Pomemben Iličićev prispevek k visoki prvenstveni zmagi Atalante

Nogometaši Atalante, pri katerih je Josip Iličić začel v prvi postavi, so v 25. krogu italijanske lige premagali Crotone s 5:1. Genoa Mihe Zajca je gostila Sampdorio in igrala 1:1, z enakim izidom pa se je končal tudi dvoboj drugouvrščenega Milana in Udineseja. Iličić je k zmagi Bergamaskov prispeval zadetek in podajo.

Atalanta je na tekmi proti Crotoneju povedla v 12. minuti, ko je po podaji našega Josipa Iličićazadel Robin Gosens. Gosti pa so izenačili v 23. minuti prek Simyja. V drugem polčasu sta Jose Palomino inLuis Murielekipi iz Bergama hitro priigrala prednost s 3:1, v 58. minuti pa se je med strelce vpisal še Iličić, ki je igral celo tekmo. V 85. pa je za potrditev visoke zmage zadel še Aleksej Mirančuk. icon-expand Statistika tekme: Atalanta vs Crotone FOTO: Sofascore.com Genoa, pri kateri je Miha Zajc igral celotno srečanje, je na mestnem derbiju s Sampdorio povedla v 52. minuti prek Davideja Zappacoste, gosti pa so izid poravnali v 77. minuti z golom Lorenza Tonellija. Milan je gostil Udinese in se znašel v zaostanku v 68. minuti, ko je zadel Rodrigo Becao. Točko je rdeče-črnim rešil Franck Kessie, ki je v sedmi minuti sodniškega dodatka uspešno izvedel najstrožjo kazen. Na preostalih tekmah 25. kroga italijanskega državnega prvenstva sta se Sassuolo in Napoli razšla s 3:3, Fiorentina je izgubila z 1:2 proti Romi, v 88. minuti je zmagoviti gol dosegel Amadou Diawara, Benevento je z 0:3 izgubil proti Veroni, Cagliari pa je z 1:0 odpravil Bologno. Italijansko državno prvenstvo, 25. krog, izidi:

Sassuolo - Napoli 3:3 (2:1)

Fiorentina - Roma 1:2 (0:0)

Milan - Udinese 1:1 (0:0)

Atalanta - Crotone 5:1 (1:1)

(Josip Iličić je igral celo tekmo in dosegel gol in podajo za Atalanto).

Benevento - Verona 0:3 (0:2)

Genoa - Sampdoria 1:1 (0:0)

(Miha Zajc je igral celo tekmo za Genoo).

Cagliari- Bologna 1:0 (1:0)

Lazio - Torino preloženo

Juventus - Spezia 3:0 (0:0)