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Nogomet

Polnočni lov na Ronalda po letališču ni uspel: odletel in (baje) za Portugalsko ne bo več igral

Lizbona, 01. 10. 2026 08.31 pred 1 uro 2 min branja 26

Avtor:
M.J.
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo je v noči pred tekmo z Dansko nepričakovano zapustil portugalski reprezentančni tabor in še dodatno podžgal ugibanja o svoji prihodnosti v državnem dresu. Zasebno letalo je v Köbenhavn prispelo v sredo zvečer točno ob 22.15, nato pa že nekaj več kot uro pozneje poletelo proti Madridu. Na krovu je bil tudi Ronaldo, medtem ko sta selektor reprezentance Jorge Jesus in predsednik Zveze Pedro Proenca hitela na letališče v upanju, da ga prepričata k premisleku. Zaman, Ronalda nista uspela prepričati. In že je stekla špekulacija, da je 41-letni zvezdnik svojo zadnjo tekmo za Portugalsko že odigral ...

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Legendarni Portugalec Cristiano Ronaldo je reprezentanco zapustil še pred zaključkom reprezentančne akcije, na družbenih omrežjih pa napovedal, da bo razloge za svojo odločitev javnosti pojasnil naknadno. Po njegovem odhodu se vse glasneje pojavlja vprašanje, ali je bila tekma proti Walesu 24. septembra zadnja Ronaldova v portugalskem dresu.

V lov za Ronaldom celo selektor in predsednik zveze

Španska Marca poroča, da sta portugalski selektor Jorge Jesus in predsednik nogometne zveze Pedro Proenca v zadnjem trenutku poskušala preprečiti Ronaldov odhod. Po navedbah španskega časnika se je drama začela po tekmi z Norveško, ki jo je Ronaldo spremljal s klopi za rezervne igralce.

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Zasebno letalo je v Köbenhavn prispelo okoli 22.15, nato pa že nekaj več kot uro pozneje poletelo proti Madridu. Na krovu je bil tudi Ronaldo, medtem ko sta Jesus in Proenca hitela na letališče v upanju, da ga prepričata k premisleku. Njun poskus je ostal brez uspeha.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Njun poskus je ostal brez uspeha.

"Selektor Jorge Jesus in predsednik zveze Pedro Proença sta odšla na letališče, kjer sta skušala Cristiana prepričati, naj ostane z reprezentanco v Köbenhavnu. Toda portugalski kapetan ni želel spremeniti odločitve, vkrcal se je na letalo in ju pustil na tleh," med drugim navaja španska Marca.

Grozi mu tudi suspenz

Kmalu zatem so se na družbenih omrežjih pojavili posnetki Ronaldovega odhoda iz reprezentančnega tabora, portugalski mediji pa poročajo, da bi se lahko zaradi domnevnega kršenja reprezentančnih pravil znašel celo v disciplinskem postopku. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po nekaterih informacijah mu grozi suspenz v trajanju od enega do šestih mesecev. Kljub temu poznavalci razmer ne verjamejo, da bo portugalska zveza posegla po tako drastičnem ukrepu.

Cristiano Ronaldo na treningu reprezentance.
Cristiano Ronaldo na treningu reprezentance.
FOTO: Profimedia

Precej bolj verjetno je, da bo moral odločitev sprejeti Ronaldo sam: ali bo reprezentančno pot nadaljeval ali pa bo uradno naznanil konec ene najveličastnejših reprezentančnih karier v zgodovini nogometa.

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Statistika, ki jo bo težko preseči

Ronaldo je v portugalskem dresu spisal zgodovino. Zbral je rekordnih 234 nastopov in dosegel 146 golov, obenem pa reprezentanco popeljal do treh velikih lovorik: naslova evropskega prvaka in dveh zmag v Ligi narodov.

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V zadnjem obdobju sicer ni več v svoji najboljši formi, zaradi česar so se pojavljali pozivi, naj prepusti prostor mlajšim generacijam. 

Jorge Jesus
Jorge Jesus
FOTO: Profimedia

Kritike so se še posebej okrepile po letošnjem svetovnem prvenstvu, vendar je Ronaldo vselej vztrajal, da želi Portugalski pomagati, dokler bo lahko. Po dogodkih v Köbenhavnu pa se prvič zdi, da je konec morda bližje kot kadar koli prej.

Razlagalnik

Pedro Proença je bil pred svojo administrativno kariero eden najbolj priznanih mednarodnih nogometnih sodnikov na svetu. V svoji sodniški karieri je sodil na najvišji ravni, vključno s finalom Lige prvakov leta 2012 in finalom evropskega prvenstva istega leta. Njegova izkušnja na igrišču mu je dala edinstven vpogled v delovanje nogometnega športa, kar je kasneje prenesel v svoje vodenje portugalske nogometne zveze.

Reprezentančni tabor je organiziran časovni okvir, v katerem se igralci iz različnih klubov zberejo, da bi trenirali in tekmovali kot ekipa za svojo državo. Ti tabori običajno potekajo med mednarodnimi premori, ki jih določi FIFA. Med bivanjem v taboru so igralci pod strogim nadzorom selektorja in strokovnega štaba, kjer se osredotočajo na taktično pripravo za prihajajoče tekme, regeneracijo in vzdrževanje ekipne discipline.

UEFA Liga narodov je mednarodno nogometno tekmovanje za moške reprezentance, ki ga je leta 2018 ustanovila Evropska nogometna zveza (UEFA). Tekmovanje je bilo uvedeno z namenom, da nadomesti večino prijateljskih tekem z bolj tekmovalnimi obračuni med reprezentancami podobne kakovosti. Ekipe so razdeljene v lige glede na svojo uvrstitev na lestvici, kar omogoča napredovanje in izpadanje, zmagovalci pa se pomerijo na zaključnem turnirju.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI26

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Zaklenjena resnica
01. 10. 2026 09.56
Verjetnost Ronaldovega nastopa na SP 2030 je prvič padel pod 90%
Odgovori
0 0
RUBEŽ
01. 10. 2026 09.50
HAHAHA, narcis ostane narcis.
Odgovori
+1
1 0
Clovek
01. 10. 2026 09.49
Od kdaj se liga narodov šteje med velike lovorike?
Odgovori
+1
1 0
Zaklenjena resnica
01. 10. 2026 09.52
Odkar je jasno, da Ronaldo ne bo osvojil SP
Odgovori
0 0
Zaklenjena resnica
01. 10. 2026 09.47
Če se bodo lahko dogovorili sta s sinom lahko skupaj na klopi
Odgovori
0 0
Zaklenjena resnica
01. 10. 2026 09.41
234 nastopov za Portugalsko je rekord, ki ga ne bo moč podreti razen če bodo tako dolgo prenašali še koga, ki v prvo postavo repke ne sodi
Odgovori
+3
3 0
royayers
01. 10. 2026 09.40
Ah, Portugalska je postala močna reprezentanca, ki spet lahko cilja na vrh. Ronaldo, roko na srce, je zadnjih nekaj let obupno slab. Počasen, preigra lahko samo še samega sebe, obnašanje je pa patetično.
Odgovori
+5
5 0
Loptass
01. 10. 2026 09.34
Tudi če več ne bo igral za reprezentanco, še to ne pomeni, da več ne bo dodatnih golov v njegovi osebni statistiki. Odvisno je zgolj od tega kako daleč bo v času tekme oddaljen od stadiona, kjer se bo igrala tekme Portugalske in kako daleč vleče njegova bluetooth povezava.
Odgovori
+2
2 0
MAj1atej
01. 10. 2026 09.34
Kot mali razvajeni otrok. Ko ni kaj po njegovem pa odide.
Odgovori
+3
3 0
Paradox
01. 10. 2026 09.31
Otrok.
Odgovori
+7
7 0
Zaklenjena resnica
01. 10. 2026 09.26
Ko so mu to storili pri ManU , se je preselil v Al Nassr. Se lahko zdaj pridruži še Saudski Arabiji?
Odgovori
+3
3 0
Zaklenjena resnica
01. 10. 2026 09.20
Manucao meni, da so Ronaldove ocene najnižje od vseh ocen , ki ob oceni nimajo E
Odgovori
+3
3 0
MESSI-SVETOVNI-PRVAK-G.O.A.T.
01. 10. 2026 09.18
jst sm pa mislu da se bo Messi prej reprezentančno upokojil🤣🤣🤣
Odgovori
+3
3 0
Zaklenjena resnica
01. 10. 2026 09.33
Dobra ..👍
Odgovori
+1
1 0
Zaklenjena resnica
01. 10. 2026 09.17
Zaradi obnašanja in odhoda bi ga lahko zveza kaznovala s suspenzom. To bi nekaterim ustrezalo, ker za neigranje ne bi bila več kriva sporna kvaliteta in predstava igralca
Odgovori
+3
3 0
Miran1960
01. 10. 2026 09.09
Ogromno je dal nogometu a pride čas, ko se je treba sprijazniti, da so drugi na vrsti. Ta tip se očitno ne zna.
Odgovori
+3
4 1
Zaklenjena resnica
01. 10. 2026 09.07
Portugalska zveza in selektor bosta morali poiskati priložnost za Ronalda v kvalifikacij za EURO proti "evropskim eksotom", če gol razlika ne bo igrala pomembne vloge
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+4
4 0
Emica 222
01. 10. 2026 09.01
Končno! Sedaj bo lahko Portugalska igrala nogomet. Včasih moraš preprosto vedeti, kdaj moraš odnehati!
Odgovori
+4
5 1
Kimberley Echo
01. 10. 2026 09.01
V članku je mali milijon slovničnih napak.
Odgovori
+1
1 0
Zaklenjena resnica
01. 10. 2026 09.09
Za slovnične napake je zadolžen Realist
Odgovori
+2
2 0
klop12
01. 10. 2026 09.12
vsaj veš, da ni AI spisal
Odgovori
+1
1 0
26250440
01. 10. 2026 09.00
Njegova pot se je zaključila kot mu pritiče...Medtem ko se bo cel svet na najlepši način poslovil od Messija(največjega vseh časov),bo Ronaldo opravil poslovilni intervju z Morganom in obelodanil,kaj mu spet ni pasalo...Narcis samovšečni...
Odgovori
+4
5 1
26250440
01. 10. 2026 08.58
Realist,a tale M.J. je pa super novinar,k take hvalospeve piše največjemu egocentriku v športu,kar se je z njegovim zadnjim dejanjem pokazalo?Tri velike lovorike?Liga narodov in klopca?
Odgovori
+5
6 1
Loptass
01. 10. 2026 08.55
Proti Walesu je igral 67 minut. Bil daleč najslabše ocenjen Portugalske in slabše od vseh igralcev Walesa. Po statistiki na Sofascore in higlitsih je zapravil nešteto priložnosti, ni imel enega uspešnega preigravanja...skratka nula od nule. Vsak ki premore malo objektivnosti, mu je jasno, da je nato upravičeno pristal na klopi. In sedaj je spet on žrtev....Bo pa lahko sedaj doma počival in s sinom pogledal kakšno tekmo dejanskega GOATA.
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+8
9 1
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