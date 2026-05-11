Policija v Zagrebu preprečila spopad navijačev Dinama in Hajduka

Zagrebška policijska uprava se je očitno dobro pripravila na zagrebško-splitski derbi državnega nogometnega prvenstva, tega so na stadionu Maksimir z 2:0 dobili člani Dinama. Derbi je bil ocenjen s stopnjo visokega tveganja. Za varnostne ukrepe na tekmi je skrbela zagrebška policija, pri varnostnih ukrepih pa so sodelovale tudi druge policijske uprave z večjim številom policistov in policijske opreme. Policija je pred tekmo, med njo in po njej našla skupno 215 kosov pirotehnike. Med protieksplozivnim pregledom stadiona pred začetkom tekme so našli 88 kosov pirotehnike. Kot so sporočili v izjavi za javnost, je policija zaradi kršitev zakona o preprečevanju izgredov na športnih tekmovanjih in drugih kršitev pridržala skupno 60 navijačev, od tega 37 navijačev domačega Dinama in 23 navijačev gostujočega Hajduka. Večino pridržanih so privedli zaradi posedovanja pirotehnike, ostale pa zaradi posedovanja prepovedanih predmetov, alkohola in motenja javnega reda in miru.

Policijska uprava Zagreb je navedla, da so na podlagi zakona o policijskih zadevah in pooblastilih pred tekmo, med njo in po njej zvočno in z videoposnetki ter fotografijami posneli območja javnega zbiranja, stadion in dostopne poti. Policija je posebno pozornost namenila kriminalistični preiskavi v zvezi z uporabo pirotehnike in morebitnimi kršitvami zakona o preprečevanju izgredov na športnih tekmovanjih. Kmalu po začetku tekme se je na severni tribuni vnel velik transparent Dinamove navijaške skupine Bad Blue Boys. Požar so pogasili gasilci, policija pa izvaja kriminalistično preiskavo, da bi ugotovila okoliščine dogodka.

Dinamo Zagreb - Hajduk Split FOTO: X

Policija preprečila spopad navijačev