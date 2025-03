Pomembna zmaga BiH na zahtevnem gostovanju, učinkoviti Norvežani

Norvežani so s kolektivno predstavo strli odpor Moldavcev, za izdatno zmago pa so zadeli Julian Ryerson (5.), Erling Haaland (23.), Thelo Aasgaard (38.), Alexander Sorloth (43.) in Aron Donnum (69.). Za zmago Izraelcev proti Estoncem sta zadetka dosegla Karl Hein (23./ avtogol) in Eli Dasa (75.), za nogometaše z Baltika pa Maksim Paskotsi (10.).

Severna Makedonija je v Lihtenštajnu slavila s 3:0. Za uvodno zmago v skupini J v Vaduzu so se med strelce vpisali Aleksandar Trajkovski (7.), Visar Musliu (42.) in Bojan Miovski (84.). Wales je v Cardiffu premagal Kazahstan s 3:1. Za Valižane so zadeli Daniel James (9.), Ben Davies (47.) in Rabbi Matondo (90.+1), za goste pa Askhat Tagibergen (32.).

Črna gora je v skupini L z manjšimi težavami premagala Gibraltar s 3:1. Gostujoča izbrana vrsta je v Nikšiču povedla v 13. minuti po golu Dana Benta, nato pa so izbranci Roberta Prosinečkega le postavili stvari na pravo mesto. Na 1:1 je izenačil Stevan Jovetić (22.), za tri točke pa sta poskrbela Marko Tuci (70.) in Adam Marušić (73.).