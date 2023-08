Poljub brez privolitve: španska nogometna zveza Jenni Hermoso grozi s tožbo

Vendar pa Deutsche Welle poudarja, da se zdi, kot da so bile fotografije posnete še pred spornim poljubom. Tudi nogometašica je pred tem pojasnila, da v nobenem trenutku ni privolila v poljub. "In seveda zagotovo nisem poskušala dvigniti Rubialesa," je dodala.

Španska nacionalna nogometna zveza pa je zdaj zagrozila tudi s pravnim postopkom proti nogometašici Hermoso, poroča Deutsche Welle . Objavili so več fotografij, za katere trdijo, da prikazujejo, kako Hermosova med objemom dvigne predsednika zveze. "Rubiales tako ni mogel uporabiti nobene sile," so dejali.

RFEF je ob tem naslovil tudi odločitev nogometašic, da ne bodo zastopale Španije, dokler Rubialesa ne odstavijo s položaja. Zveza vztraja, da imajo športnice "obveznost" do reprezentance in da morajo še naprej sodelovati v ekipi.

Španska vlada je medtem po poročanju BBC začela pravni postopek za suspendiranje 46-letnika, Fifa pa je sprožila tudi disciplinski postopek.

'Jenni Hermoso, stojimo s teboj'

Angleške levinje, ki so v finalu izgubile proti Španiji, so v izjavi incident označile kot nesprejemljiv. "Vedenja tistih, ki mislijo, da so nepremagljivi, se ne sme tolerirati. Ljudje bi morali proti kakršni koli obliki nadlegovanj ukrepati brez prepričevanja," so sporočile in dodale: "Jenni Hermoso, stojimo s teboj."

Medtem je izjavo sindikata španskih nogometašic Futpro podpisala množica športnikov, vključno z vsemi 23 članicami španske reprezentance, ki je pravkar osvojila svetovno prvenstvo. V izjavi so sporočili, da nogometašice, ki so podpisale izjavo, za reprezentanco v takšnem stanju ne bodo igrale.

Oglasil pa se je tudi nogometaš Borja Iglesias, ki igra za klub Real Betis. Dejal je, da za moško reprezentanco ne bo igral, dokler jo vodi Rubiales.