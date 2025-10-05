Svetli način
Nogomet

Polom Barcelona na Pizjuanu

Sevilla, 05. 10. 2025 18.19 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
J.B.
Komentarji
81

Nogometaši Barcelone so v osmem krogu španskega prvenstva doživeli prvi poraz. Sevilla jih je na domačem stadionu ugnala s kar 4:1. Katalonci so tako zapravili možnost za vrnitev na vrh lestvice, kjer je z 21 točkami madridski Real. Barca ima dve manj.

Statistika Sevilla – Barcelona
Statistika Sevilla – Barcelona FOTO: Sofascore.com

Nogometaši Blaugrane so doživeli drugi zaporedni poraz, kar se jim je pripetilo šele drugič v eri Hansija Flicka. Po PSG-ju v Ligi prvakov jih je na kolena spravila še Sevilla, ki je presenetljivo visoko slavila s 4:1. Jasno je, da oktobrski reprezentančni premor za Barcelono prihaja v idealnem času.

Varovanci Matiasa Almeyde so vodili že ob polčasu, ko sta zadela Alexis Sanchez in Isaac Romero. Tik pred koncem prvega dela je upanje gostom vrnil Marcus Rashford. Zanimivo, da je bil Anglež v tej sezoni vpleten že v sedem zadetkov (3 goli, 4 asistence), kar je največ izmed vseh nogometašev katalonskega velikana. 

Robert Lewandowski je zastreljal strel z bele točke.
Robert Lewandowski je zastreljal strel z bele točke. FOTO: Profimedia

V 76. minuti bi lahko Robert Lewandowski izenačil z bele točke, a je zapravil enajstmetrovko. Poljak je zapravil že tretjo najstrožjo kazen od desetih, ki jih je izvedel v španskem prenstvu. V tem obdobju sta jih več zapravila le Iago Aspas in Vedat Muriqi

V zadnji minuti rednega ela pa je zmagovalca odločil Jose Angel Carmona. Za piko na i je globoko v sodniškem dodatku zmago Seville potrdil Akor Jerome Adams za končnih 4:1. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

5. oktober, La Liga, izidi:

Deportivo Alaves – Elche 3:1 (0:0)

Sevilla – Barcelona 4:1 (2:1)
Sanchez 13. (11-m.), Romero 36., Carmona 90., Adams 96.; Rashford 45. 

Espanyol – Real Betis 

Real Sociedad – Rayo Vallecano 

Celta Vigo – Atletico Madrid

nogomet barcelona sevilla la liga
KOMENTARJI (81)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
walter2
05. 10. 2025 19.42
+1
Barcelona spet naletela na večjega favorita od sebe!
ODGOVORI
1 0
manucao
05. 10. 2025 19.42
+2
Sezona je še dolga toda bojim se,da Barca nima niti potrebne širine niti kvalitete.
ODGOVORI
2 0
zapiramvamustaaa
05. 10. 2025 19.43
+1
Ima sodnike.Misliš da so v bankrotu kar tako?!
ODGOVORI
1 0
cripstoned
05. 10. 2025 19.39
+1
Ze tako bi sodniska varcelona morala imeti 3-4tocke manj trenutno zaradi 2 kraj proti mallorci in vallecanu...se vedno so neposteno na 2.mestu...LALIGA NEGREIRA..tudi danes so sodniki storili vse da osvojijo tocko ampak sevilla je bila pac premocna...
ODGOVORI
1 0
cripstoned
05. 10. 2025 19.37
+2
Hejtercki imate 2 opciji...komentirati poraz ali pa sojenje...v vsakem primeru bodite iskreni
ODGOVORI
2 0
grumf
05. 10. 2025 19.32
+2
Dejte prosim popravit naslov, mal rodilnika bi pasalo..
ODGOVORI
4 2
Koruptilona
05. 10. 2025 19.32
+1
Še dobro da je reprezentančni premor da bo lahko ego kuruptiolnckov še dvignil v nebo samo kaj ko vedno in vedno pride streznitev v takšni ali drugačni aferi🤣
ODGOVORI
3 2
zapiramvamustaaa
05. 10. 2025 19.35
+1
Poznam enega mulca ki navija za Barcelono.Mali je razbil novo televizijo za 3.000 eur po četrtem golu.Fotr mu je tako premazal da je bilo grdo za videt.
ODGOVORI
2 1
zapiramvamustaaa
05. 10. 2025 19.31
+2
Sodniška svinjarija je spet poskušala pomagati novi zlati eri Barcelone a vendarle brez uspeha.Hudič je premagan.
ODGOVORI
4 2
manucao
05. 10. 2025 19.31
+5
Je pa danes Sevila pokazala na kakšen način se igra proti Barci.Čisto enostavno iz drugega plana in potem je zadeva hitro zaključena.
ODGOVORI
6 1
Dany75
05. 10. 2025 19.28
+5
še dva tedna nazaj so tega Flika hvalili na vse pretege...danes pa ga že pljuvajo 🤣🤣🤣 svasta....ko je imel Real veliko poškodovanih ni blo to nic takega ..ko pa jih ima Varca pa je prakticno povprecna ekipa 😂😂😂🤣vsaj tako danes pravijo ghreznicarji...🤡🤡🤣🤣🤣 brawo Flik, brawo Levidolski 👌 odlicno 5
ODGOVORI
7 2
LolSLO
05. 10. 2025 19.27
+2
Toliko so vedno glasni,ko Real izgubi....ne razumejo,da je žoga okrogla:)
ODGOVORI
4 2
Koruptilona
05. 10. 2025 19.27
+3
Važno da se je ona mala od lamarcka slikala z onim koruptivno predsednikom koruptilone
ODGOVORI
5 2
manucao
05. 10. 2025 19.25
+1
Flick tako trmasto vztraja s svojimi idejami,da sploh ni čudno,da so ga sterali iz Bayerna in reprezentance.
ODGOVORI
3 2
Lucky
05. 10. 2025 19.21
+0
Gledu sm sam 2. polčas, zato kej dost komentirat ne morm. So me pa fantje podučil, da igra ni važna, važne so pike. Dons je pač 0. So rekl, da tud proti Lewi, ne smem nč rečt. Blo je dost rokoborbe. Drgač pa napake, o katerih sm že dost pisal. Letos majo obupne odločitve v zaključkih. Po sredini gola, zna vsak najslabši rekreativc udart. Martina mi na srečo ni blo treba gledat. Cubarsi je zgubu vso samozavest pri podajah. Po 2 se mu odpirata, za zadnjo linijo, pa ne poda. Ni mi jasn, da Olmo špila celo tekmo, na klopi ma pa Fernandesa. Nism vidu klopi, mrbit tud Dro. Slabe odločitve pri zadnjem dotiku, kjer so skor vsi po vrsti postal egoisti. Praktičn, od prve tekme, kjer je začel solirat Yamal. Zdej, 2 poraza, nista nč tragičnga. Tragičn je to, da se nč ne spremeni. Vsi pa ponavljajo, kot papige, da so se neki naučil.
ODGOVORI
6 6
zapiramvamustaaa
05. 10. 2025 19.23
+1
Vedno ko se Varca osramoti ti čudežmo ne gledaš celotne tekme haha.
ODGOVORI
6 5
Lucky
05. 10. 2025 19.28
-1
Vidiš, ko nimaš spomina. Takoj si spustu, da sm gledu 2.polcajt. Vidiš, kk te žlehtnoba slepi. Lohk bi pa tud že vedu, da Lucky, vsako Nedeljo špila svojo partijo. Od 15-17. Tud pozimi.
ODGOVORI
2 3
Nejc Lola
05. 10. 2025 19.21
+4
Za Sevillo to sploh ni bila prava tekma, bolj kot lahek trening sprehod do treh točk
ODGOVORI
9 5
MesOjediPinGvin
05. 10. 2025 19.35
-1
A to ti je mami pomagala sestavit??
ODGOVORI
0 1
Kolllerik
05. 10. 2025 19.37
Skoraj tako kot pri Atleticu iz Madrida 🤣🤣
ODGOVORI
0 0
manucao
05. 10. 2025 19.21
+5
Daleč najslabši na terenu Lewandowski. Dobesedno se vleče po igrišču. Gledaš njega ali Mbappeja je Lewandowski dobesedno počasni posnetek.
ODGOVORI
8 3
zapiramvamustaaa
05. 10. 2025 19.23
+3
Mbappe in Kane se bosta letos borila za zlato žogo.
ODGOVORI
5 2
manucao
05. 10. 2025 19.26
+3
Tako je.
ODGOVORI
4 1
manucao
05. 10. 2025 19.16
+3
Her Flick,obramba postavljena na centru in "gremo". Žal je nogomet malce več kot samo to. Goli so padali praktično vsi na isto finto.Če bi obramba bila normalno postavljena bi mogoče izvlekli remi.Za kaj več pa danes žal niso bili sposobni.
ODGOVORI
6 3
ImamLastnoMnenje
05. 10. 2025 19.20
-2
Kljub desetim prepovedanim položajem so jim še vedno trikrat ušli in zadeli.....ampak taktike se ne menja, četudi je pogubna, kajne Herr Flick!
ODGOVORI
2 4
BarcaHighFive
05. 10. 2025 19.14
-2
nobene slabe volje do konca je se dost tekem. se pa pozna da ni fermina yamala raphinhe garcie na golu. brez njoh smo povprecni... rashford bardji lewa torres pac nemorejo bit v prvi postavi obramba tud katastrofalno
ODGOVORI
5 7
manucao
05. 10. 2025 19.22
+0
Danes je golman Barce branil več kot solidno tako,da omenjat golmana je nerezonsko.
ODGOVORI
2 2
zapiramvamustaaa
05. 10. 2025 19.13
+0
Mislim da je hujše izgubiti proti Atletom na Wandi kakor proti mrtvi Sevilli se strinjate negreirini sinovi?
ODGOVORI
5 5
Dany75
05. 10. 2025 19.14
-2
Karma jim igra nocoj gratis 😂😂😂🤣🤣🤣
ODGOVORI
4 6
fihner
05. 10. 2025 19.06
+3
Dany - molči sine, petarde pa le ni bilo.
ODGOVORI
8 5
Dany75
05. 10. 2025 19.11
-2
hahahaah...fantek moj...blamaža drugic zapored 🤣🤣🤣 Psg vas je z tretjo postavo premagal..Sevilla pa vas je osmešila...poglej si gole če ne razumeš...oz ce imaš tezave z IQ-em ! Jooookaj revčeee jookaj 😂🥴😭
ODGOVORI
4 6
Kolllerik
05. 10. 2025 19.40
Ko ti en Marcinjakov sinko govori o blamažah.... Kam je šel ta šport....
ODGOVORI
0 0
drimtim
05. 10. 2025 19.05
+2
Bolje pošteno izgubiti kot lopovsko kupiti tekmo kot real včeraj.
ODGOVORI
10 8
ImamLastnoMnenje
05. 10. 2025 19.15
-2
Kar tolažite se, ubogi podporniki razpadajoče katalonske združbe! Danes je sodnik naredil vse, kar je mogel, da bi jih rešil poraza, ampak tako slabi združbi danes ni bilo pomoči ....
ODGOVORI
2 4
Kolllerik
05. 10. 2025 19.42
drimtim,... Marcinjakovi sinčki ne vedo, kaj je to soh pošteno izgubiti, tudi če jim naslikaš... 😁
ODGOVORI
0 0
