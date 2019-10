Policisti aretirali štiri bolgarske navijače, ki so žalili angleške nogometaše

Bolgarska policija zavzeto preiskuje incident, ki se je zgodil na kvalifikacijski tekmi za nastop na EP 2020 med Bolgarijo in Anglijo. Domači navijači so žalili temnopolte gostujoče igralce. Policisti so že identificirali in aretirali štiri izgrednike, iščejo pa še preostale.

"Storili bom vse, da nihče ne bo ušel kazni. Še vedno delamo na tem, da identificiramo ostale," so ob prvih aretacijah sporočili iz bolgarskega ministrstva za notranje zadeve. Kvalifikacijsko tekmo za evropsko prvenstvo med domačo izbrano vrsto Bolgarije in gostujočo Anglijo na stadionu Levski je namreč zaznamovalo rasistično navijanje domačih navijačev in nacistično salutiranje. Glavni sodnik Hrvat Ivan Bebek je zaradi tega v prvem polčasu kar dvakrat prekinil tekmo, ki so jo Angleži na koncu dobili s 6:0.

Bolgarsko zvezo je sicer Evropska nogometna zveza (Uefa) že kaznovala zaradi rasističnih izpadov navijačev na junijskih tekmah proti Kosovu in Češki, zato je bil del tribun za ponedeljkov dvoboj zaprt.

Uefa je kaznovala rimski klub Lazio, ker so se njegovi navijači na tekmi Lige Evrope proti Rennesu neprimerno obnašali. Zaradi fašističnih vzklikov in nacističnega pozdravljanja bodo morali Rimljani plačati 20.000 evrov, poleg tega pa bodo morali na naslednji evropski tekmi zapreti del tribun.

A to ni preprečilo skupini v črno oblečenih in delno tudi zamaskiranih huliganov, ki so vnovič povzročali težave. Žrtve nespodobnega navijanja so bili trije angleški temnopolti igralci Raheem Sterling, Marcus Rashford in Tyrone Mings. Angleški selektor Gareth Southgate je po koncu pohvalil svoje igralce, da so ohranili mirno kri. "Ni bilo enostavno igrati in to se leta 2019 ne bi smelo dogajati. Ponosen sem, da smo se dvignili nad vse skupaj in osvojili tri točke, vendar je to dogajanje zahteva posebno pozornost," je dejal Rashford.

Glavni sodnik je dvakrat prekinil tekmo med Bolgarijo in Anglijo. FOTO: AP