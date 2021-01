Poljak Milik tudi uradno v Marseillu

Marseille bo igralca odkupil junija 2022. Kot poročajo italijanski mediji, bodo Francozi zanj plačali med osem in devet milijonov evrov, ob tem pa še od tri do štiri milijone bonusov, hkrati pa bo Napoli dobil še 20-odstotni delež od naslednjega prestopa. Pogodba Arkadiusza Milika z Napolijem bi potekla junija 2021, v zadnje pol leta pa je bil "na hladnem", ker je zavračal podpis nove pogodbe. Kot poročafootball-italia.net, je bil prestop vprašljiv vse do zadnjega, saj je Napoli napovedal tožbo zaradi Poljakovega "upora v ekipi" iz leta 2019. Tako je moral Milik pred odhodom v Francijo podpisati pogodbo z Italijani do junija 2022, kar pa je zgolj formalnost, saj so si ga Francozi izposodili za 18 mesecev ob klavzuli, da ga morajo po tem odkupiti.