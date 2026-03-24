Nogomet

Policijska racija na Češkem: vpleteni igralci, sodniki in klubi

Ljubljana, 24. 03. 2026 15.30 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.M. STA
Češka nogometna zveza

Češka policija je pri več deset ljudeh izvedla racijo zaradi domnevnega krojenja nogometnih izidov z namenom okoriščanja na športnih stavah. Na češki nogometni zvezi so potrdili, da je policija primer začela spremljati pred tremi leti, ko so se pojavili prvi sumi.

Češki mediji poročajo, da je do krojenja izidov prišlo v štirih najmočnejših ligah in celo v mladinski. Gre za največjo racijo v zgodovini češkega nogometa, vključila pa sta se tudi Interpol in Europol. Policija je priprla več ljudi, podrobnejših informacij pa v interesu preiskave še niso razkrili.

Češka nogometna zveza
Češka nogometna zveza
FOTO: AP

Neuradno je med vpletenimi več kot 40 nogometašev, sodnikov in klubskih delavcev. Na zvezi so potrdili, da se bo predsedstvo sestalo na izredni seji. Predsednik David Trunda je medijem potrdil, da so na etični komisiji sprožili kar 47 postopkov. "Naredil bom vse, da stavniška mafija izgine iz češkega športa," je dejal Trunda, ki kot prvi mož nogometa v zvezi združuje 3500 klubov z okrog 250.000 igralci.

Martin Holub
Martin Holub
FOTO: AP

Med imeni izstopa Samuel Šigut, ki med češko elito brani barve trenutno osmouvrščene Karvine, poleti pa naj bi se preselil k praški Slaviji. "Etična komisija Češke nogometne zveze bo situacijo dodatno obravnavala na današnjem zasedanju, na katerem bodo načrtovani nadaljnji ukrepi," je povedal Martin Holub, predsednik etične komisije Češke nogometne zveze.

nogomet češka škandal korupcija

