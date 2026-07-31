Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Infantino pod političnim pritiskom: britanski premier ga poziva k odstopu

Sheffield, 31. 07. 2026 15.42 pred 10 minutami 2 min branja 8

Avtor:
Š.Z.
Donald Trump in Gianni Infantino

Predsednik britanske vlade Andy Burnham je predsednika Fife Giannija Infantina pozval k odstopu zaradi njegovih "nezaslišanih" načrtov. Burnham je ob vse večjem mednarodnem ogorčenju zaradi sporne investicijske sheme dejal, da je Infantino "napačen človek za vodenje Fife."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Britanski premier Andy Burnham je predsednika Fife Giannija Infantina pozval k odstopu zaradi njegovih "nezaslišanih" načrtov, da namerava Fifa manjšinski delež v novi družbi Fifa Forward Enterprise prodati zasebnim vlagateljem.

Burnham, nogometni navdušenec in dolgoletni navijač Evertona, je med obiskom Sheffielda novinarjem dejal: "Moje prepričanje se le še krepi – to je bil nezaslišan predlog. Že dejstvo, da je bil takšen predlog sploh lahko podan, po mojem mnenju kaže, da je predsednik Fife napačen človek za vodenje organizacije."

Andy Burnham
Andy Burnham
FOTO: AP

Kontroverzni načrt je naletel na odločen odpor evropske, azijske nogometne konfederacije in krovne organizacije nogometa v Severni in Srednji Ameriki ter na Karibih. Uefa je v izjavi, objavljeni v četrtek popoldne, sporočila: "Nobena reprezentanca članic Uefe ne bo sodelovala v nobenem tekmovanju Fife, dokler bodo ti predlogi ostali v veljavi."

Pritisk na predsednika Fife se je medtem še okrepil tudi znotraj same organizacije. Le dan po ostri izjavi Uefe je odstop napovedal eden njegovih najtesnejših sodelavcev, višji svetovalec Carlos Cordeiro, ki je predlog o prodaji deleža v svetovnem prvenstvu označil za "slab dogovor za nogomet."

Gianni Infantino in Donald Trump
Gianni Infantino in Donald Trump
FOTO: Profimedia

Ko so Burnhamu povedali, da predsednik Fife kljub vsem kritikam ostaja pri svojih načrtih, je premier dejal: "Neverjetno. So res šli tako daleč? Neverjetno."

Preberi še Infantinova barka se potaplja: svetovalec odstopil, AFC podprla Uefo in Concacaf

56-letni Britanec je s svojim nastopom postal prvi voditelj večje države, ki je javno pozval k odstopu Infantina. Tudi britanska javnost odločno nasprotuje predlogu Fife. Če se spomnimo, zakaj je projekt evropske Superlige leta 2021 tako hitro propadel, je bil eden ključnih razlogov prav silovit odziv navijačev angleških klubov in širše britanske javnosti. 

"Naj povem zelo neposredno. Nogomet ne pripada vlagateljem. Pripada ljudem, ki polnijo tribune in ki iz tedna v teden, v dežju ali soncu, stojijo ob igrišču," je še dejal vodja vlade Združenega kraljestva.

fifa infantino Andy Burnham

FA kaznovala Chelsea: namesto odvzema točk pogojna prepoved prestopov

Kakšen bo Maribor proti Celju? 'Pameten, odgovoren, srčen'

24ur.com Britanski premier napovedal odstop. Burnham potrdil svoj vzpon
24ur.com Andy Burnham novi britanski premier
24ur.com Andy Burnham novi vodja britanskih laburistov in novi premier
24ur.com Politična kriza na Otoku: odstopil minister za zdravje
24ur.com Kordiš: Poskušajo me disciplinirati in utišati, saj se me zlomiti ali kupiti ne da
24ur.com Oglasil se je navijač, ki je žalil Simeoneja: On je strahopetec
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
B00m
31. 07. 2026 17.32
Tega fifinega klovna je treba odstranit pod nujno. Temu tipu se že po videzu vidi, da je "kriv". Brez dvoma. Zaradi mene lahko takoj podpišem, da se prenese vse iz Fife na Uefo, ker tak podlo in nizko kot je, tak ne more biti. Pa to misliš, da sanjaš kaj se eni psihopati gredo.
Odgovori
+4
4 0
BrezPitt
31. 07. 2026 17.31
Jajo je že čestital Infatinu za fantastično vodenje?
Odgovori
+2
4 2
krapezsaso
31. 07. 2026 17.27
Seveda je Gianni napačen človek za to pozicijo...to že vrabci čivkajo...samo treba je tud zdej nekaj naredit, ne pa samo gledat in poslušat, kako Gianni afne gunca in mu pohlep raste...prizemljit in nagnat...ni druge...
Odgovori
+8
8 0
Voly
31. 07. 2026 17.13
Spet je Čeferin na pravi strani, Infantino bo izgubil to bitko, premagal ga bo Slovenec.
Odgovori
+15
15 0
travc
31. 07. 2026 16.53
Še ena trapasta stvar.NOGOMET.
Odgovori
-10
1 11
machine
31. 07. 2026 16.50
Ne morem verjeti. gremo Infantino na zmago!
Odgovori
-23
0 23
krapezsaso
31. 07. 2026 17.28
Iz kleti? Nadure?
Odgovori
+4
5 1
poper00
31. 07. 2026 17.43
Nihče ni tako neumen. sklepam ,da se gre za ironijo ali provokacijo.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Ta skriti tolmun le dobro uro iz Ljubljane je kot ustvarjen za osvežitev
Pri 58 letih bo znova postal oče
Pri 58 letih bo znova postal oče
To slovensko ime pomeni srečo, bi ga izbrali za svojega otroka?
To slovensko ime pomeni srečo, bi ga izbrali za svojega otroka?
Heidi Klum na družinskem oddihu: z najstarejšo hčerko uživa na Karibih
Heidi Klum na družinskem oddihu: z najstarejšo hčerko uživa na Karibih
zadovoljna
Portal
Nekoč ena najlepših igralk, danes z drznim uporniškim slogom na rdeči preprogi
Razhod slavnega para, ki je povzročil veliko razburjenja
Razhod slavnega para, ki je povzročil veliko razburjenja
Neverjeten boj za preživetje, ki ga pozna ves svet
Neverjeten boj za preživetje, ki ga pozna ves svet
Vsi govorijo o gotski poročni obleki slavne neveste
Vsi govorijo o gotski poročni obleki slavne neveste
vizita
Portal
Skrita navada, ki stara vaše možgane hitreje kot kajenje
Zakaj telo potrebuje stres, da ostane mlado
Zakaj telo potrebuje stres, da ostane mlado
Ta znak na koži lahko razkrije, da je vaše telo zaradi vročine že preobremenjeno
Ta znak na koži lahko razkrije, da je vaše telo zaradi vročine že preobremenjeno
Odpravite togost telesa v le 10 minutah
Odpravite togost telesa v le 10 minutah
cekin
Portal
Katere stroške lahko po upokojitvi močno zmanjšate?
Po letih trdega dela naj bi to znamenje končno dobilo zasluženo nagrado
Po letih trdega dela naj bi to znamenje končno dobilo zasluženo nagrado
Psihologi opozarjajo: ljudje pogosto spregledajo teh 10 znakov, da nujno potrebujejo dopust
Psihologi opozarjajo: ljudje pogosto spregledajo teh 10 znakov, da nujno potrebujejo dopust
Ljubezen jo je drago stala: ostala je brez milijonov in pristala na sodišču
Ljubezen jo je drago stala: ostala je brez milijonov in pristala na sodišču
moskisvet
Portal
Bila je ena največjih zvezd 90. let: po 30 letih je ponovila svojo ikonično fotografijo
To je najslabši čas za pranje avtomobila
To je najslabši čas za pranje avtomobila
Legenda pri 85 letih na OnlyFans
Legenda pri 85 letih na OnlyFans
Ta hrvaški otok je znova v središču pozornosti: mnogi govorijo o kultu
Ta hrvaški otok je znova v središču pozornosti: mnogi govorijo o kultu
dominvrt
Portal
Tega na vrtu med vročinskim valom ne delajte: rastlinam lahko bolj škodujete kot koristite
Če imate poln vrt bučk, morate poznati ta preprost trik za shranjevanje
Če imate poln vrt bučk, morate poznati ta preprost trik za shranjevanje
Serviserji opozarjajo: te napake poleti najbolj uničujejo klimatske naprave
Serviserji opozarjajo: te napake poleti najbolj uničujejo klimatske naprave
Kako poskrbeti za sobne rastline med dopustom: preverjeni triki, da preživijo brez vas
Kako poskrbeti za sobne rastline med dopustom: preverjeni triki, da preživijo brez vas
okusno
Portal
Ko temperature presežejo 30 stopinj: 7 sladic brez peke za popolno osvežitev
Lahkotno poletno kosilo, pripravljeno iz sestavin, ki jih imate doma
Lahkotno poletno kosilo, pripravljeno iz sestavin, ki jih imate doma
Hladna solata, ki jo trenutno pripravljamo vsi: popolno kosilo za vroče dni
Hladna solata, ki jo trenutno pripravljamo vsi: popolno kosilo za vroče dni
Popolno poletno kosilo iz enega lonca po italijanskem navdihu
Popolno poletno kosilo iz enega lonca po italijanskem navdihu
voyo
Portal
Shrek tretji
IQ 160
IQ 160
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1881