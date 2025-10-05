Polom Barcelona na Pizjuanu

Nogometaši Blaugrane so doživeli drugi zaporedni poraz, kar se jim je pripetilo šele drugič v eri Hansija Flicka. Po PSG-ju v Ligi prvakov jih je na kolena spravila še Sevilla, ki je presenetljivo visoko slavila s 4:1. Jasno je, da oktobrski reprezentančni premor za Barcelono prihaja v idealnem času.

Varovanci Matiasa Almeyde so vodili že ob polčasu, ko sta zadela Alexis Sanchez in Isaac Romero. Tik pred koncem prvega dela je upanje gostom vrnil Marcus Rashford. Zanimivo, da je bil Anglež v tej sezoni vpleten že v sedem zadetkov (3 goli, 4 asistence), kar je največ izmed vseh nogometašev katalonskega velikana.