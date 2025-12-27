Spomin, ki združuje Anfield: otroci Dioga Jote stopili na igrišče

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Diogo Jota, oče treh otrok, se je le enajst dni pred nesrečo poročil z dolgoletno partnerico Rute Cardoso. Julija je v severni Španiji tragično izgubil življenje skupaj z bratom Andrejem Silvo, potem ko je Lamborghini, v katerem sta se peljala, zapeljal s ceste in zagorel.

Ob prvem srečanju ekip po njegovi smrti je bilo na Anfieldu čutiti globoko žalost. Pred začetkom tekme so spomin nanj obeležili z gesto, v kateri sta kapetana obeh moštev, Virgil van Dijk in Matt Doherty, na igrišče pospremila otroke v dresih s številko 20. Med navzočimi je bila tudi Jotova vdova Rute.

Po prestopu iz Wolverhamptona v Liverpool leta 2020 je Jota v petih sezonah na Anfieldu dosegel 65 zadetkov. Njegovo ime na Otoku ne bo nikoli pozabljeno. Na tribunah so razgrnili transparent z njegovo podobo in pokalom Premier lige, v 20. minuti tekme pa so se s sektorja gostujočih navijačev zaslišali vzkliki "Diogo", ki so jih domači navijači pospremili z aplavzom.

Liverpool FOTO: AP