'Ženski nogomet z vsakim evrom, ki ga prejme, naredi deset korakov naprej'

Ana Milović je v ženskem nogometu dosegla že marsikaj. Uefa jo je na svoji uradni spletni strani uvrstila med deset najbolj perspektivnih mladih nogometašic. V svoji karieri je pri zgolj 21 letih starosti dosegla že več kot 200 golov. V letošnji sezoni Slovenske ženske nogometne lige jih je gostja tokratnega POPkasta in nogometašica Olimpije dosegla kar 51 in postala najboljša nogometašica sezone. A v ženskem nogometu ni vse rožnato, saj ji po njenem lastnem priznanju ljubezen do športa, ki jo spremlja od malih nog, in nedvomni uspehi ne morejo zagotoviti bogastva, ki je na najvišjih ravneh moškega nogometa nekaj povsem samoumevnega.

Navsezadnje bi vsak nogometni klub težko preživel z zgolj desetimi nogometnimi žogami na sezono. Po izkušnjah naše tokratne gostje POPkasta Ane Milović je to vsakoletni prispevek Slovenske nogometne zveze ženskemu nogometu. A to ni edinstvena izkušnja nogometašic, podobne zgodbe se ponavljajo povsod po svetu. Ženski nogomet iz leta v leto raste, in to ni več zgolj stavek, ki ga ljudje, povezani z njegovim promoviranjem, izgovarjajo, čeprav vanj v resnici ne verjamejo. Finalistke letošnje ženske Lige prvakov, nogometašice Barcelone, so v lanski sezoni tega tekmovanja na domač stadion Camp Nou na tekmi proti letošnjim nasprotnicam v finalu Wolfsburgu privabile rekordnih 91.648 navijačev. Moška ekipa Barcelone je v isti sezoni na ta stadion privabila največ 86.422 gledalcev, v povprečju 53.982. Številke ne lažejo in jasno je, da argumenti, s katerimi so nekoč mnogi poskušali zakrivati svoje predsodke, iz dneva v dan in leta v leto izgubljajo na veljavi.

icon-expand Gostja tokratnega POPkasta je bila najboljša nogometašica Slovenske prve nogometne lige Ana Milović. FOTO: 24ur.com

Kljub temu se tekme Slovenske ženske nogometne lige vsaj po obiskanosti ne morejo primerjati z moškimi. Zakaj? "Odvisno je zgolj od tega, koliko posamezne ekipe vlagajo v marketing in promocijo tekem. Nihče ne ve, da mi igramo tekmo. Večinoma je odvisno zgolj od nas in od tega, koliko se mi ukvarjamo z marketingom. Praktično nikjer ni objavljeno, kje in kdaj poteka naša tekma. Še vedno obstaja razlika v sredstvih, ki bo zelo težko primerljiva z moškim nogometom. Mislim, da ljudje niso pripravljeni plačati za ogled ženske nogometne tekme toliko kot za moško. (V tujini) Sicer napolnijo stadione, ampak karte za Ligo prvakov stanejo 5, 10, ali 20 evrov. Za ogled moške tekme moramo dodati še kakšno ničlo," je dejala Ana Milović.

Slovenska ženska nogometna reprezentanca se na Fifini svetovni lestvici trenutno nahaja na 40. mestu, moška pa na 59. mestu.

Ena najbolj perspektivnih nogometašic na evropskih tleh se trenutno ne ukvarja zgolj s svojo nogometno kariero. Poleg skupinskih in individualnih treningov veliko svoje energije usmerja tudi v svoj študij. V kratkem bo zaključila šolanje na ekonomski fakulteti in njena želja je nadaljevanje izobraževalne poti z magisterijem. Pohvalna delovna vnema in odlična priprava na življenje po nogometu pa ne izvirata zgolj iz razumnega razmišljanja mlade dame, ki se zaveda, kako deluje svet. Dobro ve, da poleg vsakdanjih razumnih strahov profesionalnega nogometaša (poškodbe) vsaka nogometašica dobro ve, da kljub dosežkom na igrišču uspeh na bančnem računu ni zagotovljen. "Moški nogomet je toliko pred ženskim, da vsak milijon, ki ga vložijo v ženski nogomet, pomeni ogromno, moškemu klubu pa enak znesek ne pomeni skoraj nič. To je mesečna plača enega nogometaša. Pri ženskah pa z vsakim evrom, ki ga vložijo, one naredijo deset korakov naprej."

icon-expand Slovenska reprezentantka Ana Milović FOTO: NZS

Že začetek kariere nogometašice v primerjavi z nogometaši pove veliko: "Pri ženskah, pri mlajših selekcijah sploh, je v klubih samo en trener, fantje imajo dva ali tri trenerje, kar pomeni, da delo poteka na višji ravni. En trener se lahko ukvarja zgolj z napadalci, drug z branilci. Imajo trenerja vratarjev in to vse dvigne njihovo raven."