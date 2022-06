Poljak, očaran nad slovenskim nogometom: Vzdušje, romantika in mladi talenti

Tribune stadionov v Prvi ligi žal pogosto samevajo, zato je kar težko verjeti, da bi slovensko nogometno prvenstvo spremljali še kje drugje kot pri nas. Primer poljskega navijača pa dokazuje nasprotno. Pred dobrim letom je na Twitterju ustvaril profil, na katerem v poljščini poroča o dogajanju v slovenskem nogometu. Doslej je objavil več kot 3500 tvitov in zbral 700 sledilcev. Njegova strast je šla tako daleč, da se celo uči slovensko.

icon-expand Četudi tribune slovenskih stadionov skoraj nikoli niso povsem polne, je Tarnowski očaran nad vzdušjem in občutkom 'domačnosti', ki vladata pri nas. FOTO: fckoper.si

"Samo enkrat se živi. Skušal vam bom posredovati vse v povezavi s slovenskim nogometom, športom in še čim. Upam, da mi bo vsaj v majhnem deležu uspelo povečati zanimanje za slovenski nogomet," se je 18. aprila lani glasila prva objava na Twitter strani Futbol po Slowensku oziroma v prevodu: nogomet v slovenščini. Gre za profil, ki na dnevni bazi spremlja dogajanje v slovenskem klubskem in reprezentančnem nogometu. Za njim stoji 25-letni Kamil Tarnowski. Zanimalo nas je, zakaj ga je brcanje okroglega usnja na sončni strani Alp tako pritegnilo, kako bi sam reševal reprezentančne težave in kaj bi dejal tistim, ki svojega domačega prvenstva ne spremljajo.

Od kod zanimanje prav za slovenski nogomet?

Všeč so mi eksotična prvenstva. Večina navijačev spremlja angleški, španski, nemški nogomet. Mene pa bolj zanimajo ostale, manj poznane države. Tri ali štiri leta nazaj sem se začel resneje zanimati za slovenski nogomet. Poljski novinar Adam Kotleszka na YouTubu redno pokriva eksotična prvenstva, kar mi je med pandemijo dalo še dodaten zagon, da tudi sam začnem podobno zgodbo. Se spomnite prve tekme našega prvenstva, ki ste jo spremljali v živo?

Ne spomnim se točno. Vem, da sem na začetku videl krajši videoposnetek z večnega derbija, ki me je takoj navdušil. Potem sem začel brati o slovenskem nogometu. Mislim, da ima večni derbi podobne temelje kot poljski derbi med Legio (iz Varšave) in Lechom (iz Poznana). Dva največja kluba iz dveh velikih mest. Kako se je rodila ideja o Twitter profilu, na katerem poročate o slovenskem nogometu? Ste o tem razmišljali veliko časa?

Račun sem ustvaril v času pandemije, ko javnega življenja skoraj ni bilo. To so bili zame težki časi, saj sem ravno zaključil študij, službe pa še nisem imel. Nisem se dobro počutil in mislim, da mi je to pomagalo. Nekaj dni sem razmišljal, ali je sploh vredno začeti, potem pa sem ga ustvaril. In ni mi žal.

Ste že bili v Sloveniji?

Nisem, ampak bi zelo rad prišel. Med pandemijo je bilo to nekoliko težje. Obisk Slovenije načrtujem v letu ali dveh. Rad bi si v živo ogledal vsaj nekaj tekem. Kako pridete do novic? Prevajate slovenske medije v poljščino ali imate kakšne druge, posebne" metode?

Pred nekaj tedni sem se začel učiti slovensko. Kar nekaj je podobnosti s poljščino, zato upam, da se bom uspel kmalu dovolj dobro naučiti, da mi ne bo treba prevajati. Sedaj pa si spletne strani medijev prevajam v poljščino. Zelo si pomagam tudi s Twitterjem in Facebookom ter uradnimi spletnimi stranmi klubov. Slovenščina ne sodi ravno med najbolj enostavne jezike, kako se jo učite?

Učim se sam. Moj cilj je, da bi lahko v roku šest do devet mesecev samostojno bral slovenske medije. Na internetu sem kupil nekaj slovenskih knjig, poslušam razne intervjuje in poskušam brati slovenske športne medije. Mislim, da je to zame najboljši način.

icon-expand Med mladimi talenti Tarnowski izpostavlja domžalskega Mitjo Ileniča (na fotografiji) in Murinega Kaia Cipota. FOTO: NK Domžale

Imate klub, za katerega stiskate pesti?

Najprej mi je bila najbolj pri srcu ljubljanska Olimpija. Trenutno pa mi je zelo všeč tudi Koper, ki kljub nekoliko manjšemu proračunu igra atraktiven nogomet in je konkurenčen ostalim. Kaj pa najljubši nogometaši?

Najbolj mi je bil všeč Murin dvojec Luka Bobičanec - Amadej Maroša. Škoda, da Maroše ni več. V minuli sezoni sem zelo užival pri gledanju Ognjena Mudrinskega. Morda tudi zato, ker sem ga poznal že iz poljskega prvenstva.

Ko smo že pri poljskem prvenstvu, kako bi ga primerjali z našim?

Poljska liga je zagotovo kakovostnejša, kar dokazuje primer Ognjena Mudrinskega, ki v Jagiellonii ni veliko igral, v Mariboru pa je bil celo najboljši strelec lige. Slovenski nogomet morda ni najbolj kvaliteten, ampak še zdaleč ni slab. Vaši klubi so v preteklosti večkrat dokazali, da se lahko enakovredno kosajo z bogatejšimi tekmeci. To je zagotovo dober znak. Samo poglejte Muro, ki je premagala Tottenham.

icon-expand Nedavno upokojeni Marcos Tavares je po mnenju Tarnowskega nogometaš, ki je v prvi ligi pustil največji pečat. FOTO: NK Maribor

Kdo je po vašem mnenju v slovenskem nogometu doslej kot nogometaš pustil največji pečat?

Če bi moral izbrati enega, bi izbral Marcosa Tavaresa. Ni bil samo odličen igralec, ampak tudi odlična oseba. Mislim, da je on najboljša možna promocija za Maribor in celotno ligo nasploh.

Kamil Tarnowski je 25-letnik, ki je v času pandemije zaključil študij prava na univerzi v Olsztynu. Njegov lokalni klub je Motor Lubawa, ki nastopa v peti poljski ligi. Še bolj kot nogomet v domači deželi pa ga zanima dogajanja v Sloveniji. Pogosto spremlja mlajše selekcije in žensko prvenstvo. Če mu ostane čas, pa tudi futsal, se je pošalil v sproščenem intervjuju preko aplikacije Zoom.

Če bi morali izpostaviti eno stvar, ki vas pri slovenskem nogometu najbolj pritegne, bi to bila ...

Vsekakor sta mi zelo všeč vzdušje in okoliška atmosfera. Veliko je intimnih, majhnih stadionov z neobičajnim pogledom, tako da se lahko med gledanjem počutim kot na tekmi svojega lokalnega moštva. Ne dvomim, da bi se na stadionih v Sloveniji počutil odlično. Pritegne me to domače okolje, v katerem se nogometaši borijo s strastjo. Še več, slovenski nogomet ima nekaj posebnega, da klubi z malo sredstvi na mednarodnem prizorišču delajo čudeže. To je ta nogometna romantika, ki jo v velikih prvenstvih pogrešam.

icon-expand Zamenjava Matjaža Keka na selektorskem stolčku bi bila rešitev za marsikatero težavo, meni naš sogovornik. FOTO: Aljoša Kravanja

Če sklepamo po objavah na Twitterju, redno spremljate tudi slovensko reprezentanco. V zadnjem obdobju so bili njeni člani deležni številnih kritik, kaj menite vi?

Zaradi trenutnega stanja v reprezentanci sem zelo žalosten. Če vprašate mene, bi morali najprej zamenjati selektorja.