Spopadi hrvaških in poljskih navijačev privedli do številnih aretacij

Po koncu tekme med Hrvaško in Poljsko (1:0) v okviru Lige narodov na stadionu Opus Arena v Osijeku je več deset tujih navijačev napadlo domače, nato pa so se spopadli še s Policijo. Po izgredih je lokalna Policija pridržala več deset ljudi. Burno je bilo že pred samim obračunom, tedaj so Hrvati napadli Poljake.

Hrvaški navijači v Osijeku FOTO: Profimedia icon-expand

Po koncu tekme, ki je po sijajnem zadetku Luke Modrića iz prostega strela pripadla Hrvatom, je med odhodom množice več deset tujih navijačev napadlo domače, nato pa so se spopadli še s Policijo. Nedolgo potem se je na drugi lokaciji spopadla množica poljskih in hrvaških navijačev. Več deset ljudi je bilo pridržanih, kriminalistična preiskava pa še poteka, je sporočila hrvaška policija.

Poljski navijači v Osijeku FOTO: AP icon-expand

Skupaj je bilo v izgredih ranjenih šest ljudi, policija pa je uvedla postopek proti 77 navijačem, od tega 70 Poljakom. "Ljudi, ki se pretepajo, v kontekstu nogometnih ali nekih drugih športnih tekmovanj, ne morem označevati za navijače. Zame so to predvsem nasilni izgredniki," je povedal hrvaški minister za notranje zadeve Davor Božinović. Pred tekmo Hrvati napadli Poljake Že na predvečer tekme okoli 18. ure pa je v bližini Hotela Osijek, kjer so bivali nogometaši Hrvaške, prišlo do pretepa med navijači. Skupina 50 hrvaških navijačev je napadla manjšo skupino Poljakov. Prišlo je do fizičnih obračunov, v katerih je bila prelita tudi kri. Ob tem je bil lažje poškodovan Poljak, po posredovanju policije pa je bilo pet ljudi aretiranih. Policija je priznala tudi, da je navijače lahko umirila le z uporabo sile, zabeležili pa so en napad na uradno osebo.

Temu je bil priča mimoidoči Željko Šopić, nekdanji trener Gorice in Rijeke. "Odpravljali smo se proti stadionu in naleteli na te grozne prizore. Skupina 50 naših navijačev je napadla neko manjšo skupino, za katero smo pozneje izvedeli, da je bila s Poljske. To so tiste situacije, v katerih vam je neprijetno biti Hrvat. Ti otroci v črnih majicah so pretepli pet, šest poljskih navijačev starih 50–60 let in nato seveda pobegnili," je za hrvaški medij 24sata dejal hrvaški trener.

