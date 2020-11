Ponosni Zlatan in dedek: 'Balkanske korenine'

Zlatan Ibrahimović je bil rojen na Švedskem, natančnenje v Malmöju. A nikoli ni skrival balkanskih korenin: oče Šefik Ibrahimović je iz Bijeljine v Bosni in Hercegovini, mama Jurka Gravićpa prihaja iz Prkosa na Hrvaškem. Tokrat je 39-letnik z oboževalci delil fotografijo, na kateri je kot mlad fantič poziral skupaj z, tako navajajo hrvaški mediji, dedkom. S fotografijo je požel ogromno pozitivnih reakcij sledilcev, v vsega nekaj urah jo je všečkalo več kot milijon uporabnikov. Nekateri hrvaški in bosanski mediji so prepričani, da gre za dedka s Hrvaške, saj naj bi narodna noša ustrezala zadrskemu območju.

Zlatan, danes nogometaš AC Milana in prvi trenutno prvi strelec aktualne sezone v Serie A, je sicer o koreninah spregovoril že v svoji avtobiografiji, v kateri je zapisal: "Nikoli me ni nihče vprašal o igranju za hrvaško reprezentanco ali reprezentanco BiH. Rojen sem na Švedskem in stoodstotno sem Šved. Počutim se Balkanca, doma govorim materni (hrvaški, op. p.) jezik, mama je Hrvatica, oče iz BiH, obdržal sem ta temperament ter mentaliteto in tega ne morem skriti."