkom tekme so našli 88 kosov pirotehnike.
Kot so sporočili v izjavi za javnost, je policija zaradi kršitev zakona o preprečevanju izgredov na športnih tekmovanjih in drugih kršitev pridržala skupno 60 navijačev, od tega 37 navijačev domačega Dinama in 23 navijačev gostujočega Hajduka. Večino pridržanih so privedli zaradi posedovanja pirotehnike, ostale pa zaradi posedovanja prepovedanih predmetov, alkohola in motenja javnega reda in miru.
Policijska uprava Zagreb je navedla, da so na podlagi zakona o policijskih zadevah in pooblastilih pred tekmo, med njo in po njej zvočno in z videoposnetki ter fotografijami posneli območja javnega zbiranja, stadion in dostopne poti.
Policija je posebno pozornost namenila kriminalistični preiskavi v zvezi z uporabo pirotehnike in morebitnimi kršitvami zakona o preprečevanju izgredov na športnih tekmovanjih. Kmalu po začetku tekme se je na severni tribuni vnel velik transparent Dinamove navijaške skupine Bad Blue Boys. Požar so pogasili gasilci, policija pa izvaja kriminalistično preiskavo, da bi ugotovila okoliščine dogodka.
Policija preprečila spopad navijačev
Po tekmi so policisti med spremstvom gostujočih navijačev do cestninske postaje Lučko preprečili morebiten spopad med navijači Dinama in Hajduka na Heinzelovi ulici. Policija je pravočasno opazila skupino ljudi, ki je po navedbah policije nameravala povzročiti spopad s kolono gostujočih navijačev. "Zagrebška policija se je pravočasno odzvala in preprečila spopad med navijači. Ob tej priložnosti so bila proti več osebam uporabljena prisilna sredstva," so sporočili iz policije.
Predstavniki policije so še navedli, da so spremljali 89 osebnih avtomobilov, 52 kombijev in en avtobus z gostujočimi navijači in navijaško povorko varno pospremili z območja zagrebške policijske uprave. Pri varovanju tekme so sodelovale vse policijske enote, zagrebška policijska uprava pa poudarja, da je dogodek minil brez večjih varnostnih incidentov ali spopadov med navijači. "To je po eni strani posledica športnega vedenja večine obiskovalcev, po drugi strani pa kakovostne koordinacije in angažiranosti vseh služb, odgovornih za varnost med tem športnim dogodkom," so poudarili policisti.
Na koncu sporočila so se zahvalili občanom in obiskovalcem, ki so, kot so navedli, prispevali k varni izvedbi tekme s čim manjšimi motnjami pri vsakodnevnih dejavnostih in opravkih občanov.
