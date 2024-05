Polne tribune Ljudskega vrta pričakujejo samooklicani cirkus

OGLAS

Za zmago Maribora na zadnjem derbiju 17. aprila sta zadela Soudani in Jan Repas. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

"Evforijo" v mestu od Dravi je dodatno podžgalo dejstvo, da bo Ljudski vrt prvič po 17. marcu odprt za navijače. Vmes so tribune štiri tekme samevale zaradi kazni po incidentu v Murski Soboti. Glasna podpora s tribun bo zagotovo veter v mariborska jadra, a trener Ante Šimundža opozarja, da lahko vrnitev navijačev prinaša tudi določene pasti: "Imajo pravico biti evforični in ponesti ekipo. Dokazali so že, da so tega sposobni. Pri nas pa evforije pri odločitvah, izvedbi, branjenju in teku ne sme biti." Šimundža je po vrnitvi na mariborsko klop dobil oba večna derbija. Zadnji v Stožicah se je po preobratu končal z 2:1 v korist gostov. Tudi tokrat so Mariborčani v vlogi favorita. Če odštejemo tekmo z Muro, ki se je končala za zeleno mizo, v drugem delu domačega prvenstva sploh še niso izgubili.

Zoran Zeljković je na klopi zmajev kljub drugačnim obljubam vodstva kluba zdržal vsega 30 tekem. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Bo šok terapija po menjavi trenerja delovala? Olimpija je na drugi strani dobila le dve od zadnjih šestih prvenstvenih tekem. Za velik pretres je med tednom poskrbelo dejanje vodstva kluba, ki je prekinilo sodelovanje s trenerjem Zoranom Zeljkovićem. Ljubljančan je imel kljub toplo-hladnim predstavam pri navijačih precej zaupanja. Ker njegovega naslednika na klopi zmajev še niso naznanili, bo Olimpijo nocoj vodil kar njen športni direktor Goran Boromisa. "S kapetanom in igralci smo se pogovorili. Vedo, da morajo prevzeti svoj del odgovornosti, da klub prikažejo v čim boljši luči. Mislim, da je to trenutno najboljša rešitev, dokler ne najdemo dolgoročne rešitve in se pripravimo na novo sezono," je skušal razburkano stanje v zmajevem gnezdu pred potjo na drugo stran Trojan vsaj nekoliko umiriti Boromisa.

Navijaška skupina Green Dragons nad zadnjimi dejanji vodstva kluba, kakopak, ni navdušena. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Mariborčani o "cirkusu" ne razmišljajo O stanju duha v prestolnici veliko pove dejanje tamkajšnje navijaške skupine Green Dragons, ki je sicer težko pričakovani derbi pomenljivo oznanila z besedami: "Cirkus v soboto gostuje v Mariboru." Šimundža zmedi v taboru največjih tekmecev sicer ni posvečal preveč pozornosti in je pojasnil, da nasprotnika preveč spoštujejo, da bi se ubadali s takšnimi stvarmi. Obema na voljo (skoraj) vsi najboljši Nevtralne ljubitelje nogometa lahko veseli tudi dejstvo, da ne eni ne drugi nimajo večjih težav s poškodbami. Pri Mariboru bosta manjkala le že dalj časa odsotna Luka Uskoković in nekdanji zmaj Nemanja Mitrović. Pri zmajih pa na spisku odsotnih ni nikogar, je potrdil Boromisa. Priložnosti primerno bo tudi stanje na tribunah. Zahodna, vzhodna in severna tribuna so že razprodane. Za nameček pa so vstopnice za južni sektor, kjer so nastanjene Viole, po dolgem času spet na voljo tudi tistim, ki niso člani mariborske navijaške skupine. 12.000 navijačev, kolikor se jih pričakuje v Ljudskem vrtu, bo največ v tej sezoni prve lige.