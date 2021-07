Britanski policisti zaradi rasističnih opazk aretirali štiri ljudi

Policisti nadaljujejo preiskave spletnih rasističnih opazk proti angleškim reprezentantom Marcusu Rashfordu, Jadonu Sanchu in Bukayu Saki, do katerih je prišlo, potem ko je angleška izbrana vrsta v velikem finalu evropskega nogometnega prvenstva po izvajanju enajstmetrovk izgubila proti Italiji.

Nogometna policijska enota je v sporočilu za tiskovno agencijo PA zapisala, za preiskujejo sovražni govor in da preiskovalci pregledujejo številna poročila, ki so jih prejeli z vse države. "Do tega trenutka smo vodstvu družbenih omrežij predali že več prošenj za pregled podatkov, štiri ljudi pa je policija že aretirala," so zapisali. V sredo je policija iz Manchestra potrdila, da je aretirala 37-letnika iz Ashton-upon-Merseyja, potem ko je po nedeljski tekmi objavljal sovražna sporočila.

Vodja policistov Mark Roberts je za BBC dejal: "Rasne zlorabe, ki so bile namenjena našim igralcem po tekmi v nedeljo zvečer, je podla in je povsem upravičeno šokirala in zgrozila ljudi po vsej državi. Naša ekipa je bila med turnirjem resnična vzornica in se je obnašala profesionalno in dostojanstveno. Zgrožen sem, da obstajajo posamezniki, ki menijo, da je sprejemljivo tako gnusno nasilje usmerjati k njim ali h komur koli drugemu." Dejal je tudi, da bo preiskava še naprej poskušala izslediti te ljudi in in policisti tesno sodelujejo s platformami socialnih medijev, vključno s Facebookom, Instagramom in Twitterjem. "Če ugotovimo, da ste v ozadju tega zločina, vas bomo izsledili in se soočili z resnimi posledicami svojih sramotnih dejanj," je še dejal Roberts.

Spletne napade je obsodil tudi angleški selektor Gareth Southgate. Britanski premier Boris Johnson je sicer v sredo potrdil, da bo vlada spremenila zakon, ki bo dovoljeval strožje kazni in prepoved obiska tekem zaradi spletnih rasističnih opazk. Ljudje lahko prejmejo kazen, ki jih s stadionov oddalji za dobo med tremi in desetimi leti.

Policija je sporočila tudi, da je na dan 13. julija obravnavala 897 incidentov, povezanih z nogometom, ob tem so izvedli 264 aretacij po celi državi v 24-urnem obdobju, vezanim na finalno tekmo.