Infantino pod političnim pritiskom: britanski premier ga poziva k odstopu

Burnham, nogometni navdušenec in dolgoletni navijač Evertona, je med obiskom Sheffielda novinarjem dejal: "Moje prepričanje se le še krepi – to je bil nezaslišan predlog. Že dejstvo, da je bil takšen predlog sploh lahko podan, po mojem mnenju kaže, da je predsednik Fife napačen človek za vodenje organizacije."

Kontroverzni načrt je naletel na odločen odpor evropske, azijske nogometne konfederacije in krovne organizacije nogometa v Severni in Srednji Ameriki ter na Karibih. Uefa je v izjavi, objavljeni v četrtek popoldne, sporočila: "Nobena reprezentanca članic Uefe ne bo sodelovala v nobenem tekmovanju Fife, dokler bodo ti predlogi ostali v veljavi."

Pritisk na predsednika Fife se je medtem še okrepil tudi znotraj same organizacije. Le dan po ostri izjavi Uefe je odstop napovedal eden njegovih najtesnejših sodelavcev, višji svetovalec Carlos Cordeiro, ki je predlog o prodaji deleža v svetovnem prvenstvu označil za "slab dogovor za nogomet."