Policija zaradi poskusa umora aretirala nekdanjega srbskega reprezentanta

Kot poročajo srbski mediji, je Malbaša zaradi domnevnega dolga žrtev v avtomobilu večkrat zabodel, nato pa pobegnil in se več dni skrival. Na srečo so zabodenega opazili mimoidoči, tako da so ga reševalci še pravočasno oskrbeli in mu rešili življenje.

Zdaj 42-letni Malbaša je v svoji karieri poleg Partizana igral še za Mladost iz Apatina, Hajduk iz Kule, atenski AEK in kitajski Shandong Luneng. Za reprezentanco Srbije in Črne gore je zbral pet nastopov, vse v letu 2003.