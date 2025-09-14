Ponesrečena panenka Lionela Messija na eni, hat-trick Müllerja na drugi strani

Lionel Messi na zelenicah ameriških stadionov že nekaj časa navdušuje lokalne ljubitelje nogometa, Thomas Müller pa se karavani svetovnih zvezdnikov v zatonu pridružil letos. Za zdaj je Müller s svojim izkupičkom v tej sezoni lahko veliko bolj zadovoljen, saj se njegovo moštvo nahaja na tretjem mestu zahodne konference. S hat-trickom na svoji tretji tekmi v dresu Vancouvra pa je vpisal že četrti gol ob eni asistenci. Vancouver je na koncu proti Philadelphii Union slavil s kar 7:0 in nadaljuje s pohodom na vrh skupne lestvice.

Na drugi strani se Lionel Messi s svojim Inter Miamijem malo bolj muči. S štirimi odigranimi tekmami manj se nahaja na osmem mestu vzhodne konference, v zadnjem krogu pa je doživel nov boleči poraz. Na obračunu v Charlottu je imel Argentinec odlično priložnost, da svoje moštvo popelje v vodstvo, saj je v 32. minuti izvajal enajstmetrovko. A njegov atraktiven poskus "panenke" je spodletel, saj je vratar nasprotnikov, Hrvat Kristijan Kahlina, njegov strel zlahka ubranil. Že dve minuti pozneje je sledila kazen in vodstvo domačinov po zadetku Izraelca Idana Toklomatija, ki je pozneje dodal še dva gola za končni izid in zmago 3:0. To je bil drugi poraz Interja na zadnjih treh tekmah v vseh tekmovanjih.