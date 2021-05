Pomurke do osmega naslova prvakinj

Pomurke so pričakale Mariborčanke. Šlo je za tekmo med 1. in 5. ekipo lige. Domačinke so povsem uspele udejanjiti določene in začrtane taktične zamisli, ki si jih je zamislil trener Sandi Bauer. Pomurkam se je proiključila reprezentantka Lana Golob, ki se vrača s študija in igranja v ZDA. Z visoko zmago si je ekipa zagotovila nov naslov državnih prvakinj. To je že osmi naslov, s tem pa so Pomurke na vrhu lestvice ujele novomeško Krko, ki je takisto zbrala osem lovorik.