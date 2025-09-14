Svetli način
Nogomet

Ponesrečena panenka Lionela Messija na eni, hat-trick Müllerja na drugi strani

Charlotte/Vancouver, 14. 09. 2025 11.53 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.D.
Komentarji
0

30. krog ameriškega nogometnega prvenstva MLS si bosta zvezdnika Inter Miamija Lionel Messi in Vancouver Whitecapsov Thomas Müller zapomnila na popolnoma drugačen način. Argentinec je v visokem porazu svojega moštva zgrešil enajstmetrovko, na drugi strani pa je Nemec v visoki zmagi svojega moštva zabil tri gole.

Lionel Messi na zelenicah ameriških stadionov že nekaj časa navdušuje lokalne ljubitelje nogometa, Thomas Müller pa se karavani svetovnih zvezdnikov v zatonu pridružil letos. Za zdaj je Müller s svojim izkupičkom v tej sezoni lahko veliko bolj zadovoljen, saj se njegovo moštvo nahaja na tretjem mestu zahodne konference. S hat-trickom na svoji tretji tekmi v dresu Vancouvra pa je vpisal že četrti gol ob eni asistenci. Vancouver je na koncu proti Philadelphii Union slavil s kar 7:0 in nadaljuje s pohodom na vrh skupne lestvice.

Na drugi strani se Lionel Messi s svojim Inter Miamijem malo bolj muči. S štirimi odigranimi tekmami manj se nahaja na osmem mestu vzhodne konference, v zadnjem krogu pa je doživel nov boleči poraz. Na obračunu v Charlottu je imel Argentinec odlično priložnost, da svoje moštvo popelje v vodstvo, saj je v 32. minuti izvajal enajstmetrovko. A njegov atraktiven poskus "panenke" je spodletel, saj je vratar nasprotnikov, Hrvat Kristijan Kahlina, njegov strel zlahka ubranil. Že dve minuti pozneje je sledila kazen in vodstvo domačinov po zadetku Izraelca Idana Toklomatija, ki je pozneje dodal še dva gola za končni izid in zmago 3:0. To je bil drugi poraz Interja na zadnjih treh tekmah v vseh tekmovanjih.

inter miami vancouver Whitecaps thomas Müller lionl messi
Naslednji članek

Real z goloma Mbappeja in Gülerja do polnega izkupička v vroči Baskiji

