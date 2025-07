Polom v finalu Lige prvakov pustil očitne posledice v Interjevi slačilnici

Nogometaši milanskega Interja so bili še do pred dvema mesecema na dobri poti, da bi se po koncu sezone 2024/25 lahko veselili osvojitve trojčka lovorik. A namesto da bi ubranili naslov italijanskega prvaka, k temu dodali še zmago v pokalnem tekmovanju in se predvsem v finalu prestižne Lige prvakov precej bolje in učinkoviteje postavili po robu kasnejšemu novemu evropskemu klubskemu prvaku Paris Saint Germainu, so v ključnem delu sezone (junij) pogoreli na celi črti, kar je več kot razvidno tudi po trenutnem nezadovoljstvu v slačilnici črno-modrih.

Logična posledica porazov v ključnih obračunih sezone (italijansko prvenstvo, italijanski pokal in Liga prvakov) je bil odhod dotedanjega stratega Interja Simoneja Inzaghija, ki je le nekaj dni po zaključku sezone sprejel lukrativno ponudbo savdskega superligaša Al-Hilala. Čeprav je sezono pred tem črno-modremu delu Milana prinesel precej več zadovoljstva, je bil trojni neuspeh slabo leto pozneje preprosto preveč za zelo ambiciozne načrte kluba, ki v vsakem tekmovanju meri najviše. Ko so najzvestejši privrženci evropskega klubskega prvaka izpred desetletja in pol z odhodom Inzaghija in ustoličenjem Italijanovega naslednika Cristiana Chivuja pomislili, da se bo s svežo energijo na vroči Interjevi klopi po hitrem postopku začel tudi rezultatski zasuk, so se pošteno zmotili.

Novi strateg Interja Cristian Chivu je le nekaj tednov po prihodu na Interjevo klop občutil posledice neuspešnega zaključka lanske sezone, v kateri je Inter v vseh najpomembnejših tekmovanjih na koncu ostal praznih rok. FOTO: AP icon-expand

Predstave Interjevih nogometašev na klubskem svetovnem prvenstvu so bile namreč precej povprečne. Slovo od tekmovanja je prišlo s porazom v obračunu osmine finala proti brazilskemu Fluminenseju (0:2), bolj kot sam poraz pa navijače Interja mora skrbeti domnevno slabo vzdušje v slačilnici glavnih protagonistov največjih uspehov v zadnjih letih. V prvi vrsti nesoglasja na relaciji kapetan Lautaro Martinez - ideolog igre Hakan Calhanoglu, kjer vselej neposredni Argentinec izkušenemu turškemu vezistu očita pomanjkanje pripadnosti klubu, kajti Calhanoglu naj bi se v zakulisju že vse dogovoril za prestop h turškemu velikanu Galatasarayju. "V zadnjem času so se znotraj moštva zgodile stvari, ki mi niti najmanj niso bile všeč. Ker sem kapetan ekipe, se čutim dolžnega, da izpostavim stvari, ki slabo vplivajo na splošno vzdušje v garderobi. Moje sporočilo je več kot jasno: kdor želi ostati v Interju in se še naprej boriti za lovorike, je več kot dobrodošel, da to stori, sicer bo bolje za vse, da spakira kovčke in gre novim izzivom naproti," je brez dlake na jeziku dejal Martinez.

Lautaro Martinez, kapetan črno-modrih, je po neuspešnih igrah na klubskem svetovnem prvenstvu v ZDA javno spregovoril o določenih stvareh, ki očitno zelo slabo vplivajo na vzdušje v slačilnici. FOTO: AP icon-expand

Ko je novi trener Interja Chivu začutil, da bi nepotrebne napetosti med glavnima zvezdnikoma lahko kaj hitro prerasle v nekaj precej bolj resnega, je sklical izredni sestanek. "Predvidevam, da so bile zadnje izjave Martineza usmerjene neposredno v Hakana (Calhanogluja, op. p.). Vsi skupaj se moramo malce umiriti in rešiti morebitna nesoglasja. Calhanoglu je bil vidno razočaran po Lautarovih izjavah, saj je prepričan, da se moramo predvsem tisti, ki želimo Interju vse najboljše, odkrito pogovoriti med seboj in svoje misli usmeriti v prihodnost," je razgrete strasti skušal umiriti predsednik kluba Giuseppe Marotta. Javna skrivnost je, da Chivu ni bil mišljen za naslednika Simoneja Inzaghija. Potem ko je na presenečenje mnogih uspešni trener Coma in nekoč izjemni nogometaš Cesc Fabregas zavrnil ponudbo Interja in ko so obenem ostala ugledna domača trenerska imena že poskrbela za svojo prihodnost (Antonio Conte, Massimiliano Allegri, Gian Piero Gasperini ...), je postalo jasno, da je bil Marotta "primoran" poiskati "gasilsko" rešitev.

Hakan Calhanoglu naj bi bil na poti k turškemu velikanu Galatasarayju. FOTO: AP icon-expand