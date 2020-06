Pomembne tri točke za Triglav

Obračun ekip iz spodnjega dela lestvice se je končal z zmago Kranjčanov, ki so po današnji zmagi z devetega napredovali na osmo mesto. Ob tekmi več imajo zdaj točko prednosti pred predzadnjimi Domžalčani, za osmouvrščenimi Sežanci pa zaostajajo dve točki. Velenjčani so po današnjem porazu - skupno že dvajsetem v tej sezoni, ob desetih neodločenih izidih in brez zmage na dosedanjih tridesetih tekmah - izgubili tudi teoretične možnosti za obstanek v elitni ligi.

Knapi so obetavno začeli obračun, že v peti minuti je Josip Filipović s 30 metrov sprožil pravi "projektil" in zadel okvir vrat. Uvodoma malce neprepričljivi Kranjčani so počasi dvigali raven svoje igre, najprej je iz nasprotnega napada zagrozil Tilen Mlakar, a se je izkazal domači vratar Matej Radan. V 19. minuti je bil Radan nemočen, po kotu z desne strani je Milan Milanović po nebeškem skoku in močnem strelu z glavo neubranljivo zadel za 1:0.