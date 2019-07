Policijska preiskava proti Neymarju zaradi pomanjkanja dokazov končana

Manekenka Najila Trindade je Neymarja, zvezdnika francoskega PSG, obtožila, da jo je 15. maja v luksuznem pariškem hotelu v vinjenem stanju prisilil v spolni odnos z "uporabo fizične sile". Olje na ogenj je prilil Neymar sam, ko je 2. junija v sedemminutnem videoposnetku na Instagramu objavil vso zasebno korespondenco sTrindadejevo in razkril, da je bil obtožen posilstva. V poskusu, da bi dokazal, da je nedolžen, je javno objavil njuno dopisovanje. Namen razkritja sporočil je bil, da je omenjena ženska tudi po domnevnem posilstvu z Neymarjem prijateljsko klepetala in si z njim izmenjevala sporočila. Vendar pa je Neymar z javno objavo brez njenega soglasja prekršil brazilski zakon in pravico do zasebnosti.