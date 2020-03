Pomočnik trenerja Barcelone ostro nad igralce, Setien se opravičuje

Eder Sarabia se je znašel v središču prispevka televizije Movistarpo porazu v Madridu (0:2), s pomočjo branja z ustnic so namreč razkrili, da je v smeri nekaterih zvezdnikov Barce uporabil vse prej kot pohvalne besede. Tako se je denimo lotil Antoina Griezmanna, potem ko Francozu ni uspelo izkoristiti ene od priložnosti, večkrat je tudi preklinjal in se nad neimenovanim igralcem hudoval, ker da "ne počne nič od tistega, kar bi moral".

Po poročanju španskih medijev naj bi posnetki precej razburili slačilnico Barcelone, glavni trener članskega moštva Quique Setien pa je pogovor za časnik El Periodico izkoristil za javno opravičilo, medtem ko je Sarabio pozval, da naj v bodoče pokaže več samonadzora.

'Vse skupaj me je precej prizadelo'

"Vsem smo se opravičili, tako se ne moremo obnašati. Neradi vidimo takšne reči, storili smo napako in ponovitvi česa takega bi se morali izogniti," je dejal Setien. "Vse skupaj me je precej prizadelo, ker me skrbi podoba kluba. Moramo skrbeti za to podobo, ker nas lahko kritizirajo v določenih situacijah, glede taktike in tako naprej, ne pa zaradi našega obnašanja."

39-letni Sarabia s Setienom sodeluje od leta 2015, dve leti kasneje sta skupaj sedla na klop Real Betisa, nato pa januarja letos prispela na Camp Nou, potem ko je 61-letni kantabrijski strateg nasledil odpuščenega Ernesta Valverdeja. Setien dodaja, da je Sarabiev temperament pogosto "fenomenalno" koristen, a da se bo vseeno moral naučiti brzdati. Po nekaterih informacijah naj bi bilo precej pestro tudi med polčasom v gostujoči slačilnici stadiona Santiago Bernabeu.

Tudi za televizijo je to sramota

"Res je, da je potrebno razumeti, kako se ljudje odzovejo v določenih trenutkih, nismo vsi enaki. Eder ima izjemen temperament, v številnih situacijah je za nas to fenomenalno. A mora se naučiti brzdati. To poskuša, poskuša se izboljšati na tem področju, ker smo že prej imeli takšne situacije. Postajajo manj pogoste, a to je nekaj, kar neradi vidimo," je nadaljeval Setien.

Dodal je še, da bi morale televizije razmisliti o ukinitvi tovrstnih prispevkov. Pokrivanje ust med pogovori na in ob zelenici je namreč na Iberskem polotoku že nekaj let stalnica, saj španski bralci z ustnic pogosto vseh 90 minut s posebnimi kamerami spremljajo določene nogometaše oziroma trenerje. Trener Atletica Diego Simeonese je pred nekaj sezonami denimo ravno na Bernabeuu ostro lotil slovenskega vratarja Jana Oblaka, tovrstnih primerov pa je še ogromno.

"Malce sramotno je, da je to postala zgodba in da vse skupaj tako odmeva. Sramotno je, da te televizija s kamero ob igrišču spremlja ves čas. To je nekaj, kar bi morali ukiniti. Ne bi smelo priti do tega, da si moramo usta ves čas pokrivati z rokami ..." je še dodal Setien.

Posnetki z 'el clasica', ki so razburili slačilnico Barcelone (v španščini):