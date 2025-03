Maribor porazil Muro, Bravo do četrte spomladanske zmage

Mariborčani so se po porazu proti Bravu pobrali in dokaj zanesljivo opravili z Muro, ki je tako končala niz treh tekem brez poraza. Izbranci Boštjana Cesarja so se tako spet zavihteli na drugo mesto lestvice, kjer imajo toliko točk kot Bravo, za vodilno Olimpijo, ki ima še tekmo v dobrem, pa zaostajajo za šest točk.

Mariborčani, pri katerih sta zaradi bolezni manjkala Josip Iličić in Nejc Viher, zaradi poškodb pa Martin Milec, Blaž Vrhovec, György Komaromi, Karol Borys, Tine Čuk ter Žan Meško, so takoj od začetka vzpostavili prevlado na igrišču, povedli pa v 11. minuti, ko je svoj peti gol v sezoni dosegel Hilal Soudani. Ta je prišel do žoge v osrčju kazenskega prostora po neuspešnem izbijanju Murinih branilcev.

Gostujoči strateg Oskar Drobne je moral že po 20 minutah zamenjati Edina Julardžijo, ki se je poškodoval, v igro je vstopil Gal Kurež, v 27. minuti pa je imela Mura tudi prvo priložnost, ko je z roba kazenskega prostora zgrešil Borna Proleta.

Črno-beli so bili v teh minutah tisti, ki so pritiskali, prihajali do strelov, a noben ni bil dovolj dober za spremembo izida, tudi poskusa Jošta Piška, ki ga je Ažbe Jug obranil, in Daria Vizingerja, ki je odbito žogo poslal čez gol.

V 44. minuti pa so znova udarili Mariborčani. Po podaji z desne strani so gosti spet slabo izbijali žogo, do nje je prišel Benjamin Tetteh in z dobrih 10 metrov žogo poslal pod prečko za 2:0 in svoj peti gol sezone.