Policijska racija na Češkem: vpleteni igralci, sodniki in klubi

Češki mediji poročajo, da je do krojenja izidov prišlo v štirih najmočnejših ligah in celo v mladinski. Gre za največjo racijo v zgodovini češkega nogometa, vključila pa sta se tudi Interpol in Europol. Policija je priprla več ljudi, podrobnejših informacij pa v interesu preiskave še niso razkrili.

Neuradno je med vpletenimi več kot 40 nogometašev, sodnikov in klubskih delavcev. Na zvezi so potrdili, da se bo predsedstvo sestalo na izredni seji. Predsednik David Trunda je medijem potrdil, da so na etični komisiji sprožili kar 47 postopkov. "Naredil bom vse, da stavniška mafija izgine iz češkega športa," je dejal Trunda, ki kot prvi mož nogometa v zvezi združuje 3500 klubov z okrog 250.000 igralci.

