Pomembna zmaga aktualnih prvakov v boju za obstanek

Nogometaši iz mesta grofov so sijajno odprli obračun na Krasu in že v osmi minuti unovčili svojo prvo priložnost. Po kombinirani akciji celotnega napada je domači vratar Arian Rener najprej ubranil močan strel Ivana Božičaz 12 metrov, odbitek pa je v mrežo pospravil Matic Vrbanec za 0:1. Celjani so po zadetem golu zaigrali preudarno in popolnoma nadzorovali Sežance, ki so imeli jalovo terensko premoč in bili tudi malenkostno več pri žogi, zavoljo organizirane igre gostov pa v prvem polčasu niso izpeljali nobene nevarne akcije. Na drugi strani so izbranci gostujočega trenerja Agrona Šalje, ki je konec prejšnjega meseca na trenerskem položaju zamenjal Čeha Jirija Jarošika, v 29. minuti znova zagrozili, po prodoru Vrbanca z desne strani in njegovi povratni podaji pa je nevarnost pred svojimi vrati pravočasno preprečil Klemen Nemanič. V prvem polčasu bledi gostitelji so prvo nevarno akcijo uprizorili v 50. minuti, ko je bil po kotu z leve strani v skoku najvišji Nemanič, do tedaj povsem nezaposleni gostujoči vratar Matjaž Rozman pa je njegov strel z glavo ubranil. Le šest minut kasneje so gostitelji zahtevali 11-metrovko, potem ko je žoga v roko zadela Jona Šporna, a je glavni sodnik Roman Glažar le zamahnil z roko in zahteval nadaljevanje igre.

V nadaljevanju je bila jalova pobuda na strani domačih nogometašev, gostujoči pa so se spretno in učinkovito branili. Še najbolj vroče je bilo pred celjskimi vrati v 74. minuti, ko je po kotu z desne strani Antonio Azinović žogo podaljšal do Antoina Makoumbouja, a je ta slabo zadel žogo po strelu z glavo. V sodnikovem podaljšku je Denis Kouao prodrl po desni strani in poslal oster predložek v celjski kazenski prostor, a je bil Rozman zbran in dobro postavljen.

Izida:

CB24 Tabor Sežana- Celje 0:1 (0:1)