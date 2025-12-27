Spomin, ki združuje Anfield: otroci Dioga Jote stopili na igrišče

Diogo Jota, oče treh otrok, se je le enajst dni pred nesrečo poročil z dolgoletno partnerico Rute Cardoso. Julija je v severni Španiji tragično izgubil življenje skupaj z bratom Andrejem Silvo, potem ko je Lamborghini, v katerem sta se peljala, zapeljal s ceste in zagorel.
Ob prvem srečanju ekip po njegovi smrti je bilo na Anfieldu čutiti globoko žalost. Pred začetkom tekme so spomin nanj obeležili z gesto, v kateri sta kapetana obeh moštev, Virgil van Dijk in Matt Doherty, na igrišče pospremila otroke v dresih s številko 20. Med navzočimi je bila tudi Jotova vdova Rute.
Po prestopu iz Wolverhamptona v Liverpool leta 2020 je Jota v petih sezonah na Anfieldu dosegel 65 zadetkov. Njegovo ime na Otoku ne bo nikoli pozabljeno. Na tribunah so razgrnili transparent z njegovo podobo in pokalom Premier lige, v 20. minuti tekme pa so se s sektorja gostujočih navijačev zaslišali vzkliki "Diogo", ki so jih domači navijači pospremili z aplavzom.
Nizozemec se je spomnil trenutka, ko je izvedel za Jotovo smrt: "Ravno ko sem se vrnil z družinskega dopusta nazaj v Anglijo, sem prejel telefonski klic. Žal je to nekaj, česar ne bom nikoli pozabil. Bilo je izjemno težko, zelo težko dojeti, šok za ves svet."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.