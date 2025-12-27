Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Spomin, ki združuje Anfield: otroci Dioga Jote stopili na igrišče

Liverpool, 27. 12. 2025 16.43 pred 40 minutami 2 min branja 0

Avtor:
N.M.
Liverpool

Sinova pokojnega portugalskega napadalca Dioga Jote, Dinis in Duarte, sta se skupaj z drugimi družinskimi člani pred začetkom tekme poklonila očetovemu spominu. Slovesnost je potekala ob prvem medsebojnem obračunu Wolverhamptona in Liverpoola po njegovi smrti, s čimer so se poklonili nogometašu, ki je v angleški Premier League nosil dres obeh klubov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Diogo Jota, oče treh otrok, se je le enajst dni pred nesrečo poročil z dolgoletno partnerico Rute Cardoso. Julija je v severni Španiji tragično izgubil življenje skupaj z bratom Andrejem Silvo, potem ko je Lamborghini, v katerem sta se peljala, zapeljal s ceste in zagorel.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ob prvem srečanju ekip po njegovi smrti je bilo na Anfieldu čutiti globoko žalost. Pred začetkom tekme so spomin nanj obeležili z gesto, v kateri sta kapetana obeh moštev, Virgil van Dijk in Matt Doherty, na igrišče pospremila otroke v dresih s številko 20. Med navzočimi je bila tudi Jotova vdova Rute.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po prestopu iz Wolverhamptona v Liverpool leta 2020 je Jota v petih sezonah na Anfieldu dosegel 65 zadetkov. Njegovo ime na Otoku ne bo nikoli pozabljeno. Na tribunah so razgrnili transparent z njegovo podobo in pokalom Premier lige, v 20. minuti tekme pa so se s sektorja gostujočih navijačev zaslišali vzkliki "Diogo", ki so jih domači navijači pospremili z aplavzom.

Liverpool
Liverpool
FOTO: AP

Nizozemec se je spomnil trenutka, ko je izvedel za Jotovo smrt: "Ravno ko sem se vrnil z družinskega dopusta nazaj v Anglijo, sem prejel telefonski klic. Žal je to nekaj, česar ne bom nikoli pozabil. Bilo je izjemno težko, zelo težko dojeti, šok za ves svet."

nogomet premier league liverpool wolverhampton

Meščani ob koncu tekme do pomembnih treh točk

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Gripa pri otroku: kako jo hitro prepoznati
Sestra čaka že 40 let: brat se ni nikoli vrnil
Sestra čaka že 40 let: brat se ni nikoli vrnil
Ko otrok ne more sedeti pri miru: kako prepoznati razliko med nemirom in težavami
Ko otrok ne more sedeti pri miru: kako prepoznati razliko med nemirom in težavami
Brez privilegijev in polno ljubezni: skrivnost vzgoje princa Georgea
Brez privilegijev in polno ljubezni: skrivnost vzgoje princa Georgea
zadovoljna
Portal
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši novoletni prazniki
Dnevni horoskop: Vodnarji bodo zvesti sebi, ovni bodo iskreni
Dnevni horoskop: Vodnarji bodo zvesti sebi, ovni bodo iskreni
Kapuco že vse življenje nosite narobe
Kapuco že vse življenje nosite narobe
Skrivna poroka lepe manekenke
Skrivna poroka lepe manekenke
vizita
Portal
Pogosta navada pri pošiljanju sporočil, ki lahko nakazuje psihopatske lastnosti?
Piješ preveč alkohola?
Piješ preveč alkohola?
Živila, ki dokazano pomagajo umiriti telo in znižajo kortizol
Živila, ki dokazano pomagajo umiriti telo in znižajo kortizol
Podprite svoja jetra z naravno hrano
Podprite svoja jetra z naravno hrano
cekin
Portal
Kdo bo v letu 2026 zamenjal službo?
Izpoved delavke, ki je pretresla regijo
Izpoved delavke, ki je pretresla regijo
Validirajte se ob vstopu na brezplačen avtobus za ogled lučk v Ljubljani
Validirajte se ob vstopu na brezplačen avtobus za ogled lučk v Ljubljani
Tega na razgovoru nikar ne povejte
Tega na razgovoru nikar ne povejte
moskisvet
Portal
Veste, kdo je to?
Stres pri moških: Tihi ubijalec, ki ga morate prepoznati!
Stres pri moških: Tihi ubijalec, ki ga morate prepoznati!
Skrivnost slike za 278 milijonov evrov
Skrivnost slike za 278 milijonov evrov
Smučanje v Bosni: Kam lahko greste in kakšne so cene?
Smučanje v Bosni: Kam lahko greste in kakšne so cene?
dominvrt
Portal
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
To je najboljša rešitev za čiščenje prahu, las in dlak
To je najboljša rešitev za čiščenje prahu, las in dlak
To so možnosti za kopalnico brez ploščic
To so možnosti za kopalnico brez ploščic
Ste vedeli, da je peteršilj lahko zelo strupen?
Ste vedeli, da je peteršilj lahko zelo strupen?
okusno
Portal
Pozabite kuhano vino, zima je čas za bombardino
Piškoti presenečenja, ki očarajo že ob prvem ugrizu
Piškoti presenečenja, ki očarajo že ob prvem ugrizu
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Zdrava enolončnica, ki pogreje in nasiti
Zdrava enolončnica, ki pogreje in nasiti
voyo
Portal
Top Gun: Maverick
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425