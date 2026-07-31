Infantino pod političnim pritiskom: britanski premier ga poziva k odstopu

Britanski premier Andy Burnham je predsednika Fife Giannija Infantina pozval k odstopu zaradi njegovih "nezaslišanih" načrtov, da namerava Fifa manjšinski delež v novi družbi Fifa Forward Enterprise prodati zasebnim vlagateljem.
Burnham, nogometni navdušenec in dolgoletni navijač Evertona, je med obiskom Sheffielda novinarjem dejal: "Moje prepričanje se le še krepi – to je bil nezaslišan predlog. Že dejstvo, da je bil takšen predlog sploh lahko podan, po mojem mnenju kaže, da je predsednik Fife napačen človek za vodenje organizacije."
Kontroverzni načrt je naletel na odločen odpor evropske, azijske nogometne konfederacije in krovne organizacije nogometa v Severni in Srednji Ameriki ter na Karibih. Uefa je v izjavi, objavljeni v četrtek popoldne, sporočila: "Nobena reprezentanca članic Uefe ne bo sodelovala v nobenem tekmovanju Fife, dokler bodo ti predlogi ostali v veljavi."
Pritisk na predsednika Fife se je medtem še okrepil tudi znotraj same organizacije. Le dan po ostri izjavi Uefe je odstop napovedal eden njegovih najtesnejših sodelavcev, višji svetovalec Carlos Cordeiro, ki je predlog o prodaji deleža v svetovnem prvenstvu označil za "slab dogovor za nogomet."
Ko so Burnhamu povedali, da predsednik Fife kljub vsem kritikam ostaja pri svojih načrtih, je premier dejal: "Neverjetno. So res šli tako daleč? Neverjetno."
56-letni Britanec je s svojim nastopom postal prvi voditelj večje države, ki je javno pozval k odstopu Infantina. Tudi britanska javnost odločno nasprotuje predlogu Fife. Če se spomnimo, zakaj je projekt evropske Superlige leta 2021 tako hitro propadel, je bil eden ključnih razlogov prav silovit odziv navijačev angleških klubov in širše britanske javnosti.
"Naj povem zelo neposredno. Nogomet ne pripada vlagateljem. Pripada ljudem, ki polnijo tribune in ki iz tedna v teden, v dežju ali soncu, stojijo ob igrišču," je še dejal vodja vlade Združenega kraljestva.
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