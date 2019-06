Ponedeljek 'dan G' v Barceloni: Griezmann končno na Camp Nou?

Vse od 14. maja, ko je v posneti izjavi navijačem Atletico Madrida sporočil, da bo poleti zapustil klub, Antoine Griezmann še ni potrdil, kje bo nadaljeval svojo kariero. Direktor Atletica Miguel Angel Gil Marin je sicer že pred časom dejal, da je "od marca jasno", da bo Griezmann odšel v Barcelono, a uradne potrditve še ni. Madridski dnevnik AS poroča, da bi lahko Katalonci z oznanitvijo dogovora kljub ponedeljkovem odprtju prestopnega roka počakali vse do konca tedna in nato v tednu med 8. in 14. julijem predstavili novega napadalca.

GRIEZMANN

Govorice, ki v zadnjem času z Barcelono zelo močno povezujejo tudi njenega nekdanjega člana Neymarja Jr., so Griezmanna kar malce zasenčile, toda AStrdi, da "se ne zdi, da se bo Griezmann odpovedal igranju v Barci", četudi je minulo poletje večino navijačev kluba s Camp Noua močno razočaral z dokumentarnim filmom, v katerem je tik pred svetovnim prvenstvom (s Francijo je nato postal prvak) oznanil svojo odločitev, da ne bo sprejel katalonske ponudbe.

Messi in Suarez 'navijala' za Neymarja

Francoski športni časnik L'Equipe poroča, da se je Griezmann odpovedal šestim milijonom evrov in bo z Barcelono podpisal petletno pogodbo (17 milijonov evrov na sezono). Nekdanji član Real Sociedada je z lanskim podpisom nove pogodbe z Atleticom postal daleč najbolje plačani nogometaš kluba, njegova odkupna klavzula pa je zgolj za eno sezono narasla na 200 milijonov evrov. Ob prvem prihodu na Camp Nou po odmevni zavrnitvi je dobil precej žvižgov, a je bil sprejem po ocenah dnevnika ASmanj "vroč" od pričakovanj, opazno je bilo tudi, da se s člani Barce dobro ujame.

Nič čudnega, ko pa se je branilec in eden od kapetanov katalonskega ponosa Gerard Pique kot producent "podpisal" pod njegov dokumentarni film, s čimer je močno razhudil klubsko vodstvo in se kasneje tudi opravičil. ASše opozarja, da bo prihod Francoza povzročil določen potres v slačilnici, glede na to, da naj bi Luis Suarezin prvi zvezdnik ter kapetan Barce Lionel Messibolj navijala za prihod Neymarja Jr. A beseda slačilnice, ki je na Camp Nouu že nekaj časa zelo močna, tokrat očitno ne bo zmagala in Griezmann naj bi že kmalu oblekel sloviti modro-rdeči dres.

NEYMAR