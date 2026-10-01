Polnočni lov na Ronalda po letališču ni uspel: odletel in (baje) za Portugalsko ne bo več igral

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Legendarni Portugalec Cristiano Ronaldo je reprezentanco zapustil še pred zaključkom reprezentančne akcije, na družbenih omrežjih pa napovedal, da bo razloge za svojo odločitev javnosti pojasnil naknadno. Po njegovem odhodu se vse glasneje pojavlja vprašanje, ali je bila tekma proti Walesu 24. septembra zadnja Ronaldova v portugalskem dresu.

V lov za Ronaldom celo selektor in predsednik zveze

Španska Marca poroča, da sta portugalski selektor Jorge Jesus in predsednik nogometne zveze Pedro Proenca v zadnjem trenutku poskušala preprečiti Ronaldov odhod. Po navedbah španskega časnika se je drama začela po tekmi z Norveško, ki jo je Ronaldo spremljal s klopi za rezervne igralce.

Zasebno letalo je v Köbenhavn prispelo okoli 22.15, nato pa že nekaj več kot uro pozneje poletelo proti Madridu. Na krovu je bil tudi Ronaldo, medtem ko sta Jesus in Proenca hitela na letališče v upanju, da ga prepričata k premisleku. Njun poskus je ostal brez uspeha.

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Njun poskus je ostal brez uspeha. "Selektor Jorge Jesus in predsednik zveze Pedro Proença sta odšla na letališče, kjer sta skušala Cristiana prepričati, naj ostane z reprezentanco v Köbenhavnu. Toda portugalski kapetan ni želel spremeniti odločitve, vkrcal se je na letalo in ju pustil na tleh," med drugim navaja španska Marca.

Grozi mu tudi suspenz

Kmalu zatem so se na družbenih omrežjih pojavili posnetki Ronaldovega odhoda iz reprezentančnega tabora, portugalski mediji pa poročajo, da bi se lahko zaradi domnevnega kršenja reprezentančnih pravil znašel celo v disciplinskem postopku.

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Po nekaterih informacijah mu grozi suspenz v trajanju od enega do šestih mesecev. Kljub temu poznavalci razmer ne verjamejo, da bo portugalska zveza posegla po tako drastičnem ukrepu.

Cristiano Ronaldo na treningu reprezentance. FOTO: Profimedia

Precej bolj verjetno je, da bo moral odločitev sprejeti Ronaldo sam: ali bo reprezentančno pot nadaljeval ali pa bo uradno naznanil konec ene najveličastnejših reprezentančnih karier v zgodovini nogometa.

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Statistika, ki jo bo težko preseči

Ronaldo je v portugalskem dresu spisal zgodovino. Zbral je rekordnih 234 nastopov in dosegel 146 golov, obenem pa reprezentanco popeljal do treh velikih lovorik: naslova evropskega prvaka in dveh zmag v Ligi narodov.

V zadnjem obdobju sicer ni več v svoji najboljši formi, zaradi česar so se pojavljali pozivi, naj prepusti prostor mlajšim generacijam.

Jorge Jesus FOTO: Profimedia

Kritike so se še posebej okrepile po letošnjem svetovnem prvenstvu, vendar je Ronaldo vselej vztrajal, da želi Portugalski pomagati, dokler bo lahko. Po dogodkih v Köbenhavnu pa se prvič zdi, da je konec morda bližje kot kadar koli prej.