Pomembna vrnitev Iličića za pozabo: Napoli že v prvem času 'razbil' Atalanto

Josip Iličićse je v četrtem krogu italijanske Serie A vrnil na zelenice po vseh težavah, ki jih je imel ob zaustavitvi vseh tekmovanj zaradi pandemije novega koronavirusa. A povratek Iličića, ki se je spopadal s psihičnimi težavami, bo šel hitro v pozabo, saj je Atalanta na gostovanju v Neaplju izgubila z 1:4. Že v prvem polčasu je Napoli povedel s 4:0, ko so se pod zadetke podpisaliHirving Lozano – zadel je dvakrat –, Matteo Politano in Victor Osimhen. Častni zadetek v drugem polčasu je v 69. minuti dosegel nizozemski napadalec Sam Lammers. Slovenski reprezentant Josip Iličić je tekmo začel v prvi postavi, nato pa z zelenice odšel v 63. minuti, koga je zamenjal Ruslan Malinovski. To, da je 'Jojo' po tako dolgi odsotnosti (več kot tri mesece mesece) tekmo začel v prvi postavi, priča o tem, kako zelo pomemben igralec za Atalanto pravzaprav je.

Atalanta je po uvodnih treh prepričljivih zmagah tako ugledala prvi poraz sezone, a z devetimi točkami ostaja pri vrhu lestvice Serie A, na drugi strani pa je bila to še tretja zmaga za nogometaše Napolija, ki so edino tekmo v aktualni sezoni izgubili za zeleno mizo (0:3 proti Juventusu).

Izid 4. kroga Serie A:

Napoli- Atalanta 4:1 (4:0)

Lozano 23., 27., Politano 30., Osimhen 43.; Lammers 69.

(Iličić je tekmo začel in igral do 63. minute)