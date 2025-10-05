Polom Barcelona na Pizjuanu

Nogometaši Blaugrane so doživeli drugi zaporedni poraz, kar se jim je pripetilo šele drugič v eri Hansija Flicka. Po PSG-ju v Ligi prvakov jih je na kolena spravila še Sevilla, ki je presenetljivo visoko slavila s 4:1. Jasno je, da oktobrski reprezentančni premor za Barcelono prihaja v idealnem času.
Varovanci Matiasa Almeyde so vodili že ob polčasu, ko sta zadela Alexis Sanchez in Isaac Romero. Tik pred koncem prvega dela je upanje gostom vrnil Marcus Rashford. Zanimivo, da je bil Anglež v tej sezoni vpleten že v sedem zadetkov (3 goli, 4 asistence), kar je največ izmed vseh nogometašev katalonskega velikana.
V 76. minuti bi lahko Robert Lewandowski izenačil z bele točke, a je zapravil enajstmetrovko. Poljak je zapravil že tretjo najstrožjo kazen od desetih, ki jih je izvedel v španskem prenstvu. V tem obdobju sta jih več zapravila le Iago Aspas in Vedat Muriqi.
V zadnji minuti rednega ela pa je zmagovalca odločil Jose Angel Carmona. Za piko na i je globoko v sodniškem dodatku zmago Seville potrdil Akor Jerome Adams za končnih 4:1.
5. oktober, La Liga, izidi:
Deportivo Alaves – Elche 3:1 (0:0)
Sevilla – Barcelona 4:1 (2:1)
Sanchez 13. (11-m.), Romero 36., Carmona 90., Adams 96.; Rashford 45.
Espanyol – Real Betis
Real Sociedad – Rayo Vallecano
Celta Vigo – Atletico Madrid
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.