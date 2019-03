Poljub sreče za Liverpool: Nespretni Alderweireld ohranil redse v igri za naslov prvaka

V derbiju 32. kroga je Liverpool gostil, zadnje kroge neučinkoviti, Tottenham. Spursi so se na Anfieldu izkazali za izjemno trd oreh, potem, ko so izničili prednost redov iz prvega polčasa, je domače z avtogolom odrešil šele Toby Alderweireld. Kloppova četa se je tako vrnila nazaj na vrh, s tekmo manj od Cityjau (2:1). Chelsea se je do zmage proti Cardiffu dokopal šele v sodnikovem podaljšku (1:2).

Na slovitem Anfieldu je Liverpool skušal z novo zmago ostati tik za trenutno vodilnim Manchester Cityjem. A redsi so imeli težko nalogo, v goste so prišli ’ranjeni’ varovanci Mauricia Pochettina, ki v zadnjih krogih zaman iščejo zmago. Tottenham je na minuli tekmi moral priznati premoč Southamptonu, ob tem pa izgubil pomembne točke v boju za prva štiri mesta. Prav zato je Argentinec nekoliko preoblikoval začetno enajsterico, mesto v njej sta našla tudi Kieran Trippier in, kot se je kasneje izkazalo 'mož odločitve', Toby Adlerweireld. Pochettino je tekmo sicer zaradi prepovedi spremljal s tribun. Domači strateg Jürgen Klopp je izbral sredino, sicer značilno za Ligo prvakov, Fabinho je vstopil šele v drugem polčasu, zaradi poškodbe je manjkal Naby Keita.

Jurgen Klopp FOTO: AP

Uvodne minute so pripadle gostom, obramba redsov je uspešno počistila pred svojimi vrati. V 16. minuti se je sreča nasmehnila Liverpoolu, po natančni daljinski podaji Andrewa Robertsona pred vrata gostov je z glavo akcijo zaključil vtekajoči Roberto Firmino. Po zadetku se je igra na zelenici le razživela. Že v naslednjem napadu so redsi vodstvo skušali še povišati. Žoga je ob robu kazenskega prostora našla Trenta Alexandra-Arnolda, ki je bil pri strelu le nekoliko nenatančen in žoga je zletela mimo desne vratnice. Domači so vrata Huga Llorisa ogrožali predvsem z močnimi streli z roba kazenskega prostora, že v naslednjem napadu je udarec Sadia Maneja romal tik ob desni vratnici. Tudi Liverpoolova obramba ni bila brez dela. Dele Ali je z roba sprožil močan projektil, ki je zletel tik čez prečko. Liverpool se je odzval z nevarno akcijo, ki pa je ni uspel zaključiti Mane. Senegalec je bil tudi v nadaljevanju premalo natančen, minute v izdihljajih prvega polčasa pa so pripadle gostom. Tottenham je namreč vršil hud pritisk nad domačo obrambo, a rešitve za vrata Alissona Beckerja ni uspel najti.

Liverpool - Tottenham FOTO: AP

V drugi polčas so bolje vstopili domači, z glavo je bil ob strelu s kota nevaren Virgil van Dijk, ki na zadnji tekmi s Fulhamom ni blestel. Liverpool je v ogenj poslal tudi lanskoletnega najboljšega strelca angleškega prvenstva Mohameda Salaha, ki na zadnjih tekmah nikakor ne najde rešitve za nasprotnikova vrata. Tudi tokrat je Egipčan po dolgi podaji krenil proti golu, njegov strel je pravočasno izbil eden izmed branilcev. Po napaki gostujoče obrambe je Salah do nove priložnosti prišel v 69. minuti, a je streljal visoko nad prečko. Po prekršku v obrambi je Tottenham hitro izvajal prosti strel, domača obramba ni bila pripravljena in spursi so z nekaj natančnimi podajami le uspeli potisniti žogo za hrbet Alissona. Med strelce se je vpisal Lucas Moura. Prejeti zadetek je nekoliko streznil Liverpool, ki je po izenačenju nevarneje zapretil. Ponovnemu vodstvu so se redsi najbolj približali z močnim strelom Alexandra-Arnolda, ki je po požrtvovalnem posredovanju Llorisa zletel čez prečko. Vroče je bilo pred vrati spursov tudi v 79. minuti, van Dijk je po podaji s kota posredoval z glavo, žoga pa se je od Firmina klavrno odbila v roke gostujočega čuvaja vrat. Po prekršku nad Salahom so redsi obetavno poskušali še s prostega strela, žoga se je odbila od živega zidu mimo vrat. Neverjetno priložnost pa so v 86. minuti zapravili spursi, sam se je pred vrati Beckerja znašelMoussa Sissoko, ki je na veliko presenečenje vseh streljal visoko nad prečko. Le malenkost nenatančen je bil nekaj minut za njim Ali, ki je žogo poslal tik nad vrati Liverpoola.

